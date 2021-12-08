Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolee-7500-chelovek-poluchili-qr-kody-o-vaktsinatsii-v-abkhazii-1036653025.html
Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
Абхазия согласовала с Россией поставку 30 тысяч доз "Спутника V" в республику, первая часть этой партии в количестве шести тысяч доз прибыла в середине ноября. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T21:02+0300
2021-12-08T21:10+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036171118_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0dd6e3b5f5a28f97f01d672cbf0a18b8.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 7500 человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации, сообщает Минздрав Абхазии. "Специалисты отмечают, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным на 7 декабря, по республике российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 13 тысяч человек. Прививочные пункты открыты во всех районах Абхазии, однако темпы вакцинации остаются низкими, отмечают в Минздраве. Ведомство прорабатывает разные пути стимуляции населения к вакцинации от коронавируса.В частности, с главами администраций районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации. Также Минздрав готов выделить отдельные прививочные пункты для вакцинации руководителей и сотрудников министерств, предприятий и организаций республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036171118_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca8c0a61236ee27c5b43eadce9e5289b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, вакцинация от covid-19 в абхазии

Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии

21:02 08.12.2021 (обновлено: 21:10 08.12.2021)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПетергоф начал работу по системе QR-кодов
Петергоф начал работу по системе QR-кодов - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Абхазия согласовала с Россией поставку 30 тысяч доз "Спутника V" в республику, первая часть этой партии в количестве шести тысяч доз прибыла в середине ноября.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 7500 человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации, сообщает Минздрав Абхазии.
"Специалисты отмечают, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным на 7 декабря, по республике российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 13 тысяч человек.
Демонстрация проверки QR-кода - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2021
В Абхазии
Дискуссии вокруг COVID-19: кто и где может получить QR-код в Абхазии
29 ноября, 18:33
Прививочные пункты открыты во всех районах Абхазии, однако темпы вакцинации остаются низкими, отмечают в Минздраве. Ведомство прорабатывает разные пути стимуляции населения к вакцинации от коронавируса.
В частности, с главами администраций районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации. Также Минздрав готов выделить отдельные прививочные пункты для вакцинации руководителей и сотрудников министерств, предприятий и организаций республики.
Вакцинация в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
В Абхазии
Бжания предложил увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
13:24
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:36В МИД Абхазии отчитались о результатах 55-го раунда Женевских дискуссий
21:02Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
20:30Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах
20:05"Марафон" в гору и первая пятерка: когда мне было семь
19:38Главврач Гагрской ЦРБ: катастрофически не хватает специалистов
19:18Президенту Абхазии доложили о криминогенной обстановке в Гагрском районе
19:00Бжания об энергетике: если не привлечем инвесторов, будет еще больше проблем
18:25Государственные СМИ Абхазии объединят в холдинг "Апснымедиа"
18:05Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания
18:00Так же как все: как живут и работают сотрудники Sputnik Абхазия
17:45Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
17:40Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагре и Гудауте
16:41Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
16:30Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
16:08Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
16:02Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе
15:30Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие
15:15Инал Ардзинба: у меня нет врагов
14:55Жителям Гагры оказали материальную помощь на 21 миллион рублей за два года
14:47Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей