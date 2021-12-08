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Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
Абхазия согласовала с Россией поставку 30 тысяч доз "Спутника V" в республику, первая часть этой партии в количестве шести тысяч доз прибыла в середине ноября. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T21:02+0300
2021-12-08T21:02+0300
2021-12-08T21:10+0300
в абхазии
новости
вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 7500 человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации, сообщает Минздрав Абхазии. "Специалисты отмечают, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным на 7 декабря, по республике российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 13 тысяч человек. Прививочные пункты открыты во всех районах Абхазии, однако темпы вакцинации остаются низкими, отмечают в Минздраве. Ведомство прорабатывает разные пути стимуляции населения к вакцинации от коронавируса.В частности, с главами администраций районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации. Также Минздрав готов выделить отдельные прививочные пункты для вакцинации руководителей и сотрудников министерств, предприятий и организаций республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html
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новости, вакцинация от covid-19 в абхазии
Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии
21:02 08.12.2021 (обновлено: 21:10 08.12.2021)
Абхазия согласовала с Россией поставку 30 тысяч доз "Спутника V" в республику, первая часть этой партии в количестве шести тысяч доз прибыла в середине ноября.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 7500 человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации, сообщает Минздрав Абхазии.
"Специалисты отмечают, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным на 7 декабря, по республике российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 13 тысяч человек.
Прививочные пункты открыты во всех районах Абхазии, однако темпы вакцинации остаются низкими, отмечают в Минздраве. Ведомство прорабатывает разные пути стимуляции населения к вакцинации от коронавируса.
В частности, с главами администраций районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации. Также Минздрав готов выделить отдельные прививочные пункты для вакцинации руководителей и сотрудников министерств, предприятий и организаций республики.