https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bolee-7500-chelovek-poluchili-qr-kody-o-vaktsinatsii-v-abkhazii-1036653025.html

Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии

Более 7500 человек получили QR-коды о вакцинации в Абхазии

Абхазия согласовала с Россией поставку 30 тысяч доз "Спутника V" в республику, первая часть этой партии в количестве шести тысяч доз прибыла в середине ноября. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T21:02+0300

2021-12-08T21:02+0300

2021-12-08T21:10+0300

в абхазии

новости

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Более 7500 человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом о вакцинации, сообщает Минздрав Абхазии. "Специалисты отмечают, что QR-коды исправно работают в Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным на 7 декабря, по республике российскими препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт" привились около 13 тысяч человек. Прививочные пункты открыты во всех районах Абхазии, однако темпы вакцинации остаются низкими, отмечают в Минздраве. Ведомство прорабатывает разные пути стимуляции населения к вакцинации от коронавируса.В частности, с главами администраций районов прорабатывается возможность обеспечения жителей сел транспортом, который доставит всех желающих в ближайшие пункты вакцинации. Также Минздрав готов выделить отдельные прививочные пункты для вакцинации руководителей и сотрудников министерств, предприятий и организаций республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211129/diskussii-vokrug-covid-19-kto-i-gde-mozhet-poluchit-qr-kod-v-abkhazii-1036529615.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, вакцинация от covid-19 в абхазии