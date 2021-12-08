https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-ob-energetike-esli-ne-privlechem-investorov-budet-esche-bolshe-problem-1036651697.html

Бжания об энергетике: если не привлечем инвесторов, будет еще больше проблем

Бжания об энергетике: если не привлечем инвесторов, будет еще больше проблем

С ноября 2021 года в Абхазии действует график веерных отключений электричества в связи с возросшими нагрузками на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара". 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T19:00+0300

2021-12-08T19:00+0300

2021-12-08T19:05+0300

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Без привлечения инвестиций в энергосистему Абхазии у республики будет еще больше проблем, сказал президент Аслан Бжания на расширенном совещании в Гагре в среду 8 декабря.При этом глава государства отметил, что неважно, будет ли национальный или иностранный инвестор, так как каждый из них захочет получить прибыль из своих вложений.В пример Бжания привел работу сотовых компаний и обратился к одному из присутствовавших на совещании с вопросом, отключают ли у него связь, если вовремя не заплатить за нее. Получив положительный ответ, президент сказал, что так будет в случае со светом тоже.По словам президента, Россия не откажет в Абхазии в перетоке электроэнергии, но в будущем году государство будет вынуждено поднять тарифы за потребляемую электроэнергию.Глава государства поспешил успокоить коллег и сказал, что бояться реального положения вещей не надо, так как все можно исправить общими усилиями шаг за шагом.Президент также выразил уверенность, что положительного результата можно будет добиться путем ответственного отношения к работе, увеличения собираемости по тарифам за электроэнергию и выявлением незаконной добычи криптовалют.Для стабилизации ситуации в Абхазии уже несколько лет вводят графики веерных отключений электричества в холодное время года. Впервые в 2021 году "веер" был введен в республике и летом в ночное время суток. Действующий сейчас график веерных отключений электричества был введен из-за возросшей нагрузки на линиях "Шешелети-1" и "Ачгуара".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Investitsii-v-elektroenergetiku-Abkhazii-polza-i-riski-1033256891.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-potreboval-uvelichit-sbory-za-elektrichestvo-v-gagrskom-rayone-1036643327.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии