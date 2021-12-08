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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/glavvrach-gagrskoy-tsrb-katastroficheski-ne-khvataet-spetsialistov-1036652354.html
Главврач Гагрской ЦРБ: катастрофически не хватает специалистов
Главврач Гагрской ЦРБ: катастрофически не хватает специалистов
За стационарной помощью в Гагрскую районную больницу в 2021 году обратилось 5827 человек, 1808 из которых дети. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T19:38+0300
2021-12-08T19:38+0300
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гагрский район
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гагрская районная больница испытывает острую нехватку терапевтов, хирургов и педиатров, сообщила президенту Абхазии Аслану Бжания главврач медучреждения Индира Арсалия на расширенном заседании в среду 8 декабря."У нас катастрофически не хватает терапевтов, хирургов, педиатров, анестезиологи-реаниматологи, акушер-гинекологи. Это основные специальности, без которых не может функционировать любое медучреждение. В этом плане тоже ведутся работы. У нас заканчивает обучение анестезиолог-реаниматолог и в июле он уже приступает к работе", - отметила она.По словам Арсалия, первый год обучения этого абитуриента оплатили власти района, а второй год его обучения – Минздрав страны. На сегодня всего четыре терапевта в районной ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/glavvrach-gagrskoy-tsrb-rasskazala-prezidentu-o-situatsii-v-zdravookhranenii-1036649839.html
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гагрский район, больницы, здравоохранение

Главврач Гагрской ЦРБ: катастрофически не хватает специалистов

19:38 08.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в регионах России
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Денис Абрамов
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За стационарной помощью в Гагрскую районную больницу в 2021 году обратилось 5827 человек, 1808 из которых дети.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Гагрская районная больница испытывает острую нехватку терапевтов, хирургов и педиатров, сообщила президенту Абхазии Аслану Бжания главврач медучреждения Индира Арсалия на расширенном заседании в среду 8 декабря.
"У нас катастрофически не хватает терапевтов, хирургов, педиатров, анестезиологи-реаниматологи, акушер-гинекологи. Это основные специальности, без которых не может функционировать любое медучреждение. В этом плане тоже ведутся работы. У нас заканчивает обучение анестезиолог-реаниматолог и в июле он уже приступает к работе", - отметила она.
По словам Арсалия, первый год обучения этого абитуриента оплатили власти района, а второй год его обучения – Минздрав страны. На сегодня всего четыре терапевта в районной ЦРБ.
Больница после ремонта - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
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Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
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