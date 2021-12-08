https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/glavvrach-gagrskoy-tsrb-rasskazala-prezidentu-o-situatsii-v-zdravookhranenii-1036649839.html
Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
Более пяти тысяч жителей Гагрского района заразились новой коронавирусной инфекции с начала пандемии. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T17:45+0300
2021-12-08T17:45+0300
2021-12-08T17:45+0300
в абхазии
новости
гагрский район
коронавирус - 2021
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия отчиталась президенту Абхазии Аслану Бжания о проделанной работе за последние два года и расходах медучреждения на расширенном заседании в среду 8 декабря."На сегодняшний день ковид-положительных пациентов у нас в районе 305. За весь период пандемии обследовано 15 тысяч 315 человек, из них у пяти тысяч 220 человек выявлен коронавирус. Стационарное лечение в нашей больнице прошли 1723 пациента, было выписано 1684 человека, умерло 16. На данный момент состоит на лечении 23 человека", - сказала Арсалия.Она добавила, что с 1 января 2021 года по 30 ноября 2022 года в Гагрскую ЦРБ за стационарной помощью обратилось 5827 человек, 1808 из которых дети."С марта 2020 года, когда был выявлен первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гагрском районе, как и в остальных районах Абхазии, была разработана маршрутизация больных данной патологии, согласно которой у нас функционирует стационар на 50 коек, был организован амбулаторный прием для ковид-положительных или с подозрением на это заболевание", - уточнила она.Арсалия также отметила, что в районе работают бригады скорой помощи, горячая линия, организованы три пункта забора биоматериала, дневной стационар при Пицундской больнице на 20 коек, при Цандрыпшской поликлинике на десять коек и процедурный кабинет в селе Бзыбь.В связи с увеличением количества пациентов с коронавирусной инфекцией, уточнила главврач, в 2021 году увеличились расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочного материала и хозяйственную часть. На это потрачено более семи миллионов рублей.Из районного бюджета выделили деньги на организацию централизованной подачи кислорода в ковид-отделение, в операционную и отделение реанимации и палату новорожденных. Были приобретены два реанимационных автомобиля на сумму более восьми миллионов рублей, а также за счет собственных средств района куплены реанимационные кровати, проводится ремонт приемного покоя.Помощь районной больнице также оказывают местные предприниматели. Как рассказала Арсалия, на спецсчет медучреждения от них поступило более трех миллионов рублей.Главврач районной больницы недовольна темпами вакцинации населения. По ее словам, вакциной "Спутник V" в районе привилось 666 человек, "Спутником Лайт" - 709 человек, первым компонентом "Спутника V" привилось 182 человека. Общее количество населения Гагрского района составляет около 39 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/glava-minzdrava-abkhazii-rasskazal-ob-epidsituatsii-na-zasedanii-sovbeza--1036618474.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/bzhaniya-prikazal-uvolnyat-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-ne-privivayuschikhsya-ot-covid-1036644356.html
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новости, гагрский район, коронавирус - 2021
Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
Более пяти тысяч жителей Гагрского района заразились новой коронавирусной инфекции с начала пандемии.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия отчиталась президенту Абхазии Аслану Бжания о проделанной работе за последние два года и расходах медучреждения на расширенном заседании в среду 8 декабря.
"На сегодняшний день ковид-положительных пациентов у нас в районе 305. За весь период пандемии обследовано 15 тысяч 315 человек, из них у пяти тысяч 220 человек выявлен коронавирус. Стационарное лечение в нашей больнице прошли 1723 пациента, было выписано 1684 человека, умерло 16. На данный момент состоит на лечении 23 человека", - сказала Арсалия.
Она добавила, что с 1 января 2021 года по 30 ноября 2022 года в Гагрскую ЦРБ за стационарной помощью обратилось 5827 человек, 1808 из которых дети.
"С марта 2020 года, когда был выявлен первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гагрском районе, как и в остальных районах Абхазии, была разработана маршрутизация больных данной патологии, согласно которой у нас функционирует стационар на 50 коек, был организован амбулаторный прием для ковид-положительных или с подозрением на это заболевание", - уточнила она.
Арсалия также отметила, что в районе работают бригады скорой помощи, горячая линия, организованы три пункта забора биоматериала, дневной стационар при Пицундской больнице на 20 коек, при Цандрыпшской поликлинике на десять коек и процедурный кабинет в селе Бзыбь.
В связи с увеличением количества пациентов с коронавирусной инфекцией, уточнила главврач, в 2021 году увеличились расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочного материала и хозяйственную часть. На это потрачено более семи миллионов рублей.
Из районного бюджета выделили деньги на организацию централизованной подачи кислорода в ковид-отделение, в операционную и отделение реанимации и палату новорожденных. Были приобретены два реанимационных автомобиля на сумму более восьми миллионов рублей, а также за счет собственных средств района куплены реанимационные кровати, проводится ремонт приемного покоя.
Помощь районной больнице также оказывают местные предприниматели. Как рассказала Арсалия, на спецсчет медучреждения от них поступило более трех миллионов рублей.
Главврач районной больницы недовольна темпами вакцинации населения. По ее словам, вакциной "Спутник V" в районе привилось 666 человек, "Спутником Лайт" - 709 человек, первым компонентом "Спутника V" привилось 182 человека.
Общее количество населения Гагрского района составляет около 39 тысяч человек.