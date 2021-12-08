https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/inal-ardzinba-u-menya-net-vragov-1036645538.html
Инал Ардзинба: у меня нет врагов
Инал Ардзинба: у меня нет врагов
Новый министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в интервью Sputnik ответил на вопросы, которые касаются его увлечений в музыке, кино, какое у него хобби, а... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T15:15+0300
2021-12-08T15:15+0300
2021-12-08T15:15+0300
в абхазии
мид абхазии
инал ардзинба
интервью
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Тридцатиоднолетний Инал Ардзинба возглавил МИД Абхазии 17 ноября текущего года. Он действительный государственный советник России. Бывший начальник департамента Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Инициатор благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". Основатель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжания - почетный председатель платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".С политиком беседовал Бадрак Авидзба, Sputnik.– Инал Батувич, опишите несколькими словами что почувствовали, вернувшись в Абхазию.– Я не могу сказать, что вернулся, пока работал в России, постоянно приезжал. Начал работать в Абхазии впервые, если говорить о работе, то почувствовал ответственность.– Как вам удалось сохранить знание абхазского?– Потому, что я всегда разговариваю с бабушкой на абхазском языке.– Вы увлекаетесь спортом, если да, то каким?– Увлекаюсь футболом и теннисом.– Ваш любимый спортсмен.– Это теннисист Рафаэль Надаль и в прошлом знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.– Кто для вас самый лучший дипломат всех времен и народов?– Думаю, что для нашего народа, для всех нас – Владислав Ардзинба.– Какими качествами должен обладать настоящий дипломат?– Дипломатичность.– Ваша любимая книга.– Сейчас очень много читаю китайскую философию, сюЛао-Цзы.– Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили очень часто критиковал вашу работу, считаете ли вы его личным врагом?– Нет конечно, у меня нет врагов.– Если вы могли бы пригласить кого-то из ныне живущих знаменитостей на ужин, кто бы это был?– Шарлиз Терон.– Самый большой страх в вашей жизни?– Потеря близких.– Ваши любимые места пребывания, с чем связаны самые лучшие воспоминания?– Из детства, это Дурипш – наша деревня у бабушки.– Что вас чаще всего расстраивает?– Отсутствие конечного результата, когда что-то не получается.– Вы поддерживаете связь с вашими бывшими одноклассниками?– Да, конечно, регулярно общаемся, один из одноклассников Владимир работает вместе с нами в коллективе.– У вас есть избранница?– Нет.– А для вас принципиально, чтобы она была абхазкой?– Да.– Какой суперспособностью вы хотели бы обладать?– Находиться одновременно в разных местах.– Ваш любимый кинорежиссер.– Кристофер Нолан.– Какую музыку вы слушаете?– Слушаю разную музыку, в основном классическую, например, мне нравится композитор Людовико Эйнауди.– У вас есть хобби?– Есть хобби, это астрофизика, я увлекаюсь чтением на эту тему.– Если не политика, то что?– Наука о международных отношениях.– Ваше любимое блюдо.– Бургеры.– Ваш девиз по жизни.– Никогда не сдавайся.– Сколько раз за это интервью вы сказали неправду?– Ни разу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211119/inal-ardzinba-nazval-glavnye-napravleniya-vneshney-politiki-abkhazii-1036412910.html
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мид абхазии, инал ардзинба, интервью
Инал Ардзинба: у меня нет врагов
Новый министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в интервью Sputnik ответил на вопросы, которые касаются его увлечений в музыке, кино, какое у него хобби, а также чем бы занимался, если не политикой.
Тридцатиоднолетний Инал Ардзинба возглавил МИД Абхазии 17 ноября текущего года. Он действительный государственный советник России. Бывший начальник департамента Управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Инициатор благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии". Основатель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии". С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжания - почетный председатель платформы по поддержке молодых лидеров "Будущее Абхазии".
С политиком беседовал Бадрак Авидзба, Sputnik.
– Инал Батувич, опишите несколькими словами что почувствовали, вернувшись в Абхазию.
– Я не могу сказать, что вернулся, пока работал в России, постоянно приезжал. Начал работать в Абхазии впервые, если говорить о работе, то почувствовал ответственность.
– Как вам удалось сохранить знание абхазского?
– Потому, что я всегда разговариваю с бабушкой на абхазском языке.
– Вы увлекаетесь спортом, если да, то каким?
– Увлекаюсь футболом и теннисом.
– Это теннисист Рафаэль Надаль и в прошлом знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.
– Кто для вас самый лучший дипломат всех времен и народов?
– Думаю, что для нашего народа, для всех нас – Владислав Ардзинба.
– Какими качествами должен обладать настоящий дипломат?
– Сейчас очень много читаю китайскую философию, сюЛао-Цзы.
– Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили очень часто критиковал вашу работу, считаете ли вы его личным врагом?
– Нет конечно, у меня нет врагов.
– Если вы могли бы пригласить кого-то из ныне живущих знаменитостей на ужин, кто бы это был?
– Самый большой страх в вашей жизни?
– Ваши любимые места пребывания, с чем связаны самые лучшие воспоминания?
– Из детства, это Дурипш – наша деревня у бабушки.
– Что вас чаще всего расстраивает?
– Отсутствие конечного результата, когда что-то не получается.
– Вы поддерживаете связь с вашими бывшими одноклассниками?
– Да, конечно, регулярно общаемся, один из одноклассников Владимир работает вместе с нами в коллективе.
– А для вас принципиально, чтобы она была абхазкой?
– Какой суперспособностью вы хотели бы обладать?
– Находиться одновременно в разных местах.
– Ваш любимый кинорежиссер.
– Какую музыку вы слушаете?
– Слушаю разную музыку, в основном классическую, например, мне нравится композитор Людовико Эйнауди.
– Есть хобби, это астрофизика, я увлекаюсь чтением на эту тему.
– Если не политика, то что?
– Наука о международных отношениях.
– Сколько раз за это интервью вы сказали неправду?