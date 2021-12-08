https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/malymi-shagami-k-bolshomu-delu-rukovoditel-sputnik-o-dostizheniyakh-i-zadachakh-1036652630.html

Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах

Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года. В организации работает 38 сотрудников. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T20:30+0300

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2021-12-08T20:31+0300

в абхазии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Sputnik держится на людях, которые в нем работают, сказал в интервью радио руководитель информационного агенства Руслан Бганба.В 2021 году сменился интерфейс сайта Sputnik. По словам Бганба, внешний вид сайта может серьезно влиять на читаемость, посещаемость и интерес к публикациям."Но главное - качество материала, актуальность, оперативность, достоверность",- добавил руководитель информационного агентства.В 2021 году 12 сотрудников Sputnik приняли в Союз журналистов Абхазии, а Руслан Бганба стал членом президиума Союза."Мы внесем свой вклад в развитие этой организации", - отметил он.Бганба добавил, что впереди Sputnik ждут новые задачи и проекты - планируется продолжать образовательный проект SputnikPro, расширять задачи пресс-центра, форматы и эфиры радио.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sputnik-abkhaziya-sem-let-v-tsifrakh-1036641154.html

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