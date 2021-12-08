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Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах
Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года. В организации работает 38 сотрудников. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T20:30+0300
2021-12-08T20:30+0300
2021-12-08T20:31+0300
в абхазии
сми
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Sputnik держится на людях, которые в нем работают, сказал в интервью радио руководитель информационного агенства Руслан Бганба.В 2021 году сменился интерфейс сайта Sputnik. По словам Бганба, внешний вид сайта может серьезно влиять на читаемость, посещаемость и интерес к публикациям."Но главное - качество материала, актуальность, оперативность, достоверность",- добавил руководитель информационного агентства.В 2021 году 12 сотрудников Sputnik приняли в Союз журналистов Абхазии, а Руслан Бганба стал членом президиума Союза."Мы внесем свой вклад в развитие этой организации", - отметил он.Бганба добавил, что впереди Sputnik ждут новые задачи и проекты - планируется продолжать образовательный проект SputnikPro, расширять задачи пресс-центра, форматы и эфиры радио.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/sputnik-abkhaziya-sem-let-v-tsifrakh-1036641154.html
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сми, sputnik
Малыми шагами к большому делу: руководитель Sputnik о достижениях и задачах
20:30 08.12.2021 (обновлено: 20:31 08.12.2021)
Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло онлайн в декабре 2014 года. В организации работает 38 сотрудников.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Sputnik держится на людях, которые в нем работают, сказал в интервью радио руководитель информационного агенства Руслан Бганба.
"Малыми шагами делается это большое дело. В этом году расширился эфир, два часа мы вещаем в прямом эфире днем, прямой эфир идет в YouTube и для нас это большой шаг, интересный опыт, который мы будем развивать. Впереди нас ждет еще больше часов эфира", - сказал он.
В 2021 году сменился интерфейс сайта Sputnik. По словам Бганба, внешний вид сайта может серьезно влиять на читаемость, посещаемость и интерес к публикациям.
"Но главное - качество материала, актуальность, оперативность, достоверность",- добавил руководитель информационного агентства.
В 2021 году 12 сотрудников Sputnik приняли
в Союз журналистов Абхазии, а Руслан Бганба стал членом президиума Союза
.
"Мы внесем свой вклад в развитие этой организации", - отметил он.
Бганба добавил, что впереди Sputnik ждут новые задачи и проекты - планируется продолжать образовательный проект SputnikPro, расширять задачи пресс-центра, форматы и эфиры радио.