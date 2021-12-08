https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/novye-musorouborochnye-mashiny-zakupyat-dlya-gagrskogo-rayona-1036645306.html
Новые мусороуборочные машины закупят для Гагрского района
Новые мусороуборочные машины закупят для Гагрского района
Президент Абхазии Аслан Бжания выслушал отчеты главы Гагрского района Юрия Хагуш и начальников государственных учреждений на расширенном совещании в среду 8... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T13:56+0300
2021-12-08T13:56+0300
2021-12-08T13:56+0300
в абхазии
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мусор
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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Семь новых мусороуборочных автомобилей закупят в Гагрском районе на сумму 25 миллионов 800 тысяч рублей, об этом рассказал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш на расширенном совещании с президентом Асланом Бжания."На сегодняшний день для нужд района и города Гагра в течение 2021 года было приобретено шесть единиц спецтехники на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, и была подарена еще одна единица техники от одной из коммерческих организаций района. Также на данный момент подписан договор на поставку дополнительно еще семи единиц спецтехники для вывоза мусора на сумму 25 миллионов 800 тысяч рублей", - отметил Хагуш.Он также уточнил, что в 2021 в Гагре году проведены работы по укладке дорожного полотна и ямочный ремонт дорог на сумму 13,5 миллионов рублей. Экспертизу проходят сметы по укладке асфальта по улице Абазгаа, в поселке Бзыпта и селе Алахадзы на общую сумму 52 миллиона рублей с поэтапной оплатой в 2021-2022 годах.Ведутся работы по благоустройству части улицы Абазгаа с заменой дорожных бордюров, пешеходных зон и освещения, сказал Хагуш и добавил, что сметная стоимость этих работ составляет 40 миллионов руб. Также идет подготовка смет на благоустройство продолжения набережной приморского парка от колоннады. Ориентировочная стоимость работ составит 21 миллион рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211105/anatomiya-svalki-sbor-i-utilizatsiya-musora-v-abkhazii-1036208844.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/glava-gagrskogo-rayona-dolozhil-prezidentu-ob-ispolnenii-byudzheta-1036641769.html
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новости, гагрский район, мусор
Новые мусороуборочные машины закупят для Гагрского района
Президент Абхазии Аслан Бжания выслушал отчеты главы Гагрского района Юрия Хагуш и начальников государственных учреждений на расширенном совещании в среду 8 декабря.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Семь новых мусороуборочных автомобилей закупят в Гагрском районе на сумму 25 миллионов 800 тысяч рублей, об этом рассказал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш на расширенном совещании с президентом Асланом Бжания.
"На сегодняшний день для нужд района и города Гагра в течение 2021 года было приобретено шесть единиц спецтехники на общую сумму свыше 19 миллионов рублей, и была подарена еще одна единица техники от одной из коммерческих организаций района. Также на данный момент подписан договор на поставку дополнительно еще семи единиц спецтехники для вывоза мусора на сумму 25 миллионов 800 тысяч рублей", - отметил Хагуш.
Он также уточнил, что в 2021 в Гагре году проведены работы по укладке дорожного полотна и ямочный ремонт дорог на сумму 13,5 миллионов рублей. Экспертизу проходят сметы по укладке асфальта по улице Абазгаа, в поселке Бзыпта и селе Алахадзы на общую сумму 52 миллиона рублей с поэтапной оплатой в 2021-2022 годах.
Ведутся работы по благоустройству части улицы Абазгаа с заменой дорожных бордюров, пешеходных зон и освещения, сказал Хагуш и добавил, что сметная стоимость этих работ составляет 40 миллионов руб. Также идет подготовка смет на благоустройство продолжения набережной приморского парка от колоннады. Ориентировочная стоимость работ составит 21 миллион рублей.