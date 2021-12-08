https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-mid-abkhazii-otchitalis-o-rezultatakh-55-go-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1036653268.html

В МИД Абхазии отчитались о результатах 55-го раунда Женевских дискуссий

В МИД Абхазии отчитались о результатах 55-го раунда Женевских дискуссий

7 и 8 декабря состоялся 55-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представители Абхазии, Южной... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T21:36+0300

2021-12-08T21:36+0300

2021-12-08T21:36+0300

в абхазии

мид абхазии

женевские дискуссии

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. В МИД Абхазии рассказали о результатах очередного раунда Женевских переговоров.Все участники дискуссий, кроме Грузии, оценили ситуацию на государственной границе Абхазии с Грузией в целом как спокойную и стабильную. При этом было отмечено, что продолжают фиксироваться регулярные факты нарушения режима пересечения государственной границы гражданами Грузии по реке Ингур. Особое внимание на переговорах было уделено вопросу возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Абхазская делегация выразила готовность и приверженность к данному механизму и выступили с новым пакетом предложений, нацеленных на разблокирование формата МПРИ, как одного из важных компонентов женевских дискуссий. На международной площадке абхазская сторона в очередной раз выразила озабоченность в связи с наращиванием военного потенциала Грузии при прямой поддержке США и других стран НАТО. Не без внимания остались регулярный заход американских военных кораблей в акваторию Черного моря, постоянное нарушение воздушного пространства Абхазии иностранным гражданскими и военными судами. Дипломаты заявили, что подобный рост эскалации напряженности создает серьезные угрозы для мира и стабильности в регионе.В ходе раунда абхазская сторона предложила представителям грузинской делегации начать процедуру делимитации с последующей демаркацией государственной границы с Грузией. Было отмечено, что процесс согласования границ позволит решить многие вопросы на местах и упорядочить процедуру пересечения государственной границы в официально установленных пунктах пропуска. Ключевое внимание абхазских участников было сосредоточено на необходимости возобновления работы по согласованию текста документа о международных гарантиях неприменения силы. По традиции, грузинская делегация продолжает отказываться от обсуждения этого наиболее важного вопроса. В МИД Абхазии ожидают, что на ближайшем раунде сопредседатели выработают свои предложения по этому документу и представят их всем участникам.Обсуждение повестки дня Женевских дискуссий как всегда велось в формате двух рабочих групп – по безопасности и по гуманитарным вопросам. В рамках работы второй рабочей группы обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, образованием и прочим. Проведение следующего 56-го раунда Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 29-30 марта 2022 года.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html

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мид абхазии, женевские дискуссии