https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vinoy-vsemu-za-chto-chitateli-rugayut-sputnik-abkhaziya-1036649589.html

Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия

Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия

В чем читатели обвиняют Sputnik? Почему шеф-редактор отключает населению свет? Зачем корреспонденты злят читателей? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню... 08.12.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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8 декабря 2014 года в Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн. Сегодня Мультимедийное информационное агентство празднует свое семилетие.Смотрите также:

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия? Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия? 2021-12-08T17:10+0300 true PT1M40S

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, sputnik, мультимедиа, видео