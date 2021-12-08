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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vinoy-vsemu-za-chto-chitateli-rugayut-sputnik-abkhaziya-1036649589.html
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия
В чем читатели обвиняют Sputnik? Почему шеф-редактор отключает населению свет? Зачем корреспонденты злят читателей? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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8 декабря 2014 года в Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн. Сегодня Мультимедийное информационное агентство празднует свое семилетие.Смотрите также:
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
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Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия?
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия?
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видео, sputnik, мультимедиа, видео

Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия

17:10 08.12.2021
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В чем читатели обвиняют Sputnik? Почему шеф-редактор отключает населению свет? Зачем корреспонденты злят читателей? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню рождения Sputnik Абхазия.
8 декабря 2014 года в Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн.
Сегодня Мультимедийное информационное агентство празднует свое семилетие.
Смотрите также:
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах
Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие
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