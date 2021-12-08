https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vinoy-vsemu-za-chto-chitateli-rugayut-sputnik-abkhaziya-1036649589.html
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия
В чем читатели обвиняют Sputnik? Почему шеф-редактор отключает населению свет? Зачем корреспонденты злят читателей? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню... 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T17:10+0300
2021-12-08T17:10+0300
2021-12-08T17:10+0300
в абхазии
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мультимедиа
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8 декабря 2014 года в Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн. Сегодня Мультимедийное информационное агентство празднует свое семилетие.Смотрите также:
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Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия?
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия?
2021-12-08T17:10+0300
true
PT1M40S
Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
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+74956456601
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видео, sputnik, мультимедиа, видео
Виной всему: за что читатели ругают Sputnik Абхазия
В чем читатели обвиняют Sputnik? Почему шеф-редактор отключает населению свет? Зачем корреспонденты злят читателей? Смотрите в нашем видеорепортаже ко дню рождения Sputnik Абхазия.
8 декабря 2014 года в Sputnik Абхазия впервые вышел в онлайн.
Сегодня Мультимедийное информационное агентство празднует свое семилетие.
Sputnik Абхазия: семь лет в цифрах