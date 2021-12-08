https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vosem-proektov--po-programme-razvitiya-sela-realizuyut-v-gagrskom-rayone-1036647984.html

Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе

Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе

Постановлением Кабмина Абхазии из бюджета республики выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов по пяти направлениям сельского хозяйства. 08.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-08T16:02+0300

2021-12-08T16:02+0300

2021-12-08T16:02+0300

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ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. По программе развития села в Гагрском районе реализуют восемь проектов на сумму три миллиона 817 тысяч рублей, сказал на расширенном совещании руководства Абхазии с активом Гагрского района вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.Джопуа уточнил, что всего на рассмотрение комиссии было подано 23 проекта. Пять из общего числа одобренных проектов в области растениеводства: на 17 гектарах земли будут выращивать хурму, сливы и цитрусы. Два проекта направлены на развитие животноводства и один – на расширение бизнеса по заготовке и переработке сухофруктов.По словам вице-премьера, реализация этих проектов позволит обеспечить около тридцати дополнительных рабочих мест.По программе развития села государством был одобрен в общей сложности 91 из 140 проектов на сумму сто миллионов рублей.Программа Минсельхоза подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции.Также, программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/bolee-90-proektov-profinansirovany-po-programme-razvitiya-sel-abkhazii-1036543049.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html

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