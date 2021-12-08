Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vosem-proektov--po-programme-razvitiya-sela-realizuyut-v-gagrskom-rayone-1036647984.html
Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе
Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе
Постановлением Кабмина Абхазии из бюджета республики выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов по пяти направлениям сельского хозяйства. 08.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-08T16:02+0300
2021-12-08T16:02+0300
в абхазии
новости
гагрский район
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036308859_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3cc2cef8600249323ac85d641522897.jpg
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. По программе развития села в Гагрском районе реализуют восемь проектов на сумму три миллиона 817 тысяч рублей, сказал на расширенном совещании руководства Абхазии с активом Гагрского района вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.Джопуа уточнил, что всего на рассмотрение комиссии было подано 23 проекта. Пять из общего числа одобренных проектов в области растениеводства: на 17 гектарах земли будут выращивать хурму, сливы и цитрусы. Два проекта направлены на развитие животноводства и один – на расширение бизнеса по заготовке и переработке сухофруктов.По словам вице-премьера, реализация этих проектов позволит обеспечить около тридцати дополнительных рабочих мест.По программе развития села государством был одобрен в общей сложности 91 из 140 проектов на сумму сто миллионов рублей.Программа Минсельхоза подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции.Также, программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211130/bolee-90-proektov-profinansirovany-po-programme-razvitiya-sel-abkhazii-1036543049.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211102/sukhumskiy-rayon-otobral-devyat-proektov-dlya-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1036163856.html
гагрский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036308859_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e1423abeeec762cb27ee450226b039e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, гагрский район, сельское хозяйство

Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе

16:02 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Сад Ролан Зантария
Сад Ролан Зантария - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Постановлением Кабмина Абхазии из бюджета республики выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов по пяти направлениям сельского хозяйства.
ГАГРА, 8 дек – Sputnik, Бадри Есиава. По программе развития села в Гагрском районе реализуют восемь проектов на сумму три миллиона 817 тысяч рублей, сказал на расширенном совещании руководства Абхазии с активом Гагрского района вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Джопуа уточнил, что всего на рассмотрение комиссии было подано 23 проекта. Пять из общего числа одобренных проектов в области растениеводства: на 17 гектарах земли будут выращивать хурму, сливы и цитрусы. Два проекта направлены на развитие животноводства и один – на расширение бизнеса по заготовке и переработке сухофруктов.
По словам вице-премьера, реализация этих проектов позволит обеспечить около тридцати дополнительных рабочих мест.
По программе развития села государством был одобрен в общей сложности 91 из 140 проектов на сумму сто миллионов рублей.
Осень в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 30.11.2021
В Абхазии
Более 90 проектов профинансировано по программе развития сел Абхазии
30 ноября, 19:42
Программа Минсельхоза подразумевает безвозмездное выделение денег крестьянам на реализацию их проектов в виде стартового капитала и с возможностью увеличения объемов отечественной продукции.
Также, программа предусматривает контроль за ходом реализации проектов в течение двух лет на основе заключенных ведомством и предпринимателями договоров.
Чертежи - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2021
В Абхазии
Сухумский район отобрал девять проектов для развития сельского хозяйства
2 ноября, 13:25
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:05Бжания о помощи населению Абхазии: никого не оставим без внимания
18:00Так же как все: как живут и работают сотрудники Sputnik Абхазия
17:45Главврач Гагрской ЦРБ рассказала президенту о ситуации в здравоохранении
17:40Национальной проблемой назвал Бжания ситуацию на дорогах в Гагре и Гудауте
16:41Депутаты Кокая и Ардзинба отозвали жалобы на заключения Верховного суда
16:30Прогноз погоды в Абхазии на четверг 9 декабря
16:08Посредник: Пустовалов об отборе участников программы "Жилище"
16:02Восемь проектов по программе развития села реализуют в Гагрском районе
15:30Серьезные амбиции и недетские мечты: сотрудники Sputnik вспоминают свое семилетие
15:15Инал Ардзинба: у меня нет врагов
14:55Жителям Гагры оказали материальную помощь на 21 миллион рублей за два года
14:47Более 25 миллионов рублей направили власти Гагры на погашение задолженностей
14:28Объемы частных инвестиций в Гагрском районе превысили четыре млрд рублей
13:56Новые мусороуборочные машины закупят для Гагрского района
13:44Мухин о заявлении Неда Прайса о расширении НАТО на восток: США изоврались
13:24Болибок рассказал, почему после прививки от COVID-19 болит плечо или ломит тело
13:24Бжания предложил увольнять работников сферы образования, не прививающихся от COVID
13:00В Дамаске состоялась встреча послов Абхазии и Китая в Сирии
12:45Бжания потребовал увеличить сборы за электричество в Гагрском районе
12:10Энергетики ликвидировали аварию на ИнгурГЭС