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Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся
Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T12:22+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Инциденты в Черном море, подобные случаю с кораблем ВМС Украины "Донбасс", продолжатся, так как Киев с одобрения Вашингтона хочет спровоцировать Москву на военный ответ, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Адмирал считает, что такие провокации Украины следует пресекать силой, тем более что вряд ли это может перерасти в глобальный конфликт.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nagloy-provokatsionnoy-vylazkoy-nazvali-v-krymu-intsident-s-voennym-korablem-ukrainy-1036673209.html
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политика, украина, россия, черное море, сша
Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik.
Инциденты в Черном море, подобные случаю с кораблем ВМС Украины "Донбасс", продолжатся, так как Киев с одобрения Вашингтона хочет спровоцировать Москву на военный ответ, заявил РИА Новости
бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
"Я думаю, что на этом украинцы не остановятся – они будут устраивать провокации как со стороны Мариуполя, так и со стороны Одессы. Да, наш начальник Генштаба дал понять, что мы будем отвечать на провокации силой, но, видимо, Киев этого и добивается, его главный покровитель Вашингтон всячески к этому подбивает", - сказал Комоедов.
Адмирал считает, что такие провокации Украины следует пресекать силой, тем более что вряд ли это может перерасти в глобальный конфликт.
"Действительно, на подобное нужно отвечать силой. Конечно, будут жертвы, которых хотелось бы избежать, но не думаю, что ситуация перерастет в глобальный конфликт. Однако региональная война мне представляется уже неизбежной, и неважно, встречаются ли Путин с Байденом или нет",- подчеркнул собеседник агентства.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.