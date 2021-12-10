https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/admiral-komoedov-ne-isklyuchil-chto-ukrainskie-provokatsii-v-chernom-more-prodolzhatsya--1036674280.html

Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся

Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся

ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T12:22+0300

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Инциденты в Черном море, подобные случаю с кораблем ВМС Украины "Донбасс", продолжатся, так как Киев с одобрения Вашингтона хочет спровоцировать Москву на военный ответ, заявил РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Адмирал считает, что такие провокации Украины следует пресекать силой, тем более что вряд ли это может перерасти в глобальный конфликт.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. "Донбасс" лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/nagloy-provokatsionnoy-vylazkoy-nazvali-v-krymu-intsident-s-voennym-korablem-ukrainy-1036673209.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/deputat-rady-zayavil-chto-ukraina-gotovit-v-yanvare-voennuyu-provokatsiyu-protiv-rossii-1036673970.html

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