https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/delo-rossiyanki-sbyvavshey-narkotiki-v-abkhazii-peredano-v-sud-1036671385.html

Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд

Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд

Женщина занималась сбытом наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли 128 изолированных свертков с... 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T10:20+0300

2021-12-10T10:20+0300

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в абхазии

преступность

наркотики

абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Уголовное дело в отношении Ларисы Копьевой, обвиняемой в сбыте наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии, передано в суд. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. Согласно следствию, жительница Москвы Лариса Копьева в октябре этого года, находясь в поселке Бзыпта Гагрского района, вступила в преступный сговор через мессенджер Telegram с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Шейх-Л". 10 октября Копьева получила координаты геолокации и приехала на привокзальную площадь в Сухум, где подобрала с целью последующего сбыта тайную закладку с метадоном массой не менее 79,16 грамм в виде 133 расфасованных заизолированных свертков. Ее задержали в тот же день сотрудники УКОН МВД совместно с сотрудниками СГБ.При личном досмотре у нее изъяли 128 заизолированных свертков с метадоном. Затем так же в районе Сухумского железнодорожного вокзала были обнаружены еще пять готовых к реализации свертков с наркотическим веществом общим весом более четырех с половиной грамм. Отмечается, что в доказательной базе содержится постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемой с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемой, которая в содеянном чистосердечно раскаялась и вину свою признала полностью.Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

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преступность, наркотики, абхазия