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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/delo-rossiyanki-sbyvavshey-narkotiki-v-abkhazii-peredano-v-sud-1036671385.html
Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд
Женщина занималась сбытом наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли 128 изолированных свертков с... 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T10:20+0300
2021-12-10T10:47+0300
в абхазии
преступность
наркотики
абхазия
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Уголовное дело в отношении Ларисы Копьевой, обвиняемой в сбыте наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии, передано в суд. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. Согласно следствию, жительница Москвы Лариса Копьева в октябре этого года, находясь в поселке Бзыпта Гагрского района, вступила в преступный сговор через мессенджер Telegram с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Шейх-Л". 10 октября Копьева получила координаты геолокации и приехала на привокзальную площадь в Сухум, где подобрала с целью последующего сбыта тайную закладку с метадоном массой не менее 79,16 грамм в виде 133 расфасованных заизолированных свертков. Ее задержали в тот же день сотрудники УКОН МВД совместно с сотрудниками СГБ.При личном досмотре у нее изъяли 128 заизолированных свертков с метадоном. Затем так же в районе Сухумского железнодорожного вокзала были обнаружены еще пять готовых к реализации свертков с наркотическим веществом общим весом более четырех с половиной грамм. Отмечается, что в доказательной базе содержится постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемой с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемой, которая в содеянном чистосердечно раскаялась и вину свою признала полностью.Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Rossiyanku-zaderzhali-v-Sukhume-za-sbyt-narkotikov-cherez-Telegram-1033395534.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211012/Perekryt-krupnyy-kanal-postavki-narkotikov-iz-Rossii-v-Abkhaziyu-1033395778.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/rossiyanina-budut-sudit-v-abkhazii-za-rasprostranenie-narkotikov-1036243755.html
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преступность, наркотики, абхазия

Дело россиянки, сбывавшей наркотики в Абхазии, передано в суд

10:20 10.12.2021 (обновлено: 10:47 10.12.2021)
CC0 / / Заседание суда
Заседание суда - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
CC0 / /
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Женщина занималась сбытом наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли 128 изолированных свертков с метадоном.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Уголовное дело в отношении Ларисы Копьевой, обвиняемой в сбыте наркотиков путем "тайных закладок" на территории Абхазии, передано в суд. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.
По подозрению в незаконном приобретении, хранении наркотических средств с целью сбыта, задержана гражданка России - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Россиянку задержали в Сухуме за сбыт наркотиков через Telegram
12 октября, 09:45
Согласно следствию, жительница Москвы Лариса Копьева в октябре этого года, находясь в поселке Бзыпта Гагрского района, вступила в преступный сговор через мессенджер Telegram с неустановленным следствием лицом под псевдонимом "Шейх-Л".
Они намеревались сбывать наркотики в особо крупном размере на территории Абхазии с помощью тайных закладок. Оплата за каждую закладку предполагалась в сумме 1000 рублей.
10 октября Копьева получила координаты геолокации и приехала на привокзальную площадь в Сухум, где подобрала с целью последующего сбыта тайную закладку с метадоном массой не менее 79,16 грамм в виде 133 расфасованных заизолированных свертков.
Ее задержали в тот же день сотрудники УКОН МВД совместно с сотрудниками СГБ.
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При личном досмотре у нее изъяли 128 заизолированных свертков с метадоном. Затем так же в районе Сухумского железнодорожного вокзала были обнаружены еще пять готовых к реализации свертков с наркотическим веществом общим весом более четырех с половиной грамм.
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Россиянина будут судить в Абхазии за распространение наркотиков
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Отмечается, что в доказательной базе содержится постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемой с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемой, которая в содеянном чистосердечно раскаялась и вину свою признала полностью.

Названное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
В Абхазии
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