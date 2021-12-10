https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/pervyy-posle-porazheniya-batal-chezhiya-provedet-boy-v-krasnodare-1036676488.html

Первый после поражения: Батал Чежия проведет бой в Краснодаре

Первый после поражения: Батал Чежия проведет бой в Краснодаре

Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена будет идти по каналу РЕН-ТВ. 10.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-10T15:25+0300

2021-12-10T15:25+0300

2021-12-10T15:25+0300

в абхазии

спорт

краснодар

бокс

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет рейтинговый бой с российским боксером Аюбом Бузуркаевым 25 декабря, сообщил Sputnikпрезидент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.Трансляция боя начнется в 18:00.Встреча между Баталом Чежия и Аюбом Бузуркаевым будет проходить в весовой категории в 79 килограммов.Всего на профессиональном ринге Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210521/Abkhazskiy-bokser-Batal-Chezhiya-proigral-v-poedinke-na-turnire-Gazfight-1032470138.html

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спорт, краснодар, бокс