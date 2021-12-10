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https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/pervyy-posle-porazheniya-batal-chezhiya-provedet-boy-v-krasnodare-1036676488.html
Первый после поражения: Батал Чежия проведет бой в Краснодаре
Первый после поражения: Батал Чежия проведет бой в Краснодаре
Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена будет идти по каналу РЕН-ТВ. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T15:25+0300
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СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет рейтинговый бой с российским боксером Аюбом Бузуркаевым 25 декабря, сообщил Sputnikпрезидент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.Трансляция боя начнется в 18:00.Встреча между Баталом Чежия и Аюбом Бузуркаевым будет проходить в весовой категории в 79 килограммов.Всего на профессиональном ринге Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210521/Abkhazskiy-bokser-Batal-Chezhiya-proigral-v-poedinke-na-turnire-Gazfight-1032470138.html
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спорт, краснодар, бокс

Первый после поражения: Батал Чежия проведет бой в Краснодаре

15:25 10.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии
Батал Чежия на пресс-конференции в Sputnik Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Прямая трансляция боксерского вечера с участием абхазского спортсмена будет идти по каналу РЕН-ТВ.
СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Батал Чежия проведет рейтинговый бой с российским боксером Аюбом Бузуркаевым 25 декабря, сообщил Sputnikпрезидент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.
Трансляция боя начнется в 18:00.
"Шестираундовый бой состоится в Краснодаре, соперник Бузуркаев опытный спортсмен. Это первая встреча Батала после поражения от Олега Мисюры (в мае 2021 года – прим.), ему надо закрыть поражение, чтобы потом заявляться за титул, если он выиграет, потом можно будет заявиться за титул", - подчеркнул он.
Встреча между Баталом Чежия и Аюбом Бузуркаевым будет проходить в весовой категории в 79 килограммов.
Батал Чежия уступил в поединке за титул чемпиона России российскому спортсмену Олегу Мисюре - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2021
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Абхазский боксер Батал Чежия проиграл в поединке на турнире Gazfight
21 мая, 21:25
Всего на профессиональном ринге Чежия провел 12 боев – в девяти из них он одержал победы, две встречи завершились вничью и в одном потерпел поражение. Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Бокс".
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