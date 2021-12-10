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В Кремле прокомментировали инцидент с украинским кораблем
В Кремле прокомментировали инцидент с украинским кораблем
ФСБ расценили действия корабля управления "Донбасс" ВМС Украины как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. 10.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-10T15:55+0300
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Песков напомнил, что об этом неоднократно говорил российский лидер.ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже плавучая мастерская взяла обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Это не первый инцидент с украинским флотом в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/admiral-komoedov-ne-isklyuchil-chto-ukrainskie-provokatsii-v-chernom-more-prodolzhatsya--1036674280.html
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украина, дмитрий песков, администрация президента россии, россия, крым

В Кремле прокомментировали инцидент с украинским кораблем

15:55 10.12.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТроицкая башня Московского Кремля.
Троицкая башня Московского Кремля. - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
© Sputnik / Владимир Вяткин
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ФСБ расценили действия корабля управления "Донбасс" ВМС Украины как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе лишний раз показывает потенциальные вред и опасность подобных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", — сказал он журналистам.

Песков напомнил, что об этом неоднократно говорил российский лидер.
Города России. Керчь - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
Адмирал Комоедов не исключил, что украинские провокации в Черном море продолжатся
12:22
ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже плавучая мастерская взяла обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Крымский мост - Sputnik Абхазия, 1920, 10.12.2021
Наглой провокационной вылазкой назвали в Крыму инцидент с военным кораблем Украины
11:31
Это не первый инцидент с украинским флотом в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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