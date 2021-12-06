https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prioritet-ssha-i-nato--likvidatsiya-pridnestrovya-1036620282.html

"Разморозить" конфликты: почему у США и НАТО в приоритете ликвидация Приднестровья

"Разморозить" конфликты: почему у США и НАТО в приоритете ликвидация Приднестровья

Дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток препятствуют "замороженные конфликты", поэтому в Вашингтоне и Брюсселе планируют их... 06.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-06T20:20+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательРасширение на восток – глубинная стратегия и основа бессмысленного после распада СССР существования НАТО. Новые члены альянса необходимы, как питательная среда для США, и дешевые войска в борьбе с назначенными Вашингтоном "государствами-изгоями". То есть с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей, в которых проживают 1 млрд 704 млн человек – более 21% населения планеты.Американская легкость зачисления в "изгои" пятой части человечества не обещает ничего хорошего малонаселенной Восточной Европе и Молдове, в частности. Судьбой компактных стран США могут просто пренебречь, и трагический афганский эксперимент – лишь один из примеров деструктивной геополитики Вашингтона. Рассмотрим недавние события, тревожные факты и аргументы "старших партнеров" применительно к Черноморскому региону.Можно заметить, что Кишинев получает прибавку почти в треть военного бюджета 2021 года (точнее, 31,6%). Соответственно Тбилиси дадут около 5%, а Украине жертвуют меньше полпроцента от бюджета ВСУ. Поразительную расточительность Европы в отношении оборонного потенциала Молдовы можно объяснить лишь ускоренной подготовкой республики к боевым действиям.Экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон выболтал планы американских "ястребов" в Европе изданию 19FortyFive, которое считается авторитетной площадкой политиков, ученых и мыслителей.Логика войныНа американском политическом поле Джон Болтон – не сумасбродный чудак и автор "мемуаров из Белого дома", а кровожадный "ястреб-теоретик", который систематически пытается влиять на внешнюю политику США. Главные тезисы: лишить Россию "серой зоны" между ней и НАТО, раздуть старые тлеющие конфликты и организовать новые, столкнуть Москву и Киев в кровавой схватке, принять всех в альянс в пику РФ, и показать российскому президенту Владимиру Путину "кузькину мать".Стратег Болтон остается верен себе, и вновь предлагает НАТО "начать распутывать "замороженные конфликты" и другие затруднения, которые Россия "наложила на потенциальных новых членов". Приоритетная задача – "ликвидация Приднестровья, искусственного образования, полностью зависящего от России". По мнению Болтона, воссоединение Молдовы и одновременное усиление "международного внимания" к "захваченным провинциям Грузии" создаст необходимое давление на Москву, и отвлечет Россию от Украины. Далее предлагается "увеличение военной помощи Украине, закрытие "Северного потока-2", бойкот российской нефти и другие экономические санкции".А ведь логично предположить, что для быстрого принуждения агрессоров к миру, сохранения жизней российских граждан (в Приднестровье их более 200 тысяч и экономии ресурсов Россия ответит ударом по центрам принятия решений в Брюсселе и Вашингтоне. Иного завершения у "проекта Болтона" в Черноморском регионе быть не может.Обнадеживает доминирующее трезвомыслие читателей издания 19FortyFive, которые напоминают: "Только Россия способна стереть с карты всю Северную Америку. Болтон будет за это отвечать?", "Этот проект направлен на вмешательство в чужие дела внутри страны и разжигание хаоса", "Украина и Беларусь – две страны, которые НАТО и США хотят проглотить и превратить в своих миньонов. После государственного переворота 2014 года на Украине, совершенного государственным департаментом США, нация стала неофашистской, а затем применила массированную огневую мощь по гражданскому населению в Донбассе".Очевидно, простые американцы и европейцы не готовы умирать за идеи Болтона и ему подобных "стратегов". К сожалению, решения принимаются на другом уровне, и совершенно недемократично.Замкнутый кругРуководство Молдовы жертвует интересами национальной безопасности, занимаясь военным строительством под руководством США и НАТО. Американцы активно вооружают армию РМ с сентября – молдавское правительство выделило для этого 5 млн долларов. При этом Вашингтон требует "незамедлительно" вывести миротворцев РФ из Приднестровья, и прекратить "российскую агрессию".Своекорыстно, с дальним прицелом на развитие конфликтов с Россией и Ираном, в которых понадобятся послушные армии региональных аборигенов.Авиабаза Михаила Когэлничану близ Черноморского побережья – в 400 километрах от Севастополя – получила миллионы долларов в виде инвестиций в рамках "Европейской инициативы сдерживания". Здесь постоянно присутствуют более 1000 военнослужащих Армии США. Полчаса полета отделяют ударную авиацию Пентагона от российского Крыма. И на какую реакцию Москвы при этом рассчитывают "партнеры"? В России уже пообещали альянсу "кладбище кораблей".Здесь возникает замкнутый круг – на растущее присутствие иностранных войск у своих границ Россия отвечает ростом обороноспособности – на своей территории, а не в Мексике или Канаде (время односторонних уступок Москвы давно прошло). Неприступность границ РФ приводит Вашингтон в бешенство, и начинается новый виток конфронтации. Безопасности в регионе не прибавляется, а вероятность войны возрастает. Собственно, эту цель преследуют Соединенные Штаты. Очень опасная для всех игра.Американские войска в августе получили пинка от талибов в Афганистане, сохранили минимальное присутствие на краешке Сирийской земли, и через несколько дней выйдут из Ирака. Однако новейшая история "завоеваний" стратегов Пентагона ничему не учит.На этом фоне 400 морских пехотинцев США поселились в кишиневской гостинице "Центрум". Продолжается опасный дрейф нейтральной де-юре Молдовы в Североатлантический альянс и состояние хаоса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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политика, аналитика, украина, россия, нато, черное море, грузия