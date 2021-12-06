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https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/prioritet-ssha-i-nato--likvidatsiya-pridnestrovya-1036620282.html
"Разморозить" конфликты: почему у США и НАТО в приоритете ликвидация Приднестровья
"Разморозить" конфликты: почему у США и НАТО в приоритете ликвидация Приднестровья
Дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток препятствуют "замороженные конфликты", поэтому в Вашингтоне и Брюсселе планируют их... 06.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-06T20:20+0300
2021-12-06T20:32+0300
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Александр Хроленко, военный обозревательРасширение на восток – глубинная стратегия и основа бессмысленного после распада СССР существования НАТО. Новые члены альянса необходимы, как питательная среда для США, и дешевые войска в борьбе с назначенными Вашингтоном "государствами-изгоями". То есть с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей, в которых проживают 1 млрд 704 млн человек – более 21% населения планеты.Американская легкость зачисления в "изгои" пятой части человечества не обещает ничего хорошего малонаселенной Восточной Европе и Молдове, в частности. Судьбой компактных стран США могут просто пренебречь, и трагический афганский эксперимент – лишь один из примеров деструктивной геополитики Вашингтона. Рассмотрим недавние события, тревожные факты и аргументы "старших партнеров" применительно к Черноморскому региону.Можно заметить, что Кишинев получает прибавку почти в треть военного бюджета 2021 года (точнее, 31,6%). Соответственно Тбилиси дадут около 5%, а Украине жертвуют меньше полпроцента от бюджета ВСУ. Поразительную расточительность Европы в отношении оборонного потенциала Молдовы можно объяснить лишь ускоренной подготовкой республики к боевым действиям.Экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон выболтал планы американских "ястребов" в Европе изданию 19FortyFive, которое считается авторитетной площадкой политиков, ученых и мыслителей.Логика войныНа американском политическом поле Джон Болтон – не сумасбродный чудак и автор "мемуаров из Белого дома", а кровожадный "ястреб-теоретик", который систематически пытается влиять на внешнюю политику США. Главные тезисы: лишить Россию "серой зоны" между ней и НАТО, раздуть старые тлеющие конфликты и организовать новые, столкнуть Москву и Киев в кровавой схватке, принять всех в альянс в пику РФ, и показать российскому президенту Владимиру Путину "кузькину мать".Стратег Болтон остается верен себе, и вновь предлагает НАТО "начать распутывать "замороженные конфликты" и другие затруднения, которые Россия "наложила на потенциальных новых членов". Приоритетная задача – "ликвидация Приднестровья, искусственного образования, полностью зависящего от России". По мнению Болтона, воссоединение Молдовы и одновременное усиление "международного внимания" к "захваченным провинциям Грузии" создаст необходимое давление на Москву, и отвлечет Россию от Украины. Далее предлагается "увеличение военной помощи Украине, закрытие "Северного потока-2", бойкот российской нефти и другие экономические санкции".А ведь логично предположить, что для быстрого принуждения агрессоров к миру, сохранения жизней российских граждан (в Приднестровье их более 200 тысяч и экономии ресурсов Россия ответит ударом по центрам принятия решений в Брюсселе и Вашингтоне. Иного завершения у "проекта Болтона" в Черноморском регионе быть не может.Обнадеживает доминирующее трезвомыслие читателей издания 19FortyFive, которые напоминают: "Только Россия способна стереть с карты всю Северную Америку. Болтон будет за это отвечать?", "Этот проект направлен на вмешательство в чужие дела внутри страны и разжигание хаоса", "Украина и Беларусь – две страны, которые НАТО и США хотят проглотить и превратить в своих миньонов. После государственного переворота 2014 года на Украине, совершенного государственным департаментом США, нация стала неофашистской, а затем применила массированную огневую мощь по гражданскому населению в Донбассе".Очевидно, простые американцы и европейцы не готовы умирать за идеи Болтона и ему подобных "стратегов". К сожалению, решения принимаются на другом уровне, и совершенно недемократично.Замкнутый кругРуководство Молдовы жертвует интересами национальной безопасности, занимаясь военным строительством под руководством США и НАТО. Американцы активно вооружают армию РМ с сентября – молдавское правительство выделило для этого 5 млн долларов. При этом Вашингтон требует "незамедлительно" вывести миротворцев РФ из Приднестровья, и прекратить "российскую агрессию".Своекорыстно, с дальним прицелом на развитие конфликтов с Россией и Ираном, в которых понадобятся послушные армии региональных аборигенов.Авиабаза Михаила Когэлничану близ Черноморского побережья – в 400 километрах от Севастополя – получила миллионы долларов в виде инвестиций в рамках "Европейской инициативы сдерживания". Здесь постоянно присутствуют более 1000 военнослужащих Армии США. Полчаса полета отделяют ударную авиацию Пентагона от российского Крыма. И на какую реакцию Москвы при этом рассчитывают "партнеры"? В России уже пообещали альянсу "кладбище кораблей".Здесь возникает замкнутый круг – на растущее присутствие иностранных войск у своих границ Россия отвечает ростом обороноспособности – на своей территории, а не в Мексике или Канаде (время односторонних уступок Москвы давно прошло). Неприступность границ РФ приводит Вашингтон в бешенство, и начинается новый виток конфронтации. Безопасности в регионе не прибавляется, а вероятность войны возрастает. Собственно, эту цель преследуют Соединенные Штаты. Очень опасная для всех игра.Американские войска в августе получили пинка от талибов в Афганистане, сохранили минимальное присутствие на краешке Сирийской земли, и через несколько дней выйдут из Ирака. Однако новейшая история "завоеваний" стратегов Пентагона ничему не учит.На этом фоне 400 морских пехотинцев США поселились в кишиневской гостинице "Центрум". Продолжается опасный дрейф нейтральной де-юре Молдовы в Североатлантический альянс и состояние хаоса.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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политика, аналитика, украина, россия, нато, черное море, грузия

"Разморозить" конфликты: почему у США и НАТО в приоритете ликвидация Приднестровья

20:20 06.12.2021 (обновлено: 20:32 06.12.2021)
© AFP 2021 / GEORGES GOBETФлаг НАТО.
Флаг НАТО. - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2021
© AFP 2021 / GEORGES GOBET
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Дальнейшему расширению Североатлантического альянса на восток препятствуют "замороженные конфликты", поэтому в Вашингтоне и Брюсселе планируют их "разморозить". Первой на очереди – Молдова.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Расширение на восток – глубинная стратегия и основа бессмысленного после распада СССР существования НАТО. Новые члены альянса необходимы, как питательная среда для США, и дешевые войска в борьбе с назначенными Вашингтоном "государствами-изгоями". То есть с Россией, Китаем, Ираном, Северной Кореей, в которых проживают 1 млрд 704 млн человек – более 21% населения планеты.
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с генеральным директором холдинга Вертолеты России А. Богинским - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
Путин: Россия настаивает на недопустимости расширения НАТО на восток
1 декабря, 15:50
Американская легкость зачисления в "изгои" пятой части человечества не обещает ничего хорошего малонаселенной Восточной Европе и Молдове, в частности. Судьбой компактных стран США могут просто пренебречь, и трагический афганский эксперимент – лишь один из примеров деструктивной геополитики Вашингтона. Рассмотрим недавние события, тревожные факты и аргументы "старших партнеров" применительно к Черноморскому региону.
Под давлением американцев Совет ЕС в начале декабря решил выделить Молдове, Грузии и Украине более 56,5 млн долларов (в пересчете с евро) "на поддержку оборонного потенциала, мира и внутренней стабильности". Кишинев получит 7,91 млн долларов, Тбилиси и Киев – 14,41 млн и 35 млн соответственно. Распределение средств говорит о приоритетной милитаризации Молдовы с оборонным бюджетом в 25 млн долларов и армией в количестве 5200 военнослужащих.
Можно заметить, что Кишинев получает прибавку почти в треть военного бюджета 2021 года (точнее, 31,6%). Соответственно Тбилиси дадут около 5%, а Украине жертвуют меньше полпроцента от бюджета ВСУ. Поразительную расточительность Европы в отношении оборонного потенциала Молдовы можно объяснить лишь ускоренной подготовкой республики к боевым действиям.
Экс-советник по нацбезопасности 45-го президента США Джон Болтон выболтал планы американских "ястребов" в Европе изданию 19FortyFive, которое считается авторитетной площадкой политиков, ученых и мыслителей.

Логика войны

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2021
В МИД России рассказали, к чему привело нарушение обещаний со стороны НАТО
2 декабря, 18:45
На американском политическом поле Джон Болтон – не сумасбродный чудак и автор "мемуаров из Белого дома", а кровожадный "ястреб-теоретик", который систематически пытается влиять на внешнюю политику США. Главные тезисы: лишить Россию "серой зоны" между ней и НАТО, раздуть старые тлеющие конфликты и организовать новые, столкнуть Москву и Киев в кровавой схватке, принять всех в альянс в пику РФ, и показать российскому президенту Владимиру Путину "кузькину мать".
Стратег Болтон остается верен себе, и вновь предлагает НАТО "начать распутывать "замороженные конфликты" и другие затруднения, которые Россия "наложила на потенциальных новых членов". Приоритетная задача – "ликвидация Приднестровья, искусственного образования, полностью зависящего от России". По мнению Болтона, воссоединение Молдовы и одновременное усиление "международного внимания" к "захваченным провинциям Грузии" создаст необходимое давление на Москву, и отвлечет Россию от Украины. Далее предлагается "увеличение военной помощи Украине, закрытие "Северного потока-2", бойкот российской нефти и другие экономические санкции".
Для начала, приднестровское урегулирование поручили Румынии, куда сегодня активно перебрасываются иностранные войска и вооружения альянса. В Черноморском регионе пахнет порохом. Сколько молдавских, румынских и российских граждан погибнет при "воссоединении" РМ по американскому рецепту, никого в Вашингтоне не волнует. Вероятное разрастание боевых действий в Приднестровье до общеевропейского вооруженного конфликта и даже до Третьей мировой войны американские планы не учитывают.
А ведь логично предположить, что для быстрого принуждения агрессоров к миру, сохранения жизней российских граждан (в Приднестровье их более 200 тысяч и экономии ресурсов Россия ответит ударом по центрам принятия решений в Брюсселе и Вашингтоне. Иного завершения у "проекта Болтона" в Черноморском регионе быть не может.
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2021
Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит укреплять потенциал Грузии и Украины
1 декабря, 18:25
Обнадеживает доминирующее трезвомыслие читателей издания 19FortyFive, которые напоминают: "Только Россия способна стереть с карты всю Северную Америку. Болтон будет за это отвечать?", "Этот проект направлен на вмешательство в чужие дела внутри страны и разжигание хаоса", "Украина и Беларусь – две страны, которые НАТО и США хотят проглотить и превратить в своих миньонов. После государственного переворота 2014 года на Украине, совершенного государственным департаментом США, нация стала неофашистской, а затем применила массированную огневую мощь по гражданскому населению в Донбассе".
Очевидно, простые американцы и европейцы не готовы умирать за идеи Болтона и ему подобных "стратегов". К сожалению, решения принимаются на другом уровне, и совершенно недемократично.

Замкнутый круг

Руководство Молдовы жертвует интересами национальной безопасности, занимаясь военным строительством под руководством США и НАТО. Американцы активно вооружают армию РМ с сентября – молдавское правительство выделило для этого 5 млн долларов. При этом Вашингтон требует "незамедлительно" вывести миротворцев РФ из Приднестровья, и прекратить "российскую агрессию".
Своекорыстно, с дальним прицелом на развитие конфликтов с Россией и Ираном, в которых понадобятся послушные армии региональных аборигенов.
Несколько причерноморских государств – Румыния, Украина, Грузия, – призывают увеличить американское военное присутствие в регионе (на море и на суше). Ранее глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил в США о желании Бухареста участвовать в разработке стратегии Пентагона в Черном море. А глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Румынии значительное развертывание сил США в Черном море – в дополнение к большому количеству американских войск на румынской земле.
Авиабаза Михаила Когэлничану близ Черноморского побережья – в 400 километрах от Севастополя – получила миллионы долларов в виде инвестиций в рамках "Европейской инициативы сдерживания". Здесь постоянно присутствуют более 1000 военнослужащих Армии США. Полчаса полета отделяют ударную авиацию Пентагона от российского Крыма. И на какую реакцию Москвы при этом рассчитывают "партнеры"? В России уже пообещали альянсу "кладбище кораблей".
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2021
МИД России назвал действия ВВС США над Черным море угрозой для гражданской авиации
Вчера, 15:45
Здесь возникает замкнутый круг – на растущее присутствие иностранных войск у своих границ Россия отвечает ростом обороноспособности – на своей территории, а не в Мексике или Канаде (время односторонних уступок Москвы давно прошло). Неприступность границ РФ приводит Вашингтон в бешенство, и начинается новый виток конфронтации. Безопасности в регионе не прибавляется, а вероятность войны возрастает. Собственно, эту цель преследуют Соединенные Штаты. Очень опасная для всех игра.
Американские войска в августе получили пинка от талибов в Афганистане, сохранили минимальное присутствие на краешке Сирийской земли, и через несколько дней выйдут из Ирака. Однако новейшая история "завоеваний" стратегов Пентагона ничему не учит.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 3 декабря заявил, что политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач. Американцы просто не желают проецировать свой опыт военных поражений на ситуацию в Черноморском регионе (где явно доминируют Вооруженные силы РФ – или локально – в Приднестровье.
На этом фоне 400 морских пехотинцев США поселились в кишиневской гостинице "Центрум". Продолжается опасный дрейф нейтральной де-юре Молдовы в Североатлантический альянс и состояние хаоса.
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