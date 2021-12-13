https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/mashina-vremeni-kak-avtomobil-georgiya-gulia-doekhal-do-nashikh-dney-1036711151.html

Машина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней

Машина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней

Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году, и поныне ездит по дорогам Абхазии. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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Как раритетная машина "дожила" до наших дней, в каком она состоянии, какую скорость может развить, несмотря на свои годы, читайте в материале Sputnik."Победа" в семьеРассекая по дорогам республики, многие наверняка замечали старинную темно-зеленую "Победу", мурена, как принято называть. Однако мало кто знает, что ретро-автомобиль имеет большую историю, он принадлежал известному абхазскому писателю Георгию Гулиа – сыну основателя национальной литературы Дмитрия Гулиа."Победа" была куплена в 1953 году, вскоре после выпуска, ее Георгий Гулиа приобрел на Сталинскую премию, которую получил за повесть "Весна в Сакене"."Когда мой отец Георгий Гулиа получил Государственную премию, он купил "Победу", на ней ездил и дедушка. По воспоминаниям моих родителей, в начале 50-х годов это была чуть ли не единственная частная машина в Сухуме", – рассказала дочь Георгия Гулиа Татьяна.Уникальный автомобиль был выставлен на предновогодней ярмарке на культурной площадке "Гума". Ретро-машина пользуется большой популярностью у посетителей, они с удовольствием фотографируются на память.Машину он купил у любителя старинных автомобилей Константина Пилия (ныне глава Галского района – прим.). Вспоминая, как ему досталась "Победа", Пилия отметил, что это случилось простым летним днем."У меня был автомобиль ГАЗ-24-10 в довольно хорошем состоянии. Тут, я вижу, как на буксир тянут старенькую "Победу" на спущенных колесах, я догнал их и предложил купить автомобиль или обменять. Они были очень удивлены, когда сказал, что готов обменять на ГАЗ-24-10. Это было послевоенное время, денег не было ни у кого, до последней секунды они сомневались, что такой обмен возможен. Это была семья Петра Былина, который где-то приобрел эту машину и тянул ее к себе в гараж, тут я ему попался на дороге", – рассказал он.Очень долгое время Петр Былин не мог поверить в то, что за старую "Победу" могут дать ГАЗ-24-10, но, убедившись, что это не розыгрыш и не обман, он согласился на обмен.После того как автомобиль обрел красивый внешний вид, из светло-серого превратился в темно-зеленый, он часто стал появляться в свадебных кортежах."Молодежь ставила ретро-автомобиль вперед, затем "Волги", "Жигули", но "Победа" была первая", – рассказал Пилия.О том, что "Победа" принадлежала семье основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа, Константин Пилия узнал не сразу.Ретро-автомобилем Пилия владел пять лет, после чего ему пришлось расстаться с "Победой", так как срочно понадобились средства."Машину взял такой же любитель ретро-автомобилей, как и я, это Арзадин Агрба, по сей день он ею владеет. Я вижу, что он относится к машине с любовью, вижу его часто в городе", – говорит бывший хозяин авто.Продолжение "Победы"Свою задумку Арзадин сумел воплотить в жизнь после приобретения "Победы", принадлежавшей когда-то семье Гулиа, на ее основе он собрал одну машину из двух."И та и другая уже были не на ходу, вложил тысяч 60, не больше, и машина забегала. Был разбит кузов с правой стороны, поменял крыло, были еще кое-какие проблемы по ходовой. У меня есть хорошие близкие друзья, которые занимались "Победами", мне помогли ее собрать. По ходовой все запчасти оригинальные, но мотор мне пришлось поставить от 24-й "Волги", использовал еще кое-какие детали от 21-й "Волги", - вспоминает он.Исходя из того, что машине много лет, за ней нужен постоянный уход, говорит Агрба и добавляет, что машина – это все равно что конструктор для взрослых.На "Победе" Арзадин Агрба ездит из Сухума на дачу в село Эшера, однажды он рискнул и добрался на ретро-автомобиле практически до горного перевала Пыв."Это танк, очень хорошая проходимость, все-таки советский автопром. Пока машина ездит и не подводит. Если покупаешь такую машину, то ты должен в ней разбираться, чтобы починить в случае поломки. Эта машина уже снялась в пяти полнометражных фильмах", – говорит он.По его словам, за 12 лет было много желающих приобрести у него ретро-автомобиль, но Арзадин не готов расставаться с машиной с большой историей."Но она мне так прикипела, что не хочу продавать. Мне сын тоже предлагал продать, но я ему подогнал Nissan Patrol и сказал:"Отстань от моей "Победы", – говорит с улыбкой владелец авто.Арзадин Агрба рассказал, что совместно с российским журналом "Форсаж" проводились выставки с участием "Победы"."Тамаз Адзинба из Нового Афона – любитель старинных авто, он пригласил представителей российского журнала "Форсаж", и на протяжении четырех лет они приезжали, и мы устраивали выставки. Первая выставка была в Пицунде, потом в Новом Афоне, на рицинской трассе провели небольшие гонки. Последний раз проводили гонки в аэропорту, нам предоставили такую возможность", – подчеркнул Агрба.На этот раз машина стала центром внимания на культурной площадке "Гума", ее выставили в специальной фото-зоне. Ретро-автомобиль пользуется большой популярностью у посетителей, которые с удовольствием делают фотографии на память.Несмотря на свои преклонные годы, "Победа" достаточно резвая, может разогнаться до 120 километров в час.Но с учетом того, что автомобиль уже довольно старый, при большой скорости он начинает дрожать, поэтому Арзадин Агрба предпочитает крейсерскую скорость – 80-90 километров в час.

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