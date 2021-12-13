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Машина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней
20:15 13.12.2021 (обновлено: 21:20 13.12.2021)
© Foto / Арзадин АгрбаАрзадин Агрба
© Foto / Арзадин Агрба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году, и поныне ездит по дорогам Абхазии.
Как раритетная машина "дожила" до наших дней, в каком она состоянии, какую скорость может развить, несмотря на свои годы, читайте в материале Sputnik.
"Победа" в семье
Рассекая по дорогам республики, многие наверняка замечали старинную темно-зеленую "Победу", мурена, как принято называть. Однако мало кто знает, что ретро-автомобиль имеет большую историю, он принадлежал известному абхазскому писателю Георгию Гулиа – сыну основателя национальной литературы Дмитрия Гулиа.
14 марта 2018, 13:40
"Победа" была куплена в 1953 году, вскоре после выпуска, ее Георгий Гулиа приобрел на Сталинскую премию, которую получил за повесть "Весна в Сакене".
"Когда мой отец Георгий Гулиа получил Государственную премию, он купил "Победу", на ней ездил и дедушка. По воспоминаниям моих родителей, в начале 50-х годов это была чуть ли не единственная частная машина в Сухуме", – рассказала дочь Георгия Гулиа Татьяна.
© Татьяна ГулиаТатьяна Гулиа
Татьяна Гулиа
© Татьяна Гулиа
Уникальный автомобиль был выставлен на предновогодней ярмарке на культурной площадке "Гума". Ретро-машина пользуется большой популярностью у посетителей, они с удовольствием фотографируются на память.
Автомобилем сейчас владеет житель Сухума Арзадин Агрба, который приобрел его в 2009 году. "Машина бегала по городу, она мне очень нравилась, до этого у меня была еще одна "Победа", но она была в плачевном состоянии, и мне нужен был "донор", чтобы из двух машин сделать одну", – говорит он.
Машину он купил у любителя старинных автомобилей Константина Пилия (ныне глава Галского района – прим.). Вспоминая, как ему досталась "Победа", Пилия отметил, что это случилось простым летним днем.
"У меня был автомобиль ГАЗ-24-10 в довольно хорошем состоянии. Тут, я вижу, как на буксир тянут старенькую "Победу" на спущенных колесах, я догнал их и предложил купить автомобиль или обменять. Они были очень удивлены, когда сказал, что готов обменять на ГАЗ-24-10. Это было послевоенное время, денег не было ни у кого, до последней секунды они сомневались, что такой обмен возможен. Это была семья Петра Былина, который где-то приобрел эту машину и тянул ее к себе в гараж, тут я ему попался на дороге", – рассказал он.
© Foto / Константин ПилияКонстантин Пилия ( второй с права)
Константин Пилия ( второй с права)
© Foto / Константин Пилия
Очень долгое время Петр Былин не мог поверить в то, что за старую "Победу" могут дать ГАЗ-24-10, но, убедившись, что это не розыгрыш и не обман, он согласился на обмен.
"Мы поехали в ГАИ, так машина попала ко мне. Затем я занялся ее реставрацией, на это ушло два года. Мы восстановили мотор, агрегатную часть, дверные петли, шарниры дворника, замки, ручки, кожаные сиденья, заказывал инкрустацию салона из грецкого ореха", – говорит бывший владелец.
После того как автомобиль обрел красивый внешний вид, из светло-серого превратился в темно-зеленый, он часто стал появляться в свадебных кортежах.
"Молодежь ставила ретро-автомобиль вперед, затем "Волги", "Жигули", но "Победа" была первая", – рассказал Пилия.
О том, что "Победа" принадлежала семье основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа, Константин Пилия узнал не сразу.
"Я узнал об этом, когда мы с Петром Былиным подошли к этапу переоформления машины. Конечно, мы стали еще бережнее относиться к этому автомобилю, реставрация была более качественной, потому что эта машина была с историей", – подчеркнул он.
Ретро-автомобилем Пилия владел пять лет, после чего ему пришлось расстаться с "Победой", так как срочно понадобились средства.
"Машину взял такой же любитель ретро-автомобилей, как и я, это Арзадин Агрба, по сей день он ею владеет. Я вижу, что он относится к машине с любовью, вижу его часто в городе", – говорит бывший хозяин авто.
Продолжение "Победы"
Свою задумку Арзадин сумел воплотить в жизнь после приобретения "Победы", принадлежавшей когда-то семье Гулиа, на ее основе он собрал одну машину из двух.
"И та и другая уже были не на ходу, вложил тысяч 60, не больше, и машина забегала. Был разбит кузов с правой стороны, поменял крыло, были еще кое-какие проблемы по ходовой. У меня есть хорошие близкие друзья, которые занимались "Победами", мне помогли ее собрать. По ходовой все запчасти оригинальные, но мотор мне пришлось поставить от 24-й "Волги", использовал еще кое-какие детали от 21-й "Волги", - вспоминает он.
© Foto / Арзадин АгрбаАвтомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Foto / Арзадин Агрба
Исходя из того, что машине много лет, за ней нужен постоянный уход, говорит Агрба и добавляет, что машина – это все равно что конструктор для взрослых.
"Как мне рассказали, после того как машина была списана, ее приобрел бывший водитель Дмитрия Гулиа, восстановил ее и очень долгое время таксовал на ней", – отмечает автовладелец.
На "Победе" Арзадин Агрба ездит из Сухума на дачу в село Эшера, однажды он рискнул и добрался на ретро-автомобиле практически до горного перевала Пыв.
"Это танк, очень хорошая проходимость, все-таки советский автопром. Пока машина ездит и не подводит. Если покупаешь такую машину, то ты должен в ней разбираться, чтобы починить в случае поломки. Эта машина уже снялась в пяти полнометражных фильмах", – говорит он.
По его словам, за 12 лет было много желающих приобрести у него ретро-автомобиль, но Арзадин не готов расставаться с машиной с большой историей.
"Но она мне так прикипела, что не хочу продавать. Мне сын тоже предлагал продать, но я ему подогнал Nissan Patrol и сказал:"Отстань от моей "Победы", – говорит с улыбкой владелец авто.
Арзадин Агрба рассказал, что совместно с российским журналом "Форсаж" проводились выставки с участием "Победы".
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
1/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
2/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
© Sputnik / Леон Адлейба Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
7/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
1/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
2/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
3/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
4/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
5/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
6/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
7/7
© Sputnik / Леон Адлейба
Автомобиль "Победа", купленный известным абхазским писателем Георгием Гулиа в 1953 году
"Тамаз Адзинба из Нового Афона – любитель старинных авто, он пригласил представителей российского журнала "Форсаж", и на протяжении четырех лет они приезжали, и мы устраивали выставки. Первая выставка была в Пицунде, потом в Новом Афоне, на рицинской трассе провели небольшие гонки. Последний раз проводили гонки в аэропорту, нам предоставили такую возможность", – подчеркнул Агрба.
На этот раз машина стала центром внимания на культурной площадке "Гума", ее выставили в специальной фото-зоне. Ретро-автомобиль пользуется большой популярностью у посетителей, которые с удовольствием делают фотографии на память.
"Машина стоит под навесом у меня во дворе, стараюсь сделать так, чтобы она не попадала под конденсат, но время берет свое, ее каждый год нужно обновлять. Летом я хочу ее перекрасить", - заметил автовладелец.
Несмотря на свои преклонные годы, "Победа" достаточно резвая, может разогнаться до 120 километров в час.
Но с учетом того, что автомобиль уже довольно старый, при большой скорости он начинает дрожать, поэтому Арзадин Агрба предпочитает крейсерскую скорость – 80-90 километров в час.