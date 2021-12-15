https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/gruziya-mezhdu-nato-i-odkb-opasnye-manevry-i-mechty-1036734727.html

Грузия между НАТО и ОДКБ: опасные маневры и мечты

Грузия между НАТО и ОДКБ: опасные маневры и мечты

Если НАТО продолжит экспансию в восточном направлении, у России не останется выбора – ей придется ответить применением военной силы. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

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Александр Хроленко, военный обозревательОб этом прямо предупреждают российский президент Владимир Путин, МИД и Министерство обороны РФ. Грузия будто не слышит, и продолжает опасные игры с Пентагоном, который в Черноморском регионе пытается поправить репутацию после позорного военного поражения в Афганистане.Три катера пограничной полиции МВД Грузии – "Очамчира", "Сухуми", "Диоскурия" и эсминец Arleigh Burke ВМС США 14 декабря провели очередные провокационные учения в Черном море. Участники "выполнили тактические маневры и отработали взаимодействие по ряду вопросов на море", обменялись опытом, улучшили взаимодействие экипажей и расширили возможности грузинской пограничной полиции. Здесь необходимо пояснение.Изначально патрульные катера класса Island(длиной 34 метра, водоизмещением 168 тонн) служили в Береговой охране США для борьбы с незаконными наркотрафиком, миграцией и рыболовством, а также для поисково-спасательных операций. После списания, капремонта и начала "второй жизни" в Грузии боевой потенциал катеров изменился не в лучшую сторону. Все же пулемет на борту в морском сражении погоды не делает, а штатные 25-мм артустановки Mk38 Bushmaster американцы Грузии не передали (демонтировали).Если не рассматривать всерьез фантасмагоричный совместный "абордаж" беззащитного противника, эсминец Arleigh Burke и патрульные катера типа Island вместе могут всего лишь идти в кильватерном гордом строю, совершенно не совпадая по предназначению, боеспособности и вооружению.Поэтому совместные учения 14 декабря – это провокационная имитация взаимодействия. Американская версия "Диоскурии" в Черном море выглядит некой реинкарнацией одноименного плавсредства в составе ВМС Грузии, потопленного российскими войсками в августе 2008 года.Эсминцы США создают риск опасных инцидентов с гражданскими судами, а суммарное время их пребывания в Черном море к середине декабря составило более 410 суток – на 15% больше, чем в 2020 году.Куда идтиВ Тбилиси правильных выводов после 2008 года не сделали. На брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 15 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вступление в НАТО остается главнейшим вопросом внешней политики и безопасности Грузии. При этом республика все еще находится на геополитическом распутье.Издание "Грузия и мир" справедливо замечает, что Грузия необходима НАТО только для того, чтобы создавать неудобства России и устраивать провокации: "Нас снова хотят втянуть в круг, по которому мы бесцельно бродим уже не первый десяток лет, и только для того, чтобы в очередной раз дать нам в руки очередное "нечто большее, чем План действий по вступлению".С другой стороны, интересы европейской безопасности и Россия требуют официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года о будущем вступлении Грузии и Украины в НАТО, которое противоречит стратегическому принципу ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".Российский МИД 10 декабря предложил Вашингтону официально заблокировать вступление Грузии и Украины в НАТО. И даже консервативная британская газета The Times напоминает читателям, что расширение альянса на восток является для РФ "красной линией", возможен Армагеддон, причем по вине Запада.Безопасность причерноморских союзников Вашингтона деградирует. Соединенные Штаты пытаются стимулировать коллективные действия альянса, вызвать синергетический эффект "проекции силы", однако европейцы не желают умирать за американские интересы и "антироссийские" ценности в горах Грузии или в степях Украины. Это тупик. Издание Foreign Policy резюмирует: "Запад не вынес уроков из российско-грузинской войны 2008 года".Опасные заблужденияЧто обрела Грузия за 30 лет прозападного, и по сути антироссийского развития? Значительное сокращение территории, сотни тысяч беженцев, полную зависимость от США и НАТО – в ущерб национальным интересам и государственному суверенитету.Тбилиси делает ставку на интеграцию с НАТО – для "реинтеграции" мятежных территорий с воздушными десантами и боевыми стрельбами (за много лет концепция принципиально не изменилась). Грузия - сверхмилитаризованная страна с военным бюджетом 300 млн долларов, однако укрепление военной мощи – миф. В реальности Грузия занимает 92 место в мировом рейтинге Global Firepower, впереди оказались Замбия, Уганда, Чад, Зимбабве.Национальная 20-тысячная действующая армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 систем РСЗО. И все же основное значение Грузии для "партнеров" – удобный плацдарм на Южном Кавказе с выходом в Черное море (вблизи России и Ирана).Ранее премьер грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ООН подтвердил стремление страны войти в ЕС и НАТО: "Мы не успокоимся, пока не достигнем членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе". Так ли безальтернативен путь?К примеру, активист "национально-освободительного движения" начала 1990-х, инициатор создания грузинской нацгвардии, участник боевых действий в Абхазии и Южной Осетии (включая август 2008 года), а также в Донбассе (разумеется, на стороне ВСУ) полковник Давид Мартиашвили сумел осознать важность мира с Россией, и сегодня призывает учитывать ее интересы на Кавказе: "Не в интересах грузинского и украинского народов воевать и быть в постоянной конфронтации с Россией, но, к сожалению, глас народа подавлен как на Украине, так и в Грузии... Если Грузия не будет говорить с Россией, если она не собирается учитывать ее стратегические интересы и подстрекаемая агрессивными силами Запада продолжит свою русофобскую политику, очень скоро наша страна как государство может прекратить свое существование".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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политика, аналитика, россия, нато, черное море, грузия