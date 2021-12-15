https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/po-sledam-pobedy-igor-adleyba-rasskazal-o-reytingovom-boe-v-ekaterinburge-1036731623.html

По следам победы: Игорь Адлейба рассказал о рейтинговом бое в Екатеринбурге

По следам победы: Игорь Адлейба рассказал о рейтинговом бое в Екатеринбурге

В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, на которой боксер Игорь Адлейба подвел итоги победного боя с украинским спортсменом Асифом Керимовым в... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T18:00+0300

2021-12-15T18:00+0300

2021-12-15T18:00+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikНезапланированная встречаБой Игоря Адлейба, ставший для него четырнадцатым в профессиональной карьере, длился шесть раундов, в результате все судьи присудили боксеру из Абхазии уверенную победу. Эта встреча не была запланирована заранее, спортсмен готовился к январскому титульному бою с осетинским боксером.Оценивая прошедший в Екатеринбурге бой, тренер спортсмена Беслан Адлейба назвал бой хорошим."Мы всегда хотим видеть максимум того, на что способен Игорь, но по объективным причинам, в этом бою это сделать было невозможно, встреча состоялась спустя непродолжительное время после того, как ее предложили. Игорь находился далеко не в лучшей своей форме, в каждом виде спорта спортсмены готовятся определенным образом, поэтапно, везде есть свой порядок, поэтому до пика формы ему нужен был примерно месяц", – подчеркнул тренер.Беслан Адлейба отметил, что в начале января абхазский боксер должен был провести титульный бой на Красной поляне, однако из-за ограничений, вызванных пандемией, вечер бокса, где должен был выступать Игорь, был отменен. После победы в Екатеринбурге Игорь Адлейба поднялся с 13 на 10 место в российском рейтинге лучших боксеров. В мировом рейтинге абхазский спортсмен занимает 199 строчку.Игорь Адлейба рассказал, что в различных боксерских турнирах он участвует при финансовой поддержке компании "Аквафон-GSM".Поддержка спортсменаПредставитель официального спонсора боксера, компании "Аквафон-GSM", Темур Гургулия отметил, что заниматься спортом на таком высоком уровне без поддержки очень сложно."Это дорогое удовольствие, и наша компания пытается оказывать помощь нашим спортсменам. Мы преследуем цель, чтобы наши усилия способствовали развитию нашего спорта, основная цель – здоровье молодежи. Усилия, которые наша компания прилагает, поддерживая нашего чемпиона Игоря Адлейба, они приносят свои результаты, потому что это не только возможность получить титул для Игоря, его продвижение в боксерском рейтинге, но это еще прекрасная возможность заявить об Абхазии на столь высоком уровне", – заметил Гургулия.В межсезонье Игорь Адлейба продолжает тренироваться, чтобы быть в соответствующей форме. После очередного боя отдыху он посвящает не более недели, затем вновь начинает тренировочный процесс.Он также сообщил, что сменил свою весовую категорию с 63,5 на 66,7 килограммов. "Мы пообщались с тренерами и решили, что я перехожу на одну весовую категорию выше. Посчитали, что это будет безопаснее для здоровья и легче, так как раньше мне приходилось слишком много сгонять вес, и говорят, что слишком плохо восстанавливался", – сказал он.Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Для Игоря прошедший поединок стал четырнадцатым в карьере, на счету спортсмена 12 побед и две ничьи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211211/edu-domoy-s-pobedoy-igor-adleyba-o-reytingovom-boyu-v-ekaterinburge-1036689423.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210422/Stal-silnee-i-zlee-Igor-Adleyba-prokommentiroval-itogi-poslednego-boya-1032275850.html

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