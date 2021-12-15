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По следам победы: Игорь Адлейба рассказал о рейтинговом бое в Екатеринбурге
© Sputnik / Леон Адлейба Пресс-конференция Игоря Адлейба
© Sputnik / Леон Адлейба
В Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, на которой боксер Игорь Адлейба подвел итоги победного боя с украинским спортсменом Асифом Керимовым в Екатеринбурге 11 декабря.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Незапланированная встреча
Бой Игоря Адлейба, ставший для него четырнадцатым в профессиональной карьере, длился шесть раундов, в результате все судьи присудили боксеру из Абхазии уверенную победу. Эта встреча не была запланирована заранее, спортсмен готовился к январскому титульному бою с осетинским боксером.
"Но по некоторым обстоятельствам все сорвалось, меня хотели отправить домой, чтобы отдохнул и готовился к другому турниру, который должен пройти в феврале. Но мне предложили бой, и я не отказался, потому что у меня был достаточно продолжительный простой. Слава богу, все прошло хорошо, я выиграл без травм, рассечений", – сказал Игорь Адлейба.
Оценивая прошедший в Екатеринбурге бой, тренер спортсмена Беслан Адлейба назвал бой хорошим.
"Мы всегда хотим видеть максимум того, на что способен Игорь, но по объективным причинам, в этом бою это сделать было невозможно, встреча состоялась спустя непродолжительное время после того, как ее предложили. Игорь находился далеко не в лучшей своей форме, в каждом виде спорта спортсмены готовятся определенным образом, поэтапно, везде есть свой порядок, поэтому до пика формы ему нужен был примерно месяц", – подчеркнул тренер.
Беслан Адлейба отметил, что в начале января абхазский боксер должен был провести титульный бой на Красной поляне, однако из-за ограничений, вызванных пандемией, вечер бокса, где должен был выступать Игорь, был отменен. После победы в Екатеринбурге Игорь Адлейба поднялся с 13 на 10 место в российском рейтинге лучших боксеров. В мировом рейтинге абхазский спортсмен занимает 199 строчку.
Игорь Адлейба рассказал, что в различных боксерских турнирах он участвует при финансовой поддержке компании "Аквафон-GSM".
"Они мне во всем помогают, уже, наверное, года три, если не больше. Нужно полететь, квартиру снять, оплатить работу спарринг партнера, тренера, весь инвентарь. С этим тоже были какие-то сложности, сейчас мне уже намного легче, мне помогают люди, спасибо им огромное за это", – рассказал он.
Поддержка спортсмена
Представитель официального спонсора боксера, компании "Аквафон-GSM", Темур Гургулия отметил, что заниматься спортом на таком высоком уровне без поддержки очень сложно.
"Это дорогое удовольствие, и наша компания пытается оказывать помощь нашим спортсменам. Мы преследуем цель, чтобы наши усилия способствовали развитию нашего спорта, основная цель – здоровье молодежи. Усилия, которые наша компания прилагает, поддерживая нашего чемпиона Игоря Адлейба, они приносят свои результаты, потому что это не только возможность получить титул для Игоря, его продвижение в боксерском рейтинге, но это еще прекрасная возможность заявить об Абхазии на столь высоком уровне", – заметил Гургулия.
В межсезонье Игорь Адлейба продолжает тренироваться, чтобы быть в соответствующей форме. После очередного боя отдыху он посвящает не более недели, затем вновь начинает тренировочный процесс.
"Если есть какие-то травмы, рассечения, я их залечу и начинаю тренироваться. После каждого боя проводим работу над ошибками, смотрим, что я не так сделал, работаем над этим. Тренируюсь постоянно, нет такого, чтобы я не тренировался. В одно время были неполадки со здоровьем, но это происходит у каждого спортсмена, но я это все исправил", – подчеркнул боксер.
Он также сообщил, что сменил свою весовую категорию с 63,5 на 66,7 килограммов. "Мы пообщались с тренерами и решили, что я перехожу на одну весовую категорию выше. Посчитали, что это будет безопаснее для здоровья и легче, так как раньше мне приходилось слишком много сгонять вес, и говорят, что слишком плохо восстанавливался", – сказал он.
Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Для Игоря прошедший поединок стал четырнадцатым в карьере, на счету спортсмена 12 побед и две ничьи.