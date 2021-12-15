https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/rossiyskie-sapery-zavershili-razminirovanie-territorii-aeroporta-v-sukhume-1036731251.html

Российские саперы завершили разминирование территории аэропорта в Сухуме

Российские саперы завершили разминирование территории аэропорта в Сухуме

Российские военнослужащие в ноябре прибыли в Абхазию для проведения инженерной разведки территории аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба на предмет... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T16:30+0300

2021-12-15T16:30+0300

2021-12-15T17:25+0300

в абхазии

саперы

абхазия

сухумский аэропорт

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Саперы ЮВО проверили и очистили от взрывоопасных предметов семь гектаров территории Сухумского аэропорта, сообщает телеканал "Звезда".Все мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов (ВОП) специалисты выполняли с использованием защитных костюмов ОВР-2 "Сокол" и современных миноискателей ИМПС-2.Военнослужащие обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины.Всего в разминировании территории аэропорта в Абхазии были задействованы 14 военнослужащих ЮВО. Десять саперов имели опыт разминирования на территории Чеченской Республики.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи.В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.В среду 15 декабря президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента заявил, что до конца года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта. Ранее он сообщал, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211125/pod-zaschitoy-sokola-kak-prokhodit-inzhenernaya-razvedka-territorii-aeroporta-sukhum-1036474110.html

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саперы, абхазия, сухумский аэропорт