https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/genprokuratura-predstavila-kokaya-i-ardzinba-na-snyatie-deputatskoy-neprikosnovennosti-1036739733.html
Генпрокурор направил представления о снятии иммунитета с депутатов Кокая и Ардзинба
Генпрокурор направил представления о снятии иммунитета с депутатов Кокая и Ардзинба
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T11:22+0300
2021-12-16T11:22+0300
2021-12-16T11:39+0300
в абхазии
новости
стрельба в сухуме 30 сентября
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждении уголовного дела в отношении них, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.Ранее, 18 октября, судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.Позже, 5 ноября, защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.На прошлой неделе, 8 декабря, депутаты отозвали свои жалобы. Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/neprikasaemye-parlamentskiy-immunitet-v-abkhazii-1035842591.html
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новости, стрельба в сухуме 30 сентября
СУХУМ, 16 дек – Sputnik.
Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая
и Алмасхана Ардзинба
и возбуждении уголовного дела в отношении них, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Депутат Гарри Кокая, отмечавший День Победы 30 сентября с ветеранами из Адзюбжи в Сухуме, выстрелил в воздух на набережной, что спровоцировало конфликт между ветеранами и прибывшими на выстрелы сотрудниками милиции. По данным следствия, той же ночью депутат Алмасхан Ардзинба произвел выстрелы из автомата у здания МВД.
Ранее, 18 октября, судебная коллегия Верховного суда Абхазии по результатам рассмотрения представления генерального прокурора заключила, что в действиях депутатов Кокая и Ардзинба по событиям 30 сентября и 1 октября 2021 установлены признаки преступлений. Хулиганство и оскорбление представителя власти суд усмотрел в действиях Ардзинба. Хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия - в действиях Кокая.
Позже, 5 ноября, защита депутатов обжаловала заключения судебной коллегии Верховного суда. По мнение адвокатов, решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления были вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.
На прошлой неделе, 8 декабря, депутаты отозвали
свои жалобы. Оба решения вступили в законную силу 8 декабря 2021 года.