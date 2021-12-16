Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/kabmin-dal-soglasie-na-uchrezhdenie-rup-abkhazskie-avialinii-1036742021.html
Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"
Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"
Заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось в четверг, 16 декабря. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T13:42+0300
2021-12-16T14:07+0300
в абхазии
новости
кабмин абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_5185a62a7ea12c456de31f023e2cb10c.jpg
СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании в четверг."Как вы знаете, сейчас мы активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией по возобновлению авиасообщения между Абхазией и Россией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется, и в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет участвовать в переговорах", – сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что это пример того, в каком направлении надо работать."Надо не расшатывать ситуацию, а возрождать абхазскую авиакомпанию, делать ее, если угодно, новой. Это непростая работа, но работа очень важная, перспективная, за этим многое стоит, и тут же вопрос кадров", – добавил он.Министр экономики также сообщила, что с помощью Министерства транспорта России будет проводиться процесс подготовки специалистов.На встрече с депутатами Парламента 15 декабря президент Аслан Бжания сообщил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии.Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи. В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/bzhaniya-nazval-sroki-podgotovki-proektnoy-dokumentatsii-na-stroitelstvo-aeroporta-1036727992.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/rossiyskie-sapery-zavershili-razminirovanie-territorii-aeroporta-v-sukhume-1036731251.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101349/90/1013499057_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_0cd646ac8bf616a4dee2aa76f1b7ee24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, кабмин абхазии

Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"

13:42 16.12.2021 (обновлено: 14:07 16.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Аэропорт "Сухум" им. В.Г. Ардзинба
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось в четверг, 16 декабря.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании в четверг.
"Как вы знаете, сейчас мы активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией по возобновлению авиасообщения между Абхазией и Россией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется, и в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет участвовать в переговорах", – сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Аэропорт Сухум им. В.Г. Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
В Абхазии
Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта
Вчера, 12:45
Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что это пример того, в каком направлении надо работать.
"Надо не расшатывать ситуацию, а возрождать абхазскую авиакомпанию, делать ее, если угодно, новой. Это непростая работа, но работа очень важная, перспективная, за этим многое стоит, и тут же вопрос кадров", – добавил он.
Министр экономики также сообщила, что с помощью Министерства транспорта России будет проводиться процесс подготовки специалистов.

"Плеяда известных абхазских летчиков, к сожалению, подошла к пенсионному возрасту, среди молодежи есть летчики, но они военные летчики, для армии", – сказал Анкваб.

На встрече с депутатами Парламента 15 декабря президент Аслан Бжания сообщил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.
Саперы ЮВО прибыли в Абхазию для разминирования территории международного аэропорта в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
В Абхазии
Российские саперы завершили разминирование территории аэропорта в Сухуме
Вчера, 16:30
Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии.
Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи. В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.
Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:25Гиперзвуковое отставание США от России оценили в три миллирда долларов
17:22Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
16:30Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 декабря
16:01Таможенники Абхазии и России обсудили порядок перемещения автомобилей через границу
15:27YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания
15:24Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
15:10По жилищной госпрограмме одобрено 50 заявлений
14:45Выплаты по 100 тысяч рублей получит 31 абхазская семья в 2021 году
14:37Игорь Ахба назначен спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции
14:21Игорь Ахба отозван с должности посла Абхазии в России
13:50Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи
13:42Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"
12:31Эпидемиолог об антиваксерах: видя последствия коронавируса, вакцинируются первыми
12:15"Ашана" и "Инва-Содействие" передали инвалидные коляски детям с ДЦП
11:22Генпрокурор направил представления о снятии иммунитета с депутатов Кокая и Ардзинба
11:01Мобильный госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии, отработав четыре месяца
10:26Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
09:45В Госдуме предложили ввести ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам
09:15"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
08:45Телеканал RT начинает круглосуточное вещание на немецком языке