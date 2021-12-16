https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/kabmin-dal-soglasie-na-uchrezhdenie-rup-abkhazskie-avialinii-1036742021.html

Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"

Кабмин дал согласие на учреждение РУП "Абхазские авиалинии"

Заседание Кабинета министров Республики Абхазия состоялось в четверг, 16 декабря. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T13:42+0300

2021-12-16T13:42+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабмин Абхазии принял проект распоряжения о даче согласия Министерству экономики республики на учреждение РУП "Абхазские авиалинии" на заседании в четверг."Как вы знаете, сейчас мы активно работаем с Министерством транспорта Российской Федерации и с Росавиацией по возобновлению авиасообщения между Абхазией и Россией. Очень сложный проект, достаточно тяжело двигается, но тем не менее работа в этом направлении ведется, и в целях реализации тех мероприятий, которые предусмотрены, нам необходимо иметь национальную авиакомпанию, которая будет участвовать в переговорах", – сказала вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что это пример того, в каком направлении надо работать."Надо не расшатывать ситуацию, а возрождать абхазскую авиакомпанию, делать ее, если угодно, новой. Это непростая работа, но работа очень важная, перспективная, за этим многое стоит, и тут же вопрос кадров", – добавил он.Министр экономики также сообщила, что с помощью Министерства транспорта России будет проводиться процесс подготовки специалистов.На встрече с депутатами Парламента 15 декабря президент Аслан Бжания сообщил, что до конца 2021 года будет подписан договор с проектным институтом о восстановлении Сухумского аэропорта.Аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии.Пассажирооборот составлял летом до пяти тысяч пассажиров в сутки, зимой до одной тысячи. В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт.Ранее глава государства заявлял, что потенциальный инвестор найден, есть 120 миллионов рублей на его строительство. По словам Бжания, планируется, что первые рейсы аэропорт Сухума примет к январю 2024 года.

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