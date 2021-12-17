https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/covid-19-voda-i-svet-bzhaniya-vstretilsya-s-glavoy-novogo-afona-1036754084.html

COVID-19, вода и свет: Бжания встретился с главой Нового Афона

COVID-19, вода и свет: Бжания встретился с главой Нового Афона

Президент Абхазии в ходе поездки в Новый Афон посетил ряд объектов, строящихся по Инвестпрограмме. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T13:20+0300

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2021-12-17T14:13+0300

в абхазии

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аслан бжания

новый афон

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НОВЫЙ АФОН, 17 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой администрации Нового Афона в пятницу 17 декабря. Темур Отырба оценил общее состояние дел в городе как положительное. "По состоянию на сегодняшний день, за весь период пандемии, по городу Новый Афон переболевших 747 человек, из них выздоровело 734, к сожалению, умерли 13 человек", - подчеркнул он. Отырба отметил, что в сентябре в городской больнице открыли пункт, где люди могут делать ПЦР-анализ на наличие COVID-19. Бюджет города, согласно плану, в этом году составил 58 миллионов 240 тысяч рублей. По словам Отырба, план перевыполнен на сумму около семи миллионов рублей. "По налогам план выполнен за текущий год, более того, было перевыполнение порядка 120-130%. Комплекс Новоафонская пещера – это основной источник доходов как района так и республики. С 1 января 2021 года по 10 декабря пещеру посетило 427 тысяч человек, что составило 213 миллионов рублей", – подчеркнул Отырба. Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с водоснабжением. "На сегодняшний день особых проблем нет, но часто возникают проблемы в виду изношенности самих сетей, случаются регулярные поломки. По мере возникновения проблем они решаются, особых проблем на сегодня город не испытывает", – сказал глава Нового Афона. Ситуация с электричеством сложнее, отметил Отырба. По данным "Черноморэнерго" Новый Афон платит 22-25% за потребленную электроэнергию, сообщил Отырба. Президент назвал эти цифры очень маленькими и дал поручение повысить собираемость. "Это никуда не годится, надо будет сделать все, чтобы выйти к цифре 75%. В конце января я к вам приеду, у вас должно быть около 50%", – поручил глава государства. Темур Отырба отметил и другие проблемы города. В частности, по его словам, дворец культуры, на строительство которого было затрачено порядка 40 миллионов рублей, не может функционировать в полной мере из-за того, что здание получает электроэнергию по временной схеме."Там дорогое оборудование, и с такой подачей электричества оно периодически выходит из строя. Туда надо будет проводить линию, это согласовано с "Черноморэнерго", но стоит вопрос финансирования. Это около трех, трех с половиной миллионов рублей", - сказал Отырба. Президент выразил готовность оказывать помощь Новому Афону.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-remontu-vodoprovoda-v-novom-afone-1036752648.html

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экономика, общество, аслан бжания, новый афон