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https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-kremle-zayavili-o-polzuchem-dvizhenii-nato-v-storonu-rossii--1036760466.html
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России
Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на... 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T18:55+0300
2021-12-17T19:23+0300
политика
украина
дмитрий песков
россия
нато
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы &lt;...&gt; даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок."Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/mid-rossii-opublikoval-proekty-dogovorov-s-ssha-i-nato-o-garantiyakh-bezopasnosti-1036754925.html
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политика, украина, дмитрий песков, россия, нато

В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России

18:55 17.12.2021 (обновлено: 19:23 17.12.2021)
© Sputnik / Алексей ВитвицкийЭмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений станет красной линией для Москвы.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Мы <...> даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.
"Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок.
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"Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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