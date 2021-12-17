https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-kremle-zayavili-o-polzuchem-dvizhenii-nato-v-storonu-rossii--1036760466.html

В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России

В Кремле заявили о "ползучем" движении НАТО в сторону России

Во время переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря российский лидер подчеркивал, что дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на... 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T18:55+0300

2021-12-17T18:55+0300

2021-12-17T19:23+0300

политика

украина

дмитрий песков

россия

нато

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. НАТО движется в сторону России, и страна не может оставаться к этому безразличной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы <...> даже сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины: сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначения", — сказал он в эфире телеканала RTVI.Кроме того, по словам пресс-секретаря, в соседнем государстве появляется все больше натовских инструкторов, которые обучают солдат использовать всю эту сложную технику.Песков напомнил, что Киев на законодательном уровне декларирует желание вступить в блок."Это очень плохо для нас, потому что таким образом неизбежно военная инфраструктура НАТО начнет движение, дрейф в сторону наших границ", — отметил пресс-секретарь президента.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года Рада приняла поправки в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.Бывший генсек Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в блок Киеву потребуется достигнуть некоторых критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что он не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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политика, украина, дмитрий песков, россия, нато