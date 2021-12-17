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МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
СУХУМ, 17 дек – Sputnik. МИД России на своем официальном портале опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T14:25+0300
2021-12-17T15:03+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. МИД России на своем официальном портале опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Основные положения первого документа:Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, документ вступит в силу с даты его передачи.Уточняется также, что любой участник соглашения может выйти из него, уведомив об этом депозитарий. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.Основные положения второго документа:Он вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Документ составлен на русском и английском языках, оба текста тоже имеют одинаковую силу.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-nato-nazvali-usloviya-dlya-dialoga-s-rossiey-1036749559.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/v-mid-rossii-predupredili-nato-o-tyazhelykh-posledstviyakh-v-sluchae-rasshireniya-na-vostok--1036699568.html
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политика, мид рф, нато, сша

МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

14:25 17.12.2021 (обновлено: 15:03 17.12.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России
Здание МИД России - Sputnik Абхазия, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. МИД России на своем официальном портале опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.
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Основные положения первого документа:
исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины
не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО
отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии
не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны
не проводить учения и другие действия с численностью свыше бригады в согласованной приграничной полосе, регулярно обмениваться информацией о военных учениях
подтвердить, что стороны не рассматривают друг друга как противников, закрепить договоренность решать мирно все споры и воздерживаться от применения силы
дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной
создать горячие линии для экстренных контактов
Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, документ вступит в силу с даты его передачи.
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Уточняется также, что любой участник соглашения может выйти из него, уведомив об этом депозитарий. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.
Основные положения второго документа:
не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности
воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
воздержаться от присутствия боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны
не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны
не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории
не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия и не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие
США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс постсоветских стран
США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество
Он вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Документ составлен на русском и английском языках, оба текста тоже имеют одинаковую силу.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.

Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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