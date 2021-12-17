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МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности

СУХУМ, 17 дек – Sputnik. МИД России на своем официальном портале опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. 17.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-17T14:25+0300

2021-12-17T14:25+0300

2021-12-17T15:03+0300

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. МИД России на своем официальном портале опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности.Основные положения первого документа:Документ составлен на русском, английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу. Соглашение заработает с даты передачи на хранение депозитарию уведомлений о согласии на обязательность от более чем половины подписавших его государств. В отношении государства, передавшего такое уведомление позднее, документ вступит в силу с даты его передачи.Уточняется также, что любой участник соглашения может выйти из него, уведомив об этом депозитарий. В этом случае действие договора прекратится в индивидуальном порядке через 30 дней.Основные положения второго документа:Он вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых для этого внутригосударственных процедур. Документ составлен на русском и английском языках, оба текста тоже имеют одинаковую силу.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Москва считает, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду на встрече замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности. В Кремле заявили, что РФ готова незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов.Ранее Рябков заявил РИА Новости, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-nato-nazvali-usloviya-dlya-dialoga-s-rossiey-1036749559.html

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