https://sputnik-abkhazia.ru/20211217/v-nato-nazvali-usloviya-dlya-dialoga-s-rossiey-1036749559.html
В НАТО назвали условия для диалога с Россией
В НАТО назвали условия для диалога с Россией
В организации уверены, что дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса". 17.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-17T09:15+0300
2021-12-17T09:15+0300
2021-12-17T10:22+0300
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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В НАТО готовы работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление альянса.В альянсе отметили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, однако подчеркнули, что любой диалог должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России.По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".В НАТО также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", – подчеркивается в документе.В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на это требование, может произойти новый виток конфронтации, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.Седьмого декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Президент России, в частности, отметил, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.На следующий день Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/v-mid-rossii-predupredili-nato-o-tyazhelykh-posledstviyakh-v-sluchae-rasshireniya-na-vostok--1036699568.html
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политика, в мире, украина, россия, нато, сша
В НАТО назвали условия для диалога с Россией
09:15 17.12.2021 (обновлено: 10:22 17.12.2021)
В организации уверены, что дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".
СУХУМ, 17 дек – Sputnik.
В НАТО готовы работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление альянса.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия", – заявили в организации.
В альянсе отметили, что в курсе предложений России по европейской безопасности, однако подчеркнули, что любой диалог должен базироваться на основе взаимности, учитывать озабоченности НАТО, касающиеся ряда действий России.
По мнению альянса, "такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности". Дискуссия "должна проходить при консультациях с европейскими партнерами альянса".
В НАТО также заявили, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. "Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса", – подчеркивается в документе.
В альянсе вновь отметили, что "любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия, придется заплатить высокую цену".
В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Если НАТО и Соединенные Штаты не отреагируют на это требование, может произойти новый виток конфронтации, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.
Седьмого декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме. Президент России, в частности, отметил, что "красные линии" — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
На следующий день Байден сообщил о подготовке встречи США и ведущих стран НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность Москвы по поводу расширения альянса и выработать меры для снижения напряжения на его восточном фланге.