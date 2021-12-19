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Боксер Баграт Тания победил на всероссийском фестивале спортивных единоборств
Боксер Баграт Тания победил на всероссийском фестивале спортивных единоборств
СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Абхазский боксер Баграт Тания стал победителем Хl всероссийского фестиваля спортивных единоборств на призы Председателя МГО ВФСО... 19.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Абхазский боксер Баграт Тания стал победителем Хl всероссийского фестиваля спортивных единоборств на призы Председателя МГО ВФСО "Динамо", сообщает Госкомспорта Абхазии.Соревнования проходили 16-19 декабря в Москве. Тания выступал в весовой категории до 54 килограммов, он представлял Москву.Баграт Тания - двукратный победитель первенства Москвы, член сборной команды Москвы, кандидат в мастера спорта России по боксу, с 2018 года представляет Москву.Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.
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спорт, новости, бокс

Боксер Баграт Тания победил на всероссийском фестивале спортивных единоборств

20:00 19.12.2021
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спортуАбхазский боксер Баграт Тания
Абхазский боксер Баграт Тания - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2021
© Foto / facebook / Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту
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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Абхазский боксер Баграт Тания стал победителем Хl всероссийского фестиваля спортивных единоборств на призы Председателя МГО ВФСО "Динамо", сообщает Госкомспорта Абхазии.
Соревнования проходили 16-19 декабря в Москве. Тания выступал в весовой категории до 54 килограммов, он представлял Москву.

На турнире спортсмен провел три боя и во всех одержал уверенную победу.

Баграт Тания - двукратный победитель первенства Москвы, член сборной команды Москвы, кандидат в мастера спорта России по боксу, с 2018 года представляет Москву.
Тренируют спортсмена Ираклий Цурцумия и Александр Курбанов.
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