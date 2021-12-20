https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/nuzhno-edinstvo-aktivisty-platformy-buduschee-abkhazii-vyskazalis-o-situatsii-v-strane-1036840156.html

Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране

Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране

Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии". 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T15:30+0300

2021-12-20T15:30+0300

2021-12-20T15:47+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча актива социальной платформы "Будущее Абхазии", посвященная социально-политической ситуации в республике, состоялась в понедельник, 20 декабря."Со дня основания социальной платформы "Будущее Абхазии" мы находимся в тесном контакте со всеми ее участниками, это финалисты конкурса "Гордость Абхазии", участники программы повышения квалификации и молодые ребята, которые при поддержке платформы поступили в ведущие учебные заведения Российской Федерации", – сказала сопредседатель платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.В связи с социальными волнениями, которые возникли в республике, актив социальной платформы "Будущее Абхазии" обратился с просьбой высказать свое отношение, пояснила она."Я попрошу каждого из вас высказаться о сложившейся ситуации, рассказать о своем взгляде, какие есть пути выхода, какими вы их видите", – сказала Хашба.Финалист конкурса "Гордость Абхазии", представитель Министерства туризма Таращ Хутаба изложил в своем выступлении, какие преимущества имела республика в области предоставления качественных услуг в советское время, в каком состоянии отрасль находится сегодня. Он отметил, что любые волнения и дестабилизация в стране негативно сказываются в первую очередь на развитии туристической сферы."В последние годы внутриполитическая ситуация вызвала ряд серьезных затруднений в стране. В первую очередь они связаны с тем, что с развитием социальных сетей негативные новости превысили положительные, все это в совокупности привело к тому, что имидж страны страдает из года в год, что заставляет волноваться людей, которые хотят посетить Абхазию", – сказал он.Референт государственного правового управления Администрации президента Леон Камкия подчеркнул, что сегодня государство находится на не менее важном историческом этапе развития, чем во время войны.Обращаясь к молодежи страны, он сказал, что каждый из них и есть государство, от их активных действий зависит то, какой будет Абхазия в будущем."Активные действия – это ежегодные свержения власти, или мы можем противостоять этому? Активные действия должны заключаться в том, что мы возрождаем и развиваем нашу страну, превращая места разрушений в места памяти, это пример для меня", –говорит он.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Милана Цвижба отметила, что постоянное ожесточенное противостояние власти и оппозиции не идет на пользу развитию государства."Мы всегда находимся в ожидании конца света и, если хотите, возврата к исходным позициям, я думаю, что мы все разделяем эти чувства. Наиболее важное, что вся эта ситуация дискредитирует нашу государственность в глазах мирового сообщества и тормозит наше развитие как самостоятельного полноценно развивающегося государства", – сказала Цвижба.Предоставление населению Абхазии возможности давать оценку деятельности отдельно взятых институтов власти поможет спрогнозировать рост протестных настроений в обществе, считает она."То есть можно задавать такой вопрос, вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента Абхазии, премьер-министра либо правительства в целом, Народного Собрания и, в нашем случае, думаю, можно выделить, оппозиционных сил. Задача состоит в том, чтобы предоставить всем заинтересованным лицам инструмент предупреждения, прогнозирования и как следствие предотвращения накаливания общественно-политических настроений в стране. Это инструмент оценки реального одобрения и поддержки курса того или иного государственного института", – отметила Цвижба.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Вахтанг Убирия говорит, что преодолеть социальную, экономическую нестабильность можно только путем переговоров."Ближайшие пять-десять лет – это то время, которое необходимо, чтобы понять, насколько стабильно наше государство. Как никогда нам нужно быть в единстве и совместными усилиями строить наше государство, сегодня, к сожалению, присутствует разобщенность", – сказал он.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Анатолий Ломинов уверен, что в Абхазии многие общественные организации занимаются политической деятельностью."Это не политические партии, они не должны заниматься политикой, чтобы создать политическую партию, нужно большое количество членов для регистрации. Общественная организация – это когда буквально три-четыре человека собираются, создают общественную организацию и от ее лица пытаются формировать какое-то общественное мнение. Мне кажется, здесь надо наводить порядок, общественные организации не должны заниматься политикой, для этого у нас есть партии", – подчеркнул Ломинов.Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России."Гордость Абхазии" – конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

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