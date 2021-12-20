https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/nuzhno-edinstvo-aktivisty-platformy-buduschee-abkhazii-vyskazalis-o-situatsii-v-strane-1036840156.html
Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране
Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране
Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии". 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T15:30+0300
2021-12-20T15:30+0300
2021-12-20T15:47+0300
в абхазии
новости
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча актива социальной платформы "Будущее Абхазии", посвященная социально-политической ситуации в республике, состоялась в понедельник, 20 декабря."Со дня основания социальной платформы "Будущее Абхазии" мы находимся в тесном контакте со всеми ее участниками, это финалисты конкурса "Гордость Абхазии", участники программы повышения квалификации и молодые ребята, которые при поддержке платформы поступили в ведущие учебные заведения Российской Федерации", – сказала сопредседатель платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.В связи с социальными волнениями, которые возникли в республике, актив социальной платформы "Будущее Абхазии" обратился с просьбой высказать свое отношение, пояснила она."Я попрошу каждого из вас высказаться о сложившейся ситуации, рассказать о своем взгляде, какие есть пути выхода, какими вы их видите", – сказала Хашба.Финалист конкурса "Гордость Абхазии", представитель Министерства туризма Таращ Хутаба изложил в своем выступлении, какие преимущества имела республика в области предоставления качественных услуг в советское время, в каком состоянии отрасль находится сегодня. Он отметил, что любые волнения и дестабилизация в стране негативно сказываются в первую очередь на развитии туристической сферы."В последние годы внутриполитическая ситуация вызвала ряд серьезных затруднений в стране. В первую очередь они связаны с тем, что с развитием социальных сетей негативные новости превысили положительные, все это в совокупности привело к тому, что имидж страны страдает из года в год, что заставляет волноваться людей, которые хотят посетить Абхазию", – сказал он.Референт государственного правового управления Администрации президента Леон Камкия подчеркнул, что сегодня государство находится на не менее важном историческом этапе развития, чем во время войны.Обращаясь к молодежи страны, он сказал, что каждый из них и есть государство, от их активных действий зависит то, какой будет Абхазия в будущем."Активные действия – это ежегодные свержения власти, или мы можем противостоять этому? Активные действия должны заключаться в том, что мы возрождаем и развиваем нашу страну, превращая места разрушений в места памяти, это пример для меня", –говорит он.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Милана Цвижба отметила, что постоянное ожесточенное противостояние власти и оппозиции не идет на пользу развитию государства."Мы всегда находимся в ожидании конца света и, если хотите, возврата к исходным позициям, я думаю, что мы все разделяем эти чувства. Наиболее важное, что вся эта ситуация дискредитирует нашу государственность в глазах мирового сообщества и тормозит наше развитие как самостоятельного полноценно развивающегося государства", – сказала Цвижба.Предоставление населению Абхазии возможности давать оценку деятельности отдельно взятых институтов власти поможет спрогнозировать рост протестных настроений в обществе, считает она."То есть можно задавать такой вопрос, вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента Абхазии, премьер-министра либо правительства в целом, Народного Собрания и, в нашем случае, думаю, можно выделить, оппозиционных сил. Задача состоит в том, чтобы предоставить всем заинтересованным лицам инструмент предупреждения, прогнозирования и как следствие предотвращения накаливания общественно-политических настроений в стране. Это инструмент оценки реального одобрения и поддержки курса того или иного государственного института", – отметила Цвижба.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Вахтанг Убирия говорит, что преодолеть социальную, экономическую нестабильность можно только путем переговоров."Ближайшие пять-десять лет – это то время, которое необходимо, чтобы понять, насколько стабильно наше государство. Как никогда нам нужно быть в единстве и совместными усилиями строить наше государство, сегодня, к сожалению, присутствует разобщенность", – сказал он.Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Анатолий Ломинов уверен, что в Абхазии многие общественные организации занимаются политической деятельностью."Это не политические партии, они не должны заниматься политикой, чтобы создать политическую партию, нужно большое количество членов для регистрации. Общественная организация – это когда буквально три-четыре человека собираются, создают общественную организацию и от ее лица пытаются формировать какое-то общественное мнение. Мне кажется, здесь надо наводить порядок, общественные организации не должны заниматься политикой, для этого у нас есть партии", – подчеркнул Ломинов.Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России."Гордость Абхазии" – конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/prezident-abkhazii-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-mitinge-oppozitsii-1036728602.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211206/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-otkroyut-v-moskve-1036618184.html
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новости
Нужно единство: активисты платформы "Будущее Абхазии" высказались о ситуации в стране
15:30 20.12.2021 (обновлено: 15:47 20.12.2021)
Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии".
СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча актива социальной платформы "Будущее Абхазии", посвященная социально-политической ситуации в республике, состоялась в понедельник, 20 декабря.
"Со дня основания социальной платформы "Будущее Абхазии" мы находимся в тесном контакте со всеми ее участниками, это финалисты конкурса "Гордость Абхазии", участники программы повышения квалификации и молодые ребята, которые при поддержке платформы поступили в ведущие учебные заведения Российской Федерации", – сказала сопредседатель платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.
В связи с социальными волнениями, которые возникли в республике, актив социальной платформы "Будущее Абхазии" обратился с просьбой высказать свое отношение, пояснила она.
"Я попрошу каждого из вас высказаться о сложившейся ситуации, рассказать о своем взгляде, какие есть пути выхода, какими вы их видите", – сказала Хашба.
Финалист конкурса "Гордость Абхазии", представитель Министерства туризма Таращ Хутаба изложил в своем выступлении, какие преимущества имела республика в области предоставления качественных услуг в советское время, в каком состоянии отрасль находится сегодня. Он отметил, что любые волнения и дестабилизация в стране негативно сказываются в первую очередь на развитии туристической сферы.
"В последние годы внутриполитическая ситуация вызвала ряд серьезных затруднений в стране. В первую очередь они связаны с тем, что с развитием социальных сетей негативные новости превысили положительные, все это в совокупности привело к тому, что имидж страны страдает из года в год, что заставляет волноваться людей, которые хотят посетить Абхазию", – сказал он.
Референт государственного правового управления Администрации президента Леон Камкия подчеркнул, что сегодня государство находится на не менее важном историческом этапе развития, чем во время войны.
"Нам нужно единство, чтобы решить те глобальные вызовы и угрозы, которые стоят перед нами. В нашем неокрепшем государстве идет непростой процесс становления государственных институтов, наша страна, находясь на новом этапе своего развития, сталкивается с угрозами – пандемией, военной угрозой, процессами глобализации и цифровизации", – отметил Камкия.
Обращаясь к молодежи страны, он сказал, что каждый из них и есть государство, от их активных действий зависит то, какой будет Абхазия в будущем.
"Активные действия – это ежегодные свержения власти, или мы можем противостоять этому? Активные действия должны заключаться в том, что мы возрождаем и развиваем нашу страну, превращая места разрушений в места памяти, это пример для меня", –говорит он.
Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Милана Цвижба отметила, что постоянное ожесточенное противостояние власти и оппозиции не идет на пользу развитию государства.
"Мы всегда находимся в ожидании конца света и, если хотите, возврата к исходным позициям, я думаю, что мы все разделяем эти чувства. Наиболее важное, что вся эта ситуация дискредитирует нашу государственность в глазах мирового сообщества и тормозит наше развитие как самостоятельного полноценно развивающегося государства", – сказала Цвижба.
Предоставление населению Абхазии возможности давать оценку деятельности отдельно взятых институтов власти поможет спрогнозировать рост протестных настроений в обществе, считает она.
"То есть можно задавать такой вопрос, вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента Абхазии, премьер-министра либо правительства в целом, Народного Собрания и, в нашем случае, думаю, можно выделить, оппозиционных сил. Задача состоит в том, чтобы предоставить всем заинтересованным лицам инструмент предупреждения, прогнозирования и как следствие предотвращения накаливания общественно-политических настроений в стране. Это инструмент оценки реального одобрения и поддержки курса того или иного государственного института", – отметила Цвижба.
Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Вахтанг Убирия говорит, что преодолеть социальную, экономическую нестабильность можно только путем переговоров.
"Ближайшие пять-десять лет – это то время, которое необходимо, чтобы понять, насколько стабильно наше государство. Как никогда нам нужно быть в единстве и совместными усилиями строить наше государство, сегодня, к сожалению, присутствует разобщенность", – сказал он.
Финалист конкурса "Гордость Абхазии" Анатолий Ломинов уверен, что в Абхазии многие общественные организации занимаются политической деятельностью.
"Это не политические партии, они не должны заниматься политикой, чтобы создать политическую партию, нужно большое количество членов для регистрации. Общественная организация – это когда буквально три-четыре человека собираются, создают общественную организацию и от ее лица пытаются формировать какое-то общественное мнение. Мне кажется, здесь надо наводить порядок, общественные организации не должны заниматься политикой, для этого у нас есть партии", – подчеркнул Ломинов.
Программа реформ "Будущее Абхазии" была разработана финалистами конкурса "Гордость Абхазии" при поддержке Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов России.
"Гордость Абхазии" – конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.