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Бжания: российский военный госпиталь вернется в Абхазию через два месяца

Бжания: российский военный госпиталь вернется в Абхазию через два месяца

Мобильный ковид-госпиталь Минобороны России отбыл из Абхазии 16 декабря после четырех месяцев работы. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T22:02+0300

2021-12-20T22:02+0300

2021-12-20T22:02+0300

в абхазии

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СУХУМ, 20 дек - Sputnik. Российский военный мобильный госпиталь вернется в Абхазию через два месяца, заявил президент Абхзаии Аслан Бжания. Выступление главы государства транслировали по Абхазскому телевидению.Бжания назвал ковид одной из нерешенных государством проблем. Он отметил, что в борьбе с этим вирусом республике оказывает помощь Россия."К нам приезжали бригады врачей из России, у нас неоднократно был развернут военный госпиталь. В настоящее время военный госпиталь выехал, но через два месяца он к нам приедет обратно", - заявил он.Президент напомнил, что за полтора года государство изыскало около 800 миллионов рублей для того, чтобы противостоять этой болезни."В целом все это было направлено на сохранение здоровья нации. Хотел бы проинформировать о том, что у нас несмотря на сложности, несмотря на то, что умерло более 500 человек от этого заболевания, картина в целом складывается приемлемой, если сравнивать с другими государствами. Мы и дальше продолжим работу. Но хочу, чтобы вы знали о настроениях наших врачей. Значительная часть наших врачей рискует жизнью, находится в красной зоне. Это сопряжено со здоровьем, эти люди могут умереть. Значительная часть наших граждан этот труд не ценит, организовывают массовые мероприятия, свадьбы. Потом мы имеем картину повального заболевания, с этим мы живем. Это неправильно, я бы хотел, чтобы вы об этом знали", - сказал он.Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, российские медики во второй раз за пандемию прибыли в Абхазию для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.На этот раз военные медики провели в Абхазии четыре месяца. За это время госпиталь принял более двух тысяч пациентов. Стационарное лечение прошли 645 человек, амбулаторное – полторы тысячи.Мобильный госпиталь ЮВО Минобороны России мог одновременно разместить до 150 пациентов, в нем служили около 100 военных медиков, которые располагали всем необходимым современным оборудованием и расходными материалами.

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