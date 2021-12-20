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Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
Во время пресс-конференции были продемонстрированы обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба. 20.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-20T17:33+0300
2021-12-20T17:33+0300
2021-12-20T18:22+0300
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СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск воинов Красной армии из Абхазии, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Автор и руководитель военно-мемориального проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что в 2022 году состоится десятая юбилейная церемония вручения документов семьям воинов Красной армии из Абхазии, ранее считавшихся пропавшими без вести.За прошедший период времени было сформировано три реестра, которые хранятся в военном училище Министерства обороны, подчеркнул Скворцов."Первый реестр, сформированный нами и наработанный за прошедший период времени поколениями курсантов военного училища, – это реестр воинов Красной армии из Абхазии, узников немецких лагерей. Если верить архиву периода Великой Отечественной войны, это пропавшие без вести, а если досконально проверять, то все это узники концлагерей", – заметил он.В реестре значатся 403 человека, 169 семьям участники проекта "Возвращение имени" вручили документы."Второй реестр, очень важный для нас, – это реестр воинов, которые составили маршевый батальон 1941 года, набранный и подготовленный для участия в морской десантной керченской операции, из республики ушло 703 человека, и они все пропали без вести. Мы впервые на сайте агентства Sputnik публикуем самый полный список, который составляет 132 воина (из числа найденных – прим.), из них 18 найдены в последние дни", – сказал руководитель проекта.Третий реестр – это воины Красной армии, которые лечились в госпиталях Абхазии с 1941 по 1945 годы, умерли от ран и болезней и похоронены на территории республики."Это важно для семей бывших народов Советского Союза, потому что доступа к захоронениям на данный момент они не имеют. Мы составили список, получили одобрение военно-медицинского архива Минобороны России, мне предстоит организовать работу в этом архиве, чтобы определить точные места захоронений. Наша задача – превратить запущенные захоронения в мемориальные комплексы, куда могли бы приехать родственники из разных республик бывшего СССР", – сказал он.В пресс-центре Sputnik были размещены обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба."Он в 1939 году уехал из Абхазии, поступил в Ленинградскую авиационную школу, окончил ее и начал воевать. В августе 1941 года экипаж выполнял боевое задание, тогда шла ожесточенная битва за Москву, воевали в районе Ельни, где удалось остановить немцев. Они на этом самолете выполняли боевое задание без авиационного прикрытия, выполнив успешно задание, на обратном пути самолет был обстрелян зенитками, самолет упал в восьми километрах от Ельни. В конце июля этого года мне сообщили, что нашли самолет, а останки одиночные абхазского воина – большая редкость. Я сразу же собрался и поехал на это место, и вот, поисковики и администрация этого города передала мне для семьи Цвижба обшивку кабины самолета, и мы нашли родного брата, Владимира, родственников", – заметил Скворцов.Военно-мемориальный проект "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201016/Ostanki-uchastnikov-Velikoy-Otechestvennoy-zakhoronili-v-sele-Baslata-1031115648.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/spisok-voinov-krasnoy-armii-iz-abkhazii-pavshikh-v-boyakh-pri-oborone-kerchenskogo-poluostrova-1036816315.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/spustya-80-let-ostanki-soldata-krasnoy-armii-iz-abkhazii-peredali-rodstvennikam-1036578613.html
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Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы
17:33 20.12.2021 (обновлено: 18:22 20.12.2021)
Во время пресс-конференции были продемонстрированы обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.
СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск воинов Красной армии из Абхазии, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Автор и руководитель военно-мемориального проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что в 2022 году состоится десятая юбилейная церемония вручения документов семьям воинов Красной армии из Абхазии, ранее считавшихся пропавшими без вести.
"Несмотря на пандемию, мы свою деятельность не оставляли, потому что запрос со стороны семей погибших остается очень высоким. Мы основываем свою деятельность на важном духовном принципе абхазского народа, который связан с культурным правилом и традицией во что бы то ни стало сохранить историческую память о своих пропавших родных и приложить все усилия, чтобы они были найдены", - сказал он.
За прошедший период времени было сформировано три реестра, которые хранятся в военном училище Министерства обороны, подчеркнул Скворцов.
"Первый реестр, сформированный нами и наработанный за прошедший период времени поколениями курсантов военного училища, – это реестр воинов Красной армии из Абхазии, узников немецких лагерей. Если верить архиву периода Великой Отечественной войны, это пропавшие без вести, а если досконально проверять, то все это узники концлагерей", – заметил он.
В реестре значатся 403 человека, 169 семьям участники проекта "Возвращение имени" вручили документы.
"Второй реестр, очень важный для нас, – это реестр воинов, которые составили маршевый батальон 1941 года, набранный и подготовленный для участия в морской десантной керченской операции, из республики ушло 703 человека, и они все пропали без вести. Мы впервые на сайте агентства Sputnik публикуем самый полный список, который составляет 132 воина (из числа найденных – прим.), из них 18 найдены в последние дни", – сказал руководитель проекта.
Третий реестр – это воины Красной армии, которые лечились в госпиталях Абхазии с 1941 по 1945 годы, умерли от ран и болезней и похоронены на территории республики.
"Это важно для семей бывших народов Советского Союза, потому что доступа к захоронениям на данный момент они не имеют. Мы составили список, получили одобрение военно-медицинского архива Минобороны России, мне предстоит организовать работу в этом архиве, чтобы определить точные места захоронений. Наша задача – превратить запущенные захоронения в мемориальные комплексы, куда могли бы приехать родственники из разных республик бывшего СССР", – сказал он.
В пресс-центре Sputnik были размещены обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба.
"Он в 1939 году уехал из Абхазии, поступил в Ленинградскую авиационную школу, окончил ее и начал воевать. В августе 1941 года экипаж выполнял боевое задание, тогда шла ожесточенная битва за Москву, воевали в районе Ельни, где удалось остановить немцев. Они на этом самолете выполняли боевое задание без авиационного прикрытия, выполнив успешно задание, на обратном пути самолет был обстрелян зенитками, самолет упал в восьми километрах от Ельни. В конце июля этого года мне сообщили, что нашли самолет, а останки одиночные абхазского воина – большая редкость. Я сразу же собрался и поехал на это место, и вот, поисковики и администрация этого города передала мне для семьи Цвижба обшивку кабины самолета, и мы нашли родного брата, Владимира, родственников", – заметил Скворцов.
Военно-мемориальный проект "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.