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Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы

Подведены итоги проекта "Возвращение имени" за 2020-2021 годы

Во время пресс-конференции были продемонстрированы обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба. 20.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-20T17:33+0300

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СУХУМ, 20 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция руководителя международного военно-мемориального проекта "Возвращение имени", нацеленного на поиск воинов Красной армии из Абхазии, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.Автор и руководитель военно-мемориального проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что в 2022 году состоится десятая юбилейная церемония вручения документов семьям воинов Красной армии из Абхазии, ранее считавшихся пропавшими без вести.За прошедший период времени было сформировано три реестра, которые хранятся в военном училище Министерства обороны, подчеркнул Скворцов."Первый реестр, сформированный нами и наработанный за прошедший период времени поколениями курсантов военного училища, – это реестр воинов Красной армии из Абхазии, узников немецких лагерей. Если верить архиву периода Великой Отечественной войны, это пропавшие без вести, а если досконально проверять, то все это узники концлагерей", – заметил он.В реестре значатся 403 человека, 169 семьям участники проекта "Возвращение имени" вручили документы."Второй реестр, очень важный для нас, – это реестр воинов, которые составили маршевый батальон 1941 года, набранный и подготовленный для участия в морской десантной керченской операции, из республики ушло 703 человека, и они все пропали без вести. Мы впервые на сайте агентства Sputnik публикуем самый полный список, который составляет 132 воина (из числа найденных – прим.), из них 18 найдены в последние дни", – сказал руководитель проекта.Третий реестр – это воины Красной армии, которые лечились в госпиталях Абхазии с 1941 по 1945 годы, умерли от ран и болезней и похоронены на территории республики."Это важно для семей бывших народов Советского Союза, потому что доступа к захоронениям на данный момент они не имеют. Мы составили список, получили одобрение военно-медицинского архива Минобороны России, мне предстоит организовать работу в этом архиве, чтобы определить точные места захоронений. Наша задача – превратить запущенные захоронения в мемориальные комплексы, куда могли бы приехать родственники из разных республик бывшего СССР", – сказал он.В пресс-центре Sputnik были размещены обломки бомбардировщика 1941 года, на котором выполнял боевые задания летчик из Абхазии Тарас Цвижба."Он в 1939 году уехал из Абхазии, поступил в Ленинградскую авиационную школу, окончил ее и начал воевать. В августе 1941 года экипаж выполнял боевое задание, тогда шла ожесточенная битва за Москву, воевали в районе Ельни, где удалось остановить немцев. Они на этом самолете выполняли боевое задание без авиационного прикрытия, выполнив успешно задание, на обратном пути самолет был обстрелян зенитками, самолет упал в восьми километрах от Ельни. В конце июля этого года мне сообщили, что нашли самолет, а останки одиночные абхазского воина – большая редкость. Я сразу же собрался и поехал на это место, и вот, поисковики и администрация этого города передала мне для семьи Цвижба обшивку кабины самолета, и мы нашли родного брата, Владимира, родственников", – заметил Скворцов.Военно-мемориальный проект "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлен на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201016/Ostanki-uchastnikov-Velikoy-Otechestvennoy-zakhoronili-v-sele-Baslata-1031115648.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211218/spisok-voinov-krasnoy-armii-iz-abkhazii-pavshikh-v-boyakh-pri-oborone-kerchenskogo-poluostrova-1036816315.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/spustya-80-let-ostanki-soldata-krasnoy-armii-iz-abkhazii-peredali-rodstvennikam-1036578613.html

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