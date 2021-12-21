https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/miting-oppozitsii-nachalsya-na-naberezhnoy-sukhuma--1036852898.html

Митинг оппозиции начался на набережной Сухума

Митинг оппозиции начался на набережной Сухума

Во вторник, 21 декабря, в столице Абхазии проходит несанкционированный митинг оппозиционных сил. 21.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Несанкционированный митинг оппозиционных сил Абхазии начался на площади у Государственного драматического театра в Сухуме. Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти в области соблюдения правопорядка в стране, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах жизнедеятельности государства. С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу. Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-grazhdanam-nakanune-mitinga-oppozitsii--1036845070.html

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