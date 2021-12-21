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Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
Митинг оппозиции начался на набережной Сухума
Во вторник, 21 декабря, в столице Абхазии проходит несанкционированный митинг оппозиционных сил. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Несанкционированный митинг оппозиционных сил Абхазии начался на площади у Государственного драматического театра в Сухуме. Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти в области соблюдения правопорядка в стране, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах жизнедеятельности государства. С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу. Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации. Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211220/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-grazhdanam-nakanune-mitinga-oppozitsii--1036845070.html
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политика, общество, аслан бжания, абхазия, оппозиция

Митинг оппозиции начался на набережной Сухума

14:43 21.12.2021 (обновлено: 15:00 21.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг у здания Государственного драматического театра
Митинг у здания Государственного драматического театра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Во вторник, 21 декабря, в столице Абхазии проходит несанкционированный митинг оппозиционных сил.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Несанкционированный митинг оппозиционных сил Абхазии начался на площади у Государственного драматического театра в Сухуме.
Участники протестной акции недовольны работой органов исполнительной власти в области соблюдения правопорядка в стране, состоянием дел в энергетике, экономике и других сферах жизнедеятельности государства.
С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
© Sputnik / Томас Тхайцук Обстановка у здания администрации Президента
Обстановка у здания администрации Президента - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка у здания администрации Президента
© Sputnik / Томас Тхайцук Обстановка у здания администрации Президента
Обстановка у здания администрации Президента - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка у здания администрации Президента
1/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка у здания администрации Президента
2/2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обстановка у здания администрации Президента
20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 20.12.2021
В Абхазии
Аслан Бжания обратился к гражданам накануне митинга оппозиции
Вчера, 20:26
Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.
Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
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