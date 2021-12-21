https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/storonniki-aslana-bzhaniya-sobralis-pered-administratsiey-prezidenta-1036853402.html
Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
На площади перед Драмтеатром тем временем проходит несанкционированный митинг оппозиции. 21.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-21T14:49+0300
2021-12-21T14:49+0300
2021-12-21T15:00+0300
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абхазия
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СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На площади у Администрации президента собрались сторонники действующей власти. С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации.Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/miting-oppozitsii-nachalsya-na-naberezhnoy-sukhuma--1036852898.html
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политика, аслан бжания, абхазия, оппозиция
Сторонники Аслана Бжания собрались перед Администрацией президента
14:49 21.12.2021 (обновлено: 15:00 21.12.2021)
На площади перед Драмтеатром тем временем проходит несанкционированный митинг оппозиции.
СУХУМ, 21 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. На площади у Администрации президента собрались сторонники действующей власти.
С утра во вторник была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами.
20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к гражданам страны с призывом воздержаться от участия в митинге. Глава государства предостерег население от незаконных действий и призвал к открытому диалогу.
Бжания отметил, что руководство Абхазии признает наличие проблем и нерешенных вопросов, но они не дают оснований для дестабилизации внутриполитической ситуации.
Министр внутренних дел Абхазии Вальтер Бутба и председатель СГБ Роберт Киут также призвали граждан не участвовать в митинге и отметили, что правоохранительные органы будут пресекать противоправные действия.
Последняя протестная акция оппозиции состоялась в Сухуме 4 ноября. Митинг длился
чуть больше пяти часов. По итогам была оглашена резолюция, в которой митингующие потребовали отставки президента.