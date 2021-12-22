https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/otvet-budet-zhestkim-chto-putin-obsudil-s-generalami-1036861375.html

"Ответ будет жестким": что Путин обсудил с генералами

"Ответ будет жестким": что Путин обсудил с генералами

Усиление международной напряженности, развитие перспективных технологий и модернизация армии — на расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин... 22.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-22T09:45+0300

2021-12-22T09:45+0300

2021-12-22T10:18+0300

украина

сергей шойгу

владимир путин

нато

сша

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По словам Владимира Путина, Россия готова к любым вызовам, но сделать для национальной безопасности еще предстоит немало. Подробнее в материале Андрея Коц для РИА Новости. О расширении НАТОЗапад уже несколько месяцев бездоказательно обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину и грозит жесткими санкциями. Параллельно Вашингтон и Брюссель накачивают ВСУ современными вооружениями и размещают военную инфраструктуру у российских границ. По словам президента, особую обеспокоенность в Кремле вызывает развертывание в Восточной Европе элементов американской глобальной системы противоракетной обороны."То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, — это их вина, — отметил Путин. — На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве".Глава государства подчеркнул, что расширение НАТО на восток — это следствие эйфории победы коллективного Запада в холодной войне и неправильного анализа ситуации на международной арене. Путин предупредил, что Москва будет жестко реагировать на недружественные шаги и примет военно-технические меры, адекватные угрозам. В частности — на военное освоение Украины Североатлантическим альянсом.Особую озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Действительно, в последние годы на восточном фланге Североатлантического альянса зачастили с маневрами. Разведывательные самолеты и беспилотники западных стран постоянно наведываются к Крыму и линии соприкосновения в Донбассе."Самый лучший способ реагировать на подобную ситуацию — это не допустить ее, — прокомментировал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Сегодня мы пожинаем горькие плоды 1990-х. В те годы власти не проявили принципиальности по поводу расширения НАТО. Тогда был нарратив: "Запад нам не враг". Необходимо было юридически оформить запрет для стран бывшего СССР на вступление в НАТО — многих сегодняшних проблем удалось бы избежать. Конечно, США не горят желанием с нами повоевать, но были бы рады столкнуть нас лбом с Европой. А значит, нужно договариваться напрямую с европейцами, предлагать им новую систему коллективной безопасности. И, конечно же, нельзя забывать Китай, который мог бы стать сильным союзником.Об УкраинеМинистр обороны Сергей Шойгу указал, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч штыков. Это создает постоянную напряженность на российских границах. На Украине же, по его словам, в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских частных военных компаний.Надо сказать, подобные действия вполне в духе стран Запада. Террористические группировки, так или иначе связанные с Вашингтоном и Брюсселем, неоднократно использовали химический "козырь" в Сирии. После каждой такой атаки европейские и американские СМИ дружно возлагали ответственность за теракт на президента страны Башара Асада. А в апреле 2017-го авиация НАТО даже нанесла ракетный удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат в провинции Хомс, сославшись на очередные бездоказательные обвинения сирийских властей в применении химического оружия. Не исключено, что Вашингтон решится на похожую авантюру и в Донбассе.В своем докладе Шойгу констатировал, что США и НАТО постепенно увеличивают интенсивность подготовки войск вблизи России. В частности, в Польше создается инфраструктура для бронетанковой бригады США, которую Вашингтон в любой момент может расширить до дивизии. На учениях альянс отрабатывает варианты применения коалиционных группировок против России с привлечением Грузии, Молдавии и Украины.В то же время, добавляет эксперт, позиция России исключительно миротворческая: "Мы фактически занимаем оборону, НАТО наступает на наши границы. Но отступать уже некуда. Главная задача России — исключить прямое военное столкновение".О Вооруженных силахКасаясь нынешнего состояния Вооруженных сил России, Путин уточнил, что доля современных вооружений превысила 71 процент, а в ядерной триаде — 89 процентов. Президент подчеркнул: крайне важно продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск новым вооружением и техникой. По его словам, успех в оборонной сфере во многом зависит от выверенности и быстроты принятия решений командирами на всех уровнях. Для этого нужно развивать системы их поддержки, внедрять в армию технологии искусственного интеллекта.Глава государства также обратил внимание на рост уровня боевой подготовки войск, который показали итоги совместных с Белоруссией стратегических учений "Запад-2021". Кроме того, он упомянул заслуги российских военных в Сирии, Нагорном Карабахе."Уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, мы и так с вами это хорошо понимаем, — сказал Путин. — В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика. Но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону, в них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств. И побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения".Шойгу к таким решениям отнес, в частности, оперативные учения ВМФ в Тихом океане. Корабли флота впервые в новейшей истории осуществили скрытное развертывание в удаленном морском районе. Кроме того, Шойгу напомнил, что в уходящем году российские военные моряки провели уникальную операцию "Умка" в Северном Ледовитом океане. В маневрах задействовали более шестисот военнослужащих разных родов войск и гражданских специалистов, а также около двухсот единиц военной техники. Центральным эпизодом учений стало одновременное всплытие на Северном полюсе трех АПЛ стратегического назначения.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/shoygu-zayavil-chto-nato-otrabatyvaet-primenenie-protiv-rossii-koalitsiy-1036857145.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/gensek-nato-zayavil-chto-alyans-prodolzhit-ukreplyat-potentsial-gruzii-i-ukrainy-1036555362.html

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украина, сергей шойгу, владимир путин, нато, сша