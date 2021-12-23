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Депутат Госдумы Колесников: развитие Абхазии зависит от сильной власти
Депутат Госдумы Колесников: развитие Абхазии зависит от сильной власти
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Экономическое развитие и процветание Абхазии зависит от сильной власти, и власть должна быть последовательной, заявил в эфире... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Экономическое развитие и процветание Абхазии зависит от сильной власти, и власть должна быть последовательной, заявил в эфире Абхазского телевидения депутат Госдумы России Олег Колесников.Комментируя события 21 декабря в Сухуме, Колесников отметил, что это была попытка оппозиции незаконными методами прийти к власти, на которую власть "достаточно корректно, правильно, последовательно" отреагировала."Я считаю, что те события, которые были вчера, это, наверное, попытка государственного переворота. Это неправильно, есть для этого легитимные способы. Да, можно выходить на митинги, противостоять, но это должно быть в рамках закона. Тем более в преддверии выборов, скоро, в марте будут выборы. То есть люди могут прийти и к власти в Парламенте и решать любые вопросы. Сегодня это было очень не демократично. И очень здорово и замечательно, что в конце концов это все закончилось мирным способом”, - добавил Колесников.Депутат Госдумы отметил, что подобные акции негативно влияют, как на взаимоотношения России и Абхазии, так и на курортный сезон.Несанкционированный митинг оппозиции, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, прошел в Сухуме 21 декабря. 23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, устанавливается круг причастных лиц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/inal-ardzinba-rossii-vazhna-stabilnaya-vnutripoliticheskaya-situatsiya-v-abkhazii-1036870088.html
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новости, митинги, сухум

Депутат Госдумы Колесников: развитие Абхазии зависит от сильной власти

21:52 23.12.2021 (обновлено: 22:36 23.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПризнание Сирией Абхазии
Признание Сирией Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Экономическое развитие и процветание Абхазии зависит от сильной власти, и власть должна быть последовательной, заявил в эфире Абхазского телевидения депутат Госдумы России Олег Колесников.

"Я знаю, что все люди, туристы очень внимательно следят, читают социальные сети. Сегодня информация разлетается мгновенно, и, конечно, очень важно, чтобы здесь власть была стабильной. Вообще, мне кажется, абсолютно уверен, что экономическое развитие и процветание Абхазии зависит от сильной власти. И власть должна быть последовательной", - сказал депутат.

Комментируя события 21 декабря в Сухуме, Колесников отметил, что это была попытка оппозиции незаконными методами прийти к власти, на которую власть "достаточно корректно, правильно, последовательно" отреагировала.
"Я считаю, что те события, которые были вчера, это, наверное, попытка государственного переворота. Это неправильно, есть для этого легитимные способы. Да, можно выходить на митинги, противостоять, но это должно быть в рамках закона. Тем более в преддверии выборов, скоро, в марте будут выборы. То есть люди могут прийти и к власти в Парламенте и решать любые вопросы. Сегодня это было очень не демократично. И очень здорово и замечательно, что в конце концов это все закончилось мирным способом”, - добавил Колесников.
Депутат Госдумы отметил, что подобные акции негативно влияют, как на взаимоотношения России и Абхазии, так и на курортный сезон.
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Несанкционированный митинг оппозиции, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, прошел в Сухуме 21 декабря. 23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, устанавливается круг причастных лиц.
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