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https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-za-organizatsiyu-i-uchastie-v-besporyadkakh-vo-vremya-mitinga-v-sukhume-1036876403.html
Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме
Митинг оппозиции, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, прошел в Сухуме во вторник, 21 декабря. 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря в столице Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в Сухуме у комплекса правительственных зданий Абхазии в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии". В настоящее время проводятся неотложные следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а также установление суммы ущерба и всех обстоятельств имевших место событий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211222/pravookhranitelnye-organy-dadut-otsenku-deystviyam-organizatorov-besporyadkov-v-sukhume-1036861939.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/chast-mitinguyuschikh-napravilas-k-parlamentu-i-pytaetsya-prorvat-kordon-1036857314.html
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Возбуждено уголовное дело за организацию и участие в беспорядках во время митинга в Сухуме

11:00 23.12.2021 (обновлено: 11:25 23.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПрокуратура Сухума
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Митинг оппозиции, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, прошел в Сухуме во вторник, 21 декабря.
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря в столице Абхазии, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Уголовное дело возбуждено по части 1 и 2 статьи 206 и части 1 статьи 320 Уголовного кодекса республики, по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти, сопровождающиеся погромами и уничтожением имущества, имевших место 21 декабря 2021 года в Сухуме у комплекса правительственных зданий Абхазии в результате организации и проведения несанкционированного митинга со стороны представителей блока оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии".
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