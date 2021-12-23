https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-pro-podkhod-zapada-k-opaseniyam-rossii-idite-so-svoimi-ozabochennostyami-1036884414.html

Путин про подход Запада к опасениям России: идите со своими озабоченностями

Путин про подход Запада к опасениям России: идите со своими озабоченностями

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, как на Западе реагировали на озабоченность Москвы расширением НАТО: идите со своими... 23.12.2021, Sputnik Абхазия

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россия

владимир путин

нато

сша

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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, как на Западе реагировали на озабоченность Москвы расширением НАТО: идите со своими озабоченностями, мы сделаем то, что считаем нужным."А потом начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили: не надо этого делать, вы нам обещали не делать. А нам говорят: а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности. И так из года в год, каждый раз мы огрызались, чего-то пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет, идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным…. Пять волн расширения (НАТО)", – сказал он в ходе Большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что Кремль стремился сделать все, чтобы выстроить нормальные отношение с Западом."На наших объектах военного цикла сидели специалисты американских служб, ходили туда на работу каждый день, в правительстве работали советники и кадровые сотрудники ЦРУ. Чего вам больше-то надо было? Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала", – заявил Путин.При этом он добавил, что сотрудники западных спецслужб на юге страны получали задания, целью которых была дальнейшая дезинтеграция России, эти данные подтверждала двойная агентура. И Путин, как бывший директор ФСБ, достоверно знает об этом.Президент подчеркнул, что Запад не вправе требовать от России каких-либо гарантий безопасности."Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями. И под такой мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируют. Вот о чем речь", – резюмировал он.В начале декабря Путин провел переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Во время переговоров он обозначил президенту США красные линии – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.Спустя десять дней МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и Брюсселю. Одним из пунктов предлагается, чтобы в альянсе предоставили гарантии отказа от включения Украины в свой состав.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-rasskazal-v-chem-nato-naglo-obmanula-rossiyu-1036884275.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html

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