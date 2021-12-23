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Путин: с властями Украины почти невозможно выстроить добрососедские отношения
Путин: с властями Украины почти невозможно выстроить добрососедские отношения
СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции."Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", – сказал Путин.Президент России отметил, что Россия готова работать с теми силами на Украине, которые хотят выстраивать добрососедские отношения с Москвой.Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/rossiya-ne-soglashalas-byt-storonoy-konflikta-v-donbasse-zayavil-putin-1036885516.html
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новости, украина, россия

Путин: с властями Украины почти невозможно выстроить добрососедские отношения

16:08 23.12.2021 (обновлено: 16:17 23.12.2021)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.
"Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой, идем на все практически, но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством? С учетом того, что они делают? Практически невозможно", – сказал Путин.
Президент России отметил, что Россия готова работать с теми силами на Украине, которые хотят выстраивать добрососедские отношения с Москвой.
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Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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