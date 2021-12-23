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Зимняя сказка: как встретили первый снег жители Абхазии
Зимняя сказка: как встретили первый снег жители Абхазии
В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Природное явление, сопровождающееся холодами, стало для жителей страны топовой темой, так как... 23.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-23T19:40+0300
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Sputnik подготовил подборку самых привлекательных публикаций участников в социальных сетях.Sputnik"Асы" (Снег - прим.) - так подписал администратор страницы Abkhaziaaero, который выложил панораму заснеженного побережья Абхазии.Пользователь Instagram Мадина Чкотуа решила по снегу прогуляться со своим питомцем - собакой породы чау-чау по кличке Дуча. Утренний променад она запечатлела и выложила в Instagram с описанием: "Snow day in Sukhum".А "пассажиры" станции "Гума" в Сухуме сегодня могли наблюдать не только за снежным пейзажами, но и прибытием дедов Морозов, о чем представители культурно-деловой площадки сообщили на странице в Instagtam.Удивительными экзотическими пейзажами поделился и Сухумский ботанический сад, выложив в Instagram цветущие коллекции в снегу.А пользователь Abh.mood выложил видео, как идет снег, на фоне самого узнаваемого места в Гудауте - старинного здания с часами.Фотографии снегопада в Абхазии выставляли не только жители Абхазии, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом. Астанда Ахба из Новой Зеландии выложила фотографии заснеженной Абхазии, сделанные ее мамой."Настоящая зима на моей исконной родине - Абхазии. Это наш двор в Гудауте", - подписала она свою публикацию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/belyy-kover-kadry-pervogo-snega-v-abkhazii-1036879825.html
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снег, погода в абхазии

Зимняя сказка: как встретили первый снег жители Абхазии

19:40 23.12.2021 (обновлено: 20:48 23.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый снег в Сухуме 2021
Первый снег в Сухуме 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В преддверии Нового года на побережье Абхазии выпал первый снег. Природное явление, сопровождающееся холодами, стало для жителей страны топовой темой, так как снег в республике - не частое явление.
Sputnik подготовил подборку самых привлекательных публикаций участников в социальных сетях.
Sputnik
"Асы" (Снег - прим.) - так подписал администратор страницы Abkhaziaaero, который выложил панораму заснеженного побережья Абхазии.
Пользователь Instagram Мадина Чкотуа решила по снегу прогуляться со своим питомцем - собакой породы чау-чау по кличке Дуча. Утренний променад она запечатлела и выложила в Instagram с описанием: "Snow day in Sukhum".
А "пассажиры" станции "Гума" в Сухуме сегодня могли наблюдать не только за снежным пейзажами, но и прибытием дедов Морозов, о чем представители культурно-деловой площадки сообщили на странице в Instagtam.
Удивительными экзотическими пейзажами поделился и Сухумский ботанический сад, выложив в Instagram цветущие коллекции в снегу.
А пользователь Abh.mood выложил видео, как идет снег, на фоне самого узнаваемого места в Гудауте - старинного здания с часами.
Фотографии снегопада в Абхазии выставляли не только жители Абхазии, но и наши соотечественники, проживающие за рубежом. Астанда Ахба из Новой Зеландии выложила фотографии заснеженной Абхазии, сделанные ее мамой.
"Настоящая зима на моей исконной родине - Абхазии. Это наш двор в Гудауте", - подписала она свою публикацию.
Первый снег в Сухуме 2021 - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
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