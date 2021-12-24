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https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/na-podstantsii-sukhum-2-pristupili-k-montazhu-novogo-transformatora-1036898920.html
На подстанции "Сухум-2" приступили к монтажу нового оборудования
На подстанции "Сухум-2" приступили к монтажу нового оборудования
Подстанция "Сухум-2" снабжает электричеством жителей Нового района, Ачадары и Маяка. 24.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-24T11:03+0300
2021-12-24T11:18+0300
в абхазии
новости
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. На подстанции "Сухум-2" начались работы по монтажу оборудования, сообщает "Черноморэнерго".На период проведения работ введены ограничения на подачу электроэнергии абонентам. Установка оборудования займет до двух часов, отмечается в сообщении. Жителям Сухума, питающимся от подстанции "Сухум-2", не отменили веерные отключения света даже после осуществления перетока электроэнергии из России из-за повышенных нагрузок. Ожидается, что установка нового оборудования решит эту проблему. Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года. Высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/podstantsiya-sukhum-2-otklyuchena-na-vremya-montazha-transformatora-1036855998.html
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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии

На подстанции "Сухум-2" приступили к монтажу нового оборудования

11:03 24.12.2021 (обновлено: 11:18 24.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукСухум ПС-2
Сухум ПС-2 - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Подстанция "Сухум-2" снабжает электричеством жителей Нового района, Ачадары и Маяка.
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. На подстанции "Сухум-2" начались работы по монтажу оборудования, сообщает "Черноморэнерго".
На период проведения работ введены ограничения на подачу электроэнергии абонентам. Установка оборудования займет до двух часов, отмечается в сообщении.
Жителям Сухума, питающимся от подстанции "Сухум-2", не отменили веерные отключения света даже после осуществления перетока электроэнергии из России из-за повышенных нагрузок.
Ожидается, что установка нового оборудования решит эту проблему. Дополнительный трансформатор позволит улучшить энергоснабжение абонентов подстанции – жителей Нового района, Ачадары, Маяка.
Сухум ПС-2 - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
В Абхазии
Подстанция "Сухум-2" отключена на время монтажа трансформатора
21 декабря, 16:51
Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться в полном объеме до 31 марта 2022 года. Высоковольтные линии "Шешелети-1" и "Шешелети-2" питаются от ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1.
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