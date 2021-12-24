https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/rossii-nezachem-morozit-evropu---ona-spravlyaetsya-sama-1036899864.html

России незачем морозить Европу - она справляется сама

России незачем морозить Европу - она справляется сама

Западные СМИ весьма встревожены. Стало известно, что правительство Германии буквально в ближайшие дни все-таки остановит три из шести оставшихся в стране... 24.12.2021, Sputnik Абхазия

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Западные СМИ весьма встревожены. Стало известно, что правительство Германии буквально в ближайшие дни все-таки остановит три из шести оставшихся в стране атомных электростанций, пишет Сергей Савчук для РИА Новости.Казалось бы, экологически озабоченное мировое сообщество должно радоваться, но не тут-то было. Если ознакомиться с заголовками зарубежных изданий, то подавляющее большинство из них носят весьма мрачный характер. Специалисты что энергетического, что финансового сектора сходятся во мнении, что Берлин выбрал для показательной реализации своих зеленых амбиций максимально неподходящее время.Германия — главная экономика Европы объемом более четырех триллионов долларов. Она выступает одновременно фундаментом, уравновешивающим и гарантирующим надежность коллективной экономики Европы, и локомотивом, который тащит ее вперед. Поэтому все заинтересованные игроки столь чутко следят за проектами, которые реализует Берлин и результаты которых разойдутся кругами, зацепив всех соседей и торговых партнеров без исключения.Наибольшую обеспокоенность вызывает не сам факт вывода трех станций Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf (что планировалось давно), а выбранный для этого момент.Для правительств и бюджетов очень многих стран 2021 год заканчивается на весьма минорной ноте. Сочетание попыток восстановления мировой экономики и погодных условий привело к доселе невиданным ценам на энергоносители, которые логично сформировали постоянный дефицит, недостаток резервов и цены на электроэнергию — кратно большие, чем год назад. Так, например, в Германии один мегаватт-час уже стоит более 430 евро, что на 350 процентов больше, чем годом ранее. Аналогичные цены — в Австрии, Франции и Бельгии, хотя в декабре 2020-го мегаватт-час торговался на биржах чуть выше сотни евро.Параллельно отмечается снижение запасов топлива в хранилищах. Известно, что с начала ноября европейские компании-операторы откачали из ПХГ более 14 миллиардов кубометров газа. Общая заполненность подземных резервуаров оценивается в 60 процентов — и это худший результат за последние пять лет. Печальнее было только в 2018-м, когда на европейской части континента бушевал ледяной циклон, получивший название "Зверь с востока". Период низких температур затянулся тогда до начала марта, засыпав толстым слоем снега даже южные регионы, из-за чего повсеместно было нарушено транспортное сообщение, отменены сотни авиарейсов.Период был сложный, но все понимали, что морозы рано или поздно отступят. Сегодня же предсказать, когда закончится пандемия и финансово-энергетический кризис, не берется даже самый отчаянный астролог.Зарубежные СМИ, верные принудительной экоповестке, умалчивают еще об одном факте, без которого не особо понятна тревога бирж, владельцев электростанций и конечных потребителей. Стесняются они упомянуть, что Германия до конца года, то есть буквально в оставшуюся неделю, помимо трех АЭС, собирается в рамках добровольно принятых обязательств по декарбонизации экономики остановить еще и 11 угольных ТЭС. То есть производство электричества в стране просядет не на три, как упомянуто везде, а сразу на 6,4 гигаватта.А теперь вооружимся официальной статистикой и калькулятором.Германия за последние годы демонстрирует стабильное уменьшение производства электроэнергии. В период 2018-2020 годов немецкие энергетики произвели 637, 603 и 567 тераватт-часов соответственно.Что касается потребления, то тут вроде бы ничего страшного. В 2019 году Германия израсходовала всего 567 тераватт-часов, и это на целых 11 процентов ниже, чем было в 2010-м.Но главное прячется ниже уровня официальных отчетов. Берлин прикладывает все возможные усилия, чтобы сохранить и обеспечить дальнейший рост своей экономики, а он просто невозможен без увеличения потребления электроэнергии. Если немцы достигнут поставленных целей, то уже к 2030 году их индустрии и населению для обеспечения нормальной жизнедеятельности потребуется минимум 700 тераватт-часов.И это притом что энергонезависимость Германии весьма условна. Страна способна обеспечить чуть более трети собственных потребностей в энергоносителях, все остальное приходится покупать за рубежом.Остановка трех атомных и десятка угольных электростанций одним махом выбивает из энергобаланса минимум 50 тераватт-часов, то есть почти десятую часть. И это, напомним, в разгар не самой теплой зимы, когда впереди еще минимум два месяца холодов и совершенно непрогнозируемые цены на энергоносители, от которых Германия, несмотря на контракт с "Газпромом", также зависит весьма сильно.Линия, проводимая новой командой Олафа Шольца, непонятна не только нам. В догадках, как Берлин собирается выруливать из этого рукотворного штопора, теряются все мировые издания, потому что никакой внятной информации, если таковой не считать бравурные заявления о выполнении плана декарбонизации, нет.Специалисты воспринимают шаги нового канцлера с полным недоумением.Начать с того, что Германия самостоятельно и добровольно решила полностью отказаться от атомной энергетики после аварии на АЭС "Фукусима". Пока мировые рынки не штормило, все приветствовали это решение, но теперь оно выглядит скорее как выстрел в ногу. Япония, где на момент аварии работали 54 атомных реактора и которые позднее почти в полном составе были остановлены для проверок и исследований на предмет безопасности, весьма активно вводит их обратно в строй. Просто потому, что обеспечить энергетическую достаточность без них невозможно. К настоящему моменту власти и владельцы АЭС провели законодательно и согласовали с местными жителями перезапуск десятков реакторов, и сейчас наш восточный сосед вновь оперирует тридцатью семью реакторами. То есть, пожелай Берлин слегка притормозить собственные планы по остановке АЭС, мировое сообщество лишь слегка бы поворчало, потому как практически в каждой стране есть аналогичные проблемы.Отдельно нужно отметить и фактор экологии. Атомную энергетику уже который год пытаются признать экологически чистой, ведь в процессе работы АЭС производят минимальное количество парниковых газов — но решение это тонет в океане международной бюрократии.Западные экоактивисты указывают на безальтернативность дальнейшего пути для Германии в свете предпринимаемых шагов — только рост потребления угля, доля которого в энергобалансе страны за последние три года уменьшилась с 22 до 16 процентов. А это, в свою очередь, гарантированно ставит крест на всех планах по переходу к бескарбоновой экономике к 2050 году.Опосредованно это подтверждают и новости из самой Германии. Пока новая политическая команда закладывает непонятные для всех кульбиты, немецкие энергетики действуют. Например, компания Uniper уже объявила о том, что она отказывается закрывать принадлежащую ей угольную электростанцию Scholven-B и готова вернуться к рассмотрению этого вопроса не ранее конца следующего года. Нет никаких сомнений в том, что владельцы уже ознакомились с котировками европейской энергетической биржи EEX, где стоимость одного мегаватта начиная с 1 января закладывается от 600 евро и выше.Здесь нужно уточнить, что Uniper и их коллеги делают это не из запредельной жадности, а чтобы хотя бы сохранить текущие позиции. По оценкам аналитического агентства BloombergNEF, маржинальность немецких энергетиков рухнула на историческое дно. В 2017 году прибыльность игроков рынка составляла 27 процентов, в следующем году она ожидается уже на уровне десяти, а в 2023-м на каждый вложенный евро компании-операторы смогут выручать не более трех центов.Текущие тенденции правильно оценивают и на противоположном конце света.Правительство Австралии, главного мирового экспортера угля, официально объявило о пересмотре финансовых планов на год. В Канберре ожидают, что доходы от продажи и экспорта энергоресурсов в уходящем году вырастут на 22 процента и составят 272 миллиарда долларов. Только на продаже энергетического угля австралийцы заработают почти 40 миллиардов.Фактически Германия, в новом руководстве которой максимально широко представлены "зеленые", одной рукой закрывает безопасные для климата АЭС, а второй подталкивает рыночных игроков к возврату сжигания угля.И еще один факт в копилку тревог промышленников и финансистов.Неделю назад из Франции пришли не самые приятные новости. Там надзорная организация в сфере атомной безопасности обнаружила на АЭС "Сиво" (Civaux) трещины в трубах циркуляции воды первого контура. На станции используются не имеющие аналогов по мощности (1560 мегаватт) реакторы PWR собственной французской разработки — и оба они, чтобы устранить вероятность аварии, были срочно остановлены. Это была бы временная трудность, но у "Сиво" есть сестра-близнец, АЭС "Шо" (Chooz), которая строилась по аналогичному проекту в то же самое время. Регулятор рассудил здраво и приказал здесь также заглушить три PWR-реактора.Из энергобаланса Франции, главного европейского экспортера электроэнергии, буквально в считанные дни выпали пять гигаватт установленной мощности, что ставит под вопрос обеспечение собственных граждан, не говоря уже про экспорт.На Европу вместе с зимними морозами надвигается в самом прямом смысле темное будущее, где никто не может быть уверен, зажжется ли вечером лампочка в люстре и какие цифры будут в платежках в конце месяца. Обвинять в этом европейцы могут только самих себя. Они сами выбрали политических руководителей, погруженных в собственные фантазии и игнорирующих законы физики и рынка.Может быть, однажды об этом рукотворном кризисе даже напишут книги — осталось только его пережить.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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