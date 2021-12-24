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https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/zakharova-o-sobytiyakh-v-abkhazii-rossiya-vnimatelno-sledit-za-situatsiey-1036905555.html
Захарова о событиях в Абхазии: Россия внимательно следит за ситуацией
Захарова о событиях в Абхазии: Россия внимательно следит за ситуацией
СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный... 24.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости."Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад", – сказала Захарова на брифинге в пятницу.Дипломат напомнила, что Россия и Абхазия последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения. "Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела", – отметила она.Что касается двустороннего взаимодействия в вопросах обороны и безопасности, охраны границ, то Россия "надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны", отметила Захарова.Во вторник, 21 декабря, в Сухуме прошел митинг, организованный блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии". Митингующие выразили протест властям из-за "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса и политических преследований оппонентов. Часть протестующих пыталась прорваться к зданию парламента, силовики применили дымовые шашки для их разгона.23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/deputat-gosdumy-dal-otsenku-mitingu-oppozitsii-v-sukhume-1036895310.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211221/chast-mitinguyuschikh-napravilas-k-parlamentu-i-pytaetsya-prorvat-kordon-1036857314.html
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Захарова о событиях в Абхазии: Россия внимательно следит за ситуацией

17:28 24.12.2021 (обновлено: 17:35 24.12.2021)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - Sputnik Абхазия, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Россия внимательно следит за ситуацией в Абхазии, придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии. Острота положения дел после 21 декабря, как мы видим, постепенно идет на спад", – сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Дипломат напомнила, что Россия и Абхазия последовательно выстраивают и укрепляют разноплановые межгосударственные отношения.
"Остаются неизменными принципы равноправия, взаимного уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела", – отметила она.
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Что касается двустороннего взаимодействия в вопросах обороны и безопасности, охраны границ, то Россия "надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе, в которых, как вы понимаете, заинтересованы обе наши страны", отметила Захарова.
Во вторник, 21 декабря, в Сухуме прошел митинг, организованный блоком оппозиционных сил "Народно-патриотический союз Абхазии". Митингующие выразили протест властям из-за "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса и политических преследований оппонентов. Часть протестующих пыталась прорваться к зданию парламента, силовики применили дымовые шашки для их разгона.
Митинг у здания парламента - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2021
Митингующие пришли к Парламенту и попытались прорвать кордон
21 декабря, 17:48
23 декабря прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителей власти, сопровождающихся погромами и уничтожением имущества в результате организации и проведения несанкционированного митинга.
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