https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/lavrov-skazal-kogda-proydut-peregovory-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1036930308.html

Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности

Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности

Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений - главные вопросы предстоящих переговоров с США и Североатлантическим... 27.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости."Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул", - сказал министр в интервью "Соловьев Live".В начале декабря лидеры России и США Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и Брюсселю. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" – это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zakharova-nazvala-glavnye-temy-na-peregovorakh-s-nato-po-bezopasnosti-1036916867.html

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