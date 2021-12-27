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https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/lavrov-skazal-kogda-proydut-peregovory-s-ssha-po-garantiyam-bezopasnosti-1036930308.html
Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности
Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности
Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений - главные вопросы предстоящих переговоров с США и Североатлантическим... 27.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости."Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул", - сказал министр в интервью "Соловьев Live".В начале декабря лидеры России и США Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и Брюсселю. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" – это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211223/putin-ob-otvete-nato-po-sistemam-garantiy-bezopasnosti-myach-na-storone-zapada-1036883266.html
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в мире, новости, россия, нато, сша

Лавров сказал, когда пройдут переговоры с США по гарантиям безопасности

12:25 27.12.2021 (обновлено: 12:32 27.12.2021)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ С. Лаврова и Ирана Х. А. Абдоллахияна в Москве
Встреча глав МИД РФ С. Лаврова и Ирана Х. А. Абдоллахияна в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 27.12.2021
© Foto / POOL
/
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Нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений - главные вопросы предстоящих переговоров с США и Североатлантическим альянсом.
СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров (по гарантиям безопасности), который состоится сразу по завершении новогодних каникул", - сказал министр в интервью "Соловьев Live".
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Абхазия, 1920, 23.12.2021
Путин об ответе НАТО по системам гарантий безопасности: мяч на стороне Запада
23 декабря, 14:20
В начале декабря лидеры России и США Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме. Через десять дней МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы переданы Вашингтону и Брюсселю. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. В ходе беседы с американским коллегой Путин, как сообщалось, сказал главе США, что "красные линии" – это дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 25.12.2021
Захарова назвала главные темы на переговорах с НАТО по безопасности
25 декабря, 20:45
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