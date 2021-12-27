https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/nizkiy-start-pokhozhe-chto-vybory-v-parlament-abkhazii-uzhe-nachalis-1036940782.html

Низкий старт: похоже, что выборы в Парламент Абхазии уже начались

Низкий старт: похоже, что выборы в Парламент Абхазии уже начались

Своим мнением о предстоящих парламентских выборах в Абхазии поделился колумнист Sputnik Алексей Ломия. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T20:12+0300

2021-12-27T20:12+0300

2021-12-27T22:49+0300

в абхазии

мнение

народное собрание абхазии

выборы

колумнисты

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Президент Абхазии Аслан Бжания своим указом назначил парламентские выборы на 12 марта 2022 года. И, вроде бы, ожидаемое событие, которое происходит раз в пять лет, но общество с огромным интересом восприняло эту новость. Особенно всколыхнуло социальные сети. Как и общество в целом, в массе своей, пользователи интернета также разделены на, условно, "красных" и "белых". И, соответственно, мнения их относительно событий в стране сильно зависят от политических взглядов.ИммунодефицитРедко увидишь полную объективность и адекватность. А очень жаль. Вот к примеру, с новой силой поднялась волна негодований по поводу депутатской неприкосновенности. Особенно возмущаются те, кто, так скажем, стоит на провластных позициях. "Кто они такие, что должны быть неприкосновенны?" , "Почему им все можно?", "Разогнать их всех давно пора!", "Надо срочно вносить изменения в закон!", - бушуют они. И это еще самые приличные высказывания. Жаль, что суть всех этих претензий сводится к тому, чтобы привлечь к ответственности именно оппозиционных депутатов. Надо не полениться и отсканировать все эти посты, чтобы потом позабавиться, когда оступится, например, кто-то из депутатов, поддерживающих действующую власть. Никто не застрахован от ошибок. Но у оппозиционеров появится козырь, чтобы требовать снятия иммунитета теперь уже с провластных депутатов. Не очень оптимистичная картина вырисовывается, да?Политический балансУверен, что не стоит подстраивать законодательство под сиюминутные настроения в обществе ради текущей конъюнктуры. Не мы придумали, это нормальная практика во всех цивилизованных странах, когда народные избранники наделяются особым иммунитетом, чтобы оградить их от давления через уголовное или иное преследование. Это правильно, это способ защитить депутата от прессинга исполнительной власти. Это дает депутату возможность оставаться объективным, не подстраиваться, не пресмыкаться, если хотите.Разумеется, нехорошо, когда парламент и президент находятся в конфронтации. Но рискну предположить, что в нашей ситуации все же лучше, если депутатский корпус будет настроен на конструктивную оппозицию президенту. Уж слишком необъятные полномочия и ресурсы у института президентства в Абхазии. Ничего новогоОдин из пунктов резолюции, принятой на митинге оппозиции 21 декабря, касается переноса выборов на год для того, чтобы внести изменения в конституционный закон "О выборах". Предлагается помимо мажоритарной системы выбирать по партийным спискам. Могу предположить, что власть откажется от этого. Все очень просто. Выборы на носу, ставки сделаны. Не уверен, что действующие партии готовы к нововведениям в выборном законодательстве. Соблазн выиграть выборы и набрать в парламенте большинство голосов велик, и, может быть, даже обоснован сложившимся состоянием дел. Рычаги воздействия на электорат не особо изменились, и эти рычаги у власти. Населению помимо обещаний светлого будущего будут показывать и более осязаемые достижения: новые трансформаторы, асфальтирование дорог, освещение трасс, ремонт подъездов и многое другое. Все это мы видели и слышали. Хочется верить, что народ пройдет через эти сиюминутные выгоды и отдаст предпочтение настоящим профессионалам, идейным и принципиальным кандидатам.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210412/Bitva-krasnykh-i-belykh-buduschee-Abkhazii-v-mnogotsvete-politicheskoy-palitry-1032201965.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/neprikasaemye-parlamentskiy-immunitet-v-abkhazii-1035842591.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211225/zhurnalist-khashig-prokommentiroval-rezolyutsiyu-oppozitsii-abkhazii-1036915544.html

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мнение, народное собрание абхазии, выборы, колумнисты