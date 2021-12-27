https://sputnik-abkhazia.ru/20211227/opredeleny-imena-laureatov-mezhdunarodnoy-premii-rt-dlya-voenkorov-1036939807.html

Определены победители международной премии RT для военкоров

Определены победители международной премии RT для военкоров

Ежегодная премия вручается журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. 27.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-27T18:38+0300

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СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Жюри Международной премии имени Халеда аль-Хатыба определило победителей в 2021 году: лауреатами стали военные корреспонденты из России, США и Йемена, сообщает RT.Телеканал RT учредил премию в память о погибшем в Сирии в 2017 году журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с телеканалом RT Arabic.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) вручается в трех категориях: "Лучшая работа из зоны конфликта: видео", "Лучшая работа из зоны конфликта: текст", "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и о возвращении к мирной жизни. Эта номинация была представлена в 2021 году впервые.В категории "Лучшая работа из зоны конфликта: видео" победу одержал корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Лукьянов. Он сделал специальный репортаж с линии соприкосновения в Донбассе, где, по словам представителей ДНР, украинские военные все чаще нарушают режим прекращения огня. Автор поговорил и с местными жителями, которые восстанавливают разрушенные в результате обстрелов дома.В категории "Лучшая работа из зоны конфликта: текст" премию вручили Ануж Чопре из США за репортаж "Бои и кровопролитные столкновения в Марибе (Йемен)" для AFP. Репортаж рассказывает о ситуации в Марибе — богатом природными ресурсами регионе Йемена, борьбу за который ведут повстанцы-хуситы и поддерживаемые Саудовской Аравией вооруженные силы страны. В категории "После войны: лучший репортаж или документальный фильм" победа у Рании Абдуллы из Йемена. Премия вручена за короткометражный документальный фильм "Прерванная жизнь" для телеканала YEMEN-TV. В фильме рассказывается о жизни 38 семей в Йемене, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате военных действий. Из-за отсутствия медицинской помощи и нехватки лекарств страдают в первую очередь женщины. Журналисты обратились к местным властям, которые пообещали оказать помощь героиням фильма.Также в этой категории отмечена Неха Вадекар из США за статью "Битва в Кабу-Делгаду: скрытая война за природные ресурсы Мозамбика" для газеты The Telegraph. Статья-расследование посвящена проблеме радикализации молодежи в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика. Молодые люди, считающие, что власти страны ограничивают доступ населения к природным ресурсам, объединяются в террористические группировки. Жертвами нападений боевиков на города и деревни становятся в основном мирные жители.Каждый победитель Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2021 получит денежный приз в размере около 200 тысяч рублей.В состав жюри премии в этом году вошли военный корреспондент Евгений Поддубный, удостоенный за свою работу в Сирии и на Украине трех телевизионных премий ТЭФИ, журналист и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, обладатель ряда премий и государственных наград за военные репортажи, и военкор RT Мария Финошина, освещавшая крупные вооруженные конфликты последних лет и массовые акции протеста по всему миру. Работы участников также оценивали журналист, писатель, эксперт в области внешней политики США и стран Латинской Америки Ева Голинджер, эксперт по арабским странам, корреспондент египетской газеты Youm7 Ахмед Гомаа и греческий журналист, лауреат международных премий Константинос Антонопулос.В первый год премии имени Халеда аль-Хатыба были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211118/stepanenko-o-strashnykh-budnyakh-voenkora-1036395955.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20150227/1014006719.html

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