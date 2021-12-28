https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/bolee-20-voprosov-povestki-dnya-rassmotreli-na-zasedanii-kabmina-abkhazii-1036952582.html

Более 20 вопросов повестки дня рассмотрели на заседании Кабмина Абхазии

Более 20 вопросов повестки дня рассмотрели на заседании Кабмина Абхазии

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Заседание правительства Абхазии состоялось во вторник, 28 декабр, в Сухуме, сообщает "Апсныпресс". 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T17:05+0300

2021-12-28T17:05+0300

2021-12-28T17:23+0300

в абхазии

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СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Заседание правительства Абхазии состоялось во вторник, 28 декабр, в Сухуме, сообщает "Апсныпресс".В основную и дополнительную повестки дня было включено 22 вопроса.Так, Кабмин утвердил предельную численность работников аппаратов и размеры бюджетных ассигнований на содержание некоторых министерств на 2022 год:Кроме того, правительство приняло постановление о проекте Плана-графика мероприятий по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии, Министерством промышленности и торговли России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ. Документ представил руководитель Госстандарта Галуст Трапизонян, он отметил, что План-график согласован с российской стороной.Правительство также приняло распоряжение "О передаче средств удостоверяющего центра и электронной подписи". Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба."Со следующего года мы начнем активное внедрение электронной подписи. Сегодня у нас есть 300 лицензий, которые мы получили в соответствии с требованиями органов госбезопасности", – сказал он.Отмечается, что Министерство финансов передало Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию средства удостоверяющего центра и электронной подписи общей балансовой стоимостью в 8 019 739 рублей.Помимо этого, Кабинет министров утвердил "Соглашение между правительствами Республики Абхазия и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении", подписанное 25 июля 2019 года.Также МИД передал Совбезу автомобиль Mercedes Benz S 550, 2006 года выпуска, балансовая стоимость которого 788 тысяч рублей.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glava-minfina-byudzhetnye-platezhi-stali-provodit-po-elektronno-tsifrovoy-podpisi-1036742373.html

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