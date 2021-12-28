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Более 20 вопросов повестки дня рассмотрели на заседании Кабмина Абхазии
17:05 28.12.2021 (обновлено: 17:23 28.12.2021)
© Foto / АПСНЫПРЕССЗаседание Кабинета министров РА
© Foto / АПСНЫПРЕСС
СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Заседание правительства Абхазии состоялось во вторник, 28 декабр, в Сухуме, сообщает "Апсныпресс".
В основную и дополнительную повестки дня было включено 22 вопроса.
Так, Кабмин утвердил предельную численность работников аппаратов и размеры бюджетных ассигнований на содержание некоторых министерств на 2022 год:
предельная численность работников аппарата Министерства юстиции утверждена в количестве 207 штатных единиц, на содержание ведомства выделено 56 миллионов 245 тысяч рублей.
предельная численность работников аппарата Министерства социального обеспечения и демографической политики - 53 штатные единицы, содержание – 14 миллионов 199 тысяч рублей.
предельная численность работников аппарата Министерства просвещения и языковой политики - 61 штатная единица, содержание – 16 миллионов 431 тысяча рублей.
предельная численность работников аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям – 572 штатные единицы, на содержание – 185 миллионов 944 тысячи рублей.
предельная численность работников аппарата Министерства культуры – 48,5 штатных единиц, содержание – 10 миллионов 575 тысяч рублей.
предельная численность работников аппарата Государственного таможенного комитета - 379 штатных единиц, содержание - 187 миллионов 231 тысяча рублей.
предельная численность работников аппарата Управления капитального строительства - 35 штатных единиц, на содержание выделено 5 миллионов 341 тысяча рублей.
Кроме того, правительство приняло постановление о проекте Плана-графика мероприятий по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран между Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору Абхазии, Министерством промышленности и торговли России и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ. Документ представил руководитель Госстандарта Галуст Трапизонян, он отметил, что План-график согласован с российской стороной.
Правительство также приняло распоряжение "О передаче средств удостоверяющего центра и электронной подписи". Документ представил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
"Со следующего года мы начнем активное внедрение электронной подписи. Сегодня у нас есть 300 лицензий, которые мы получили в соответствии с требованиями органов госбезопасности", – сказал он.
Отмечается, что Министерство финансов передало Госкомитету по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию средства удостоверяющего центра и электронной подписи общей балансовой стоимостью в 8 019 739 рублей.
Помимо этого, Кабинет министров утвердил "Соглашение между правительствами Республики Абхазия и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении", подписанное 25 июля 2019 года.
Также МИД передал Совбезу автомобиль Mercedes Benz S 550, 2006 года выпуска, балансовая стоимость которого 788 тысяч рублей.