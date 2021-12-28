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Лучших игроков прошедшего футбольного сезона наградили в Сухуме
22:10 28.12.2021 (обновлено: 00:36 29.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония вручения наград проходила в торжественной обстановке на столичном стадионе "Динамо".
СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Церемония награждения лучших футбольных игроков прошедшего сезона в Любительской лиге, Детско-юношеской лиге и Чемпионате страны, состоялась во вторник 28 декабря.
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
© Sputnik / Томас Тхайцук Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Церемония награждения призеров ФФА
Участников мероприятия приветствовал вице-премьер правительства Абхазии Беслан Джопуа.
"Событие, которое происходит сегодня – большой праздник не только для молодежи, но и для всех нас. Организаторы футбольных турниров сумели провести матчи соблюдая правила безопасности в период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Выражаем благодарность всем, кто обеспечивал техническое сопровождение, они дали возможность любителям футбола смотреть игры находясь дома", - подчеркнул он.
Президент национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба отметил, что история абхазского футбола имеет большие традиции.
"Футболисты - выходцы из Абхазии сделали многое для поднятия имиджа страны на международной спортивной арене. После войны, не имея поддержки от государства тренеры продолжали готовить спортсменов, благодаря им, этот вид спорта сохранился и продолжает развиваться", - отметил Аршба.
В этом году в Абхазии состоялось первенство Любительской футбольной лиги, третье место в нем заняла команда "Аиааира", второго места удостоилась команда Службы государственной безопасности, а чемпионами Любительской футбольной лиги стали игроки, представляющие министерство внутренних дел.
Лучшим бомбардиров ЛФЛ стал Аляс Асландзия, который забил 108 голов в 25 турах турнира.
Согласно итоговым результатам, в Детско-юношеской лиге первое место заняла команда из Нового Афона, второе – сухумский "Нарт", на третьем месте "Динамо" Сухум. Лучшим вратарем был признан Никита Капш, представляющий команду "Афон", лучшим защитником стал Инал Тарба из сухумского "Нарта", лучший полузащитник – Дамиан Джинджолия из "Динамо" Сухум а среди нападающих первое место занял Темур Квициния – "Нарт" Сухум. Лучшим бомбардиром Детско-юношеской лиги стал Энри Мукба из "Афона", лучшим игроком первенства также признали Энри Мукба.
Среди тренеров лучшим признали Максима Никитского из Сухумского "Динамо".
10 декабря, 19:15
В Чемпионате страны третье место заняла "Гагра", второе "Рица" а высшую строчку турнирной таблицы – "Нарт" Сухум. Лучшим вратарем стал Инал Кацуба из сухумского "Нарта", среди защитников всех превзошел Аляс Асландзия, также представляющий "Нарт", полузащитником сезона стал Аслан Багателия – "Динамо" Сухум, нападающим сезона признали Тимура Агрба из "Нарта", лучшим молодым игроком стал Лука Багателия – "Рица", среди бомбардиров высшую строчку занял Георгий Анджапаридзе – "Динамо" Сухум, лучшим игроком чемпионата признали Виктора Пимпия, лучшим тренером стал Рафаэль Багателия из гудаутской "Рицы".