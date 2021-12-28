https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/buduschee-v-sporte-goskomsporta-podvel-itogi-2021-goda-1036950144.html

Будущее в спорте: Госкомспорта Абхазии подвел итоги 2021 года

Будущее в спорте: Госкомспорта Абхазии подвел итоги 2021 года

Госкомитет по делам молодежи и спорту Абхазии подвел итоги работы, а также спортивного сезона 2021года в пресс-центре Sputnik во вторник, 28 декабря. 28.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-28T15:48+0300

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О том, каким выдался этот год для абхазского спорта, какие договоренности заключили с российской стороной, как планируют развивать спортивный потенциал Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik2021 год был непростым для абхазского спорта. И, конечно, в этом сыграла свою роль пандемия коронавируса. Многие запланированные мероприятия не состоялись. И тем не менее есть чем похвастаться – в республике было проведено 36 соревнований, а за пределами страны абхазские спортсмены участвовали в 57 различных турнирах."Прежде всего хочу начать с футбола. Это массовый вид спорта в количественном соотношении. Впервые за 30 лет в студенческой лиге России участвовала команда из Абхазии. Она заняла восьмое место. Молодежный состав в чемпионате города Сочи занял второе место. Это тоже очень престижно и очень приятно. Мы двигаемся в правильном направлении. Наша молодежь не стоит на месте, добивается хороших результатов. Борис Багателия, которому 62 года, неделю назад стал обладателем кубка России по дзюдо. Есть молодежи с кого брать пример", – отметил начальник Госкомспорта Джемал Губаз.Самым значимым событием за уходящий год Губаз назвал визит министра спорта России Олега Матыцина в Абхазию. В республике ему показали спортивные объекты – стадионы и залы. По словам начальника Госкомспорта, российская сторона обещала помогать и инвентарем, и строительством спортсооружений."После праздников я еду в Москву на переговоры, чтобы выбрать, в какой форме хотя бы один зал построить и сэндвич-панели многофункциональные. Это зал 40 на 20 метров, в котором можно будет проводить соревнования и по боксу, и по борьбе, и минифутболу, и по волейболу. Вообще во всех районах необходимы такие залы, но для начала хотя бы в Сухуме. Для проведения международных игр – самое то, что нужно в ближайшее время сделать. И мы ведем в этом направлении переговоры", – отметил он.В феврале 2021 года российской стороной было заявлено о намерении восстановить гребную базу в Гале. По словам Джемала Губаз, пока эти договоренности не получили окончательного подтверждения, и проекты находятся на стадии разработки."Восстановление касаемо не только гребной базы, но и спортбазы в Эшере. Когда уже будет точный ответ, тогда мы уже сможем поговорить об этом. После рабочего визита в Россию, я думаю, с ответами на эти вопросы я приеду", – подчеркнул Губаз.В марте 2021 года в Абхазии была открыта Академия "Зенита". Председатель Госкомспорта считает это большим событием для Абхазии."Самых талантливых детей уже не надо везти куда-то в Академию. Потому что "Зенит" – одна из лучших команд в России. Они приезжают к нам на сборы, на игры, они будут забирать к себе лучших наших детей. Насколько я просвещен, будет строиться база в Цандрипше, дай бог, чтобы все это получилось", – добавил он.Закрытые границыСегодня из-за отсутствия широкого международного признания Абхазии местные спортсмены не имеют возможности выступать под своим гимном и флагом. Самые талантливые из них попадают в сборную России. Сейчас Госкомспорта ведет переговоры, чтобы абхазские спортсмены имели возможность выступать и под флагами других стран.Убрать молодежь с улицыОдна из больших проблем, которая тормозит развитие спорта в Абхазии, – нехватка денег. Но, по мнению Губаз, будущее республики в здоровой молодежи, а для этого необходимо убрать подрастающее поколение с улицы."У меня есть один меценат, мой друг, который на сегодняшний день вложил в Государственный комитет и в целом в спорт 36 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем мой бюджет в Государственном комитете. Мы сейчас в Цандрипше завершаем строительство стадиона с искусственным покрытием. Только стадион в миллионов 25 сядет. Это все мой друг, меценат Рубен Альбертович Татулян. Большое ему спасибо. Хотелось бы, чтобы молодежь и спорт поддерживали больше и государство, и меценаты. Немало людей, которые могли бы поддержать молодежь и спорт. Молодежь – страна, а спорт – здоровье нации. Нас не 10 миллионов, а 300–400 тысяч. Мы должны быстро развиваться, мы теряем время. Мы должны наших детей убрать с улицы, чтобы никто не занимался наркоманией. От Гала до Псоу во всех селах мы должны иметь спортивные залы, чтобы наши дети не пили, не курили. Мы должны их поддерживать, потому что будущее связано с ними. Это прежде всего генофонд", – подчеркнул Джемал Губаз.Председатель Госкомспорта добавил, что у ведомства много планов на 2022 год, но многое будет зависеть от ситуации с пандемией.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210211/Grebnaya-baza-v-Gale-mozhet-byt-vosstanovlena--1031815159.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210327/otkrytie-filialov-Akademii-Zenit-sostoyalos-v-Abkhazii-1032098645.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211219/dopolnitelnoe-vremya-tsurtsumiya-ob-otbore-abkhazskikh-sportsmenakh-v-sbornuyu-rossii--1036744940.html

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