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https://sputnik-abkhazia.ru/20211228/utverzhdena-tselevaya-programma-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2022-god-1036956761.html
Утверждена целевая программа развития сельского хозяйства на 2022 год
Утверждена целевая программа развития сельского хозяйства на 2022 год
В 2021 году из бюджета Абхазии было выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов по программе развития сельского хозяйства по пяти направлениям. 28.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2022 год", сообщает Апсныпресс.Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, представляя проект целевой программы, отметил, что были учтены все сложности, которые возникали в процессе освоения программы прошлого года.Как и в прошлом году, в 2022 году на реализацию проектов по сельхозпрограмме выделено 100 миллионов рублей.Согласно основным параметрам новой программы: 30 миллионов рублей выделено на развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений, а также выращивание грибов в открытом и закрытом грунтах; 10 миллионов – на развитие животноводства, приобретение племенного комбинированного крупного рогатого скота; 5 миллионов рублей – на развитии рыбной отрасли; 10 миллионов рублей - на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей; 30 миллионов рублей – на создание и развитие производственно-технической базы, небольших производств и цехов по переработке сельхозпродукции; 5 миллионов рублей - на приобретение запасных частей для нужд машино-технологических станций; 10 миллионов рублей - на приобретение средств малой механизации.Джопуа также сообщил, что по итогам программы 2021 года был одобрен 91 проект на общую сумму 77 миллионов 33 тысячи рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/posrednik-dzhopua-o-problemakh-i-perspektivakh-razvitiya-selkhozotrasli-v-abkhazii--1036371678.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/vosem-proektov--po-programme-razvitiya-sela-realizuyut-v-gagrskom-rayone-1036647984.html
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Утверждена целевая программа развития сельского хозяйства на 2022 год

19:52 28.12.2021 (обновлено: 20:08 28.12.2021)
© Foto / АПСНЫПРЕССКабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2022 год"
Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу Развитие сельского хозяйства на 2022 год - Sputnik Абхазия, 1920, 28.12.2021
© Foto / АПСНЫПРЕСС
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В 2021 году из бюджета Абхазии было выделено 100 миллионов рублей на реализацию проектов по программе развития сельского хозяйства по пяти направлениям.
СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Кабинет министров утвердил ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2022 год", сообщает Апсныпресс.
Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, представляя проект целевой программы, отметил, что были учтены все сложности, которые возникали в процессе освоения программы прошлого года.
Как и в прошлом году, в 2022 году на реализацию проектов по сельхозпрограмме выделено 100 миллионов рублей.
Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрали в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.11.2021
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Посредник: Джопуа о проблемах и перспективах развития сельхозотрасли в Абхазии
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Согласно основным параметрам новой программы: 30 миллионов рублей выделено на развитие растениеводства, закладку однолетних и многолетних насаждений, а также выращивание грибов в открытом и закрытом грунтах; 10 миллионов – на развитие животноводства, приобретение племенного комбинированного крупного рогатого скота; 5 миллионов рублей – на развитии рыбной отрасли; 10 миллионов рублей - на приобретение средств защиты растений и сельскохозяйственных культур от вредителей; 30 миллионов рублей – на создание и развитие производственно-технической базы, небольших производств и цехов по переработке сельхозпродукции; 5 миллионов рублей - на приобретение запасных частей для нужд машино-технологических станций; 10 миллионов рублей - на приобретение средств малой механизации.
Джопуа также сообщил, что по итогам программы 2021 года был одобрен 91 проект на общую сумму 77 миллионов 33 тысячи рублей.
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