https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/bayden-smenil-kurs-tankery-s-gazom-gonyat-v-zamerzayuschuyu-evropu-1036960721.html

Байден сменил курс: танкеры с газом гонят в замерзающую Европу

Байден сменил курс: танкеры с газом гонят в замерзающую Европу

После резкого скачка цены на газ в Европе пошли на спад. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T11:15+0300

2021-12-29T11:15+0300

2021-12-29T11:52+0300

экономика

аналитика

россия

газ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036960666_46:0:1954:1073_1920x0_80_0_0_78b10b19e5e8211de5a7afe90690eba6.jpg

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Голубое топливо дешевеет, потому что американцы гонят танкеры в Старый Свет все больше и больше. Удастся ли им отхватить кусок "газового европейского пирога", читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Сменили курсДвадцать второго декабря суда, перевозившие сжиженный природный газ (СПГ) из США в Азию, развернули на полпути и направили в Европу, сообщает The Financial Times. Маршрут изменили из-за цен. В начале прошлой недели котировки вплотную приблизились к 2300 долларам за тысячу кубометров — исторический максимум."Американские компании поставляют СПГ по принципу "кто больше заплатит", — поясняет Хаджимурад Белхароев, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН.Газ дорожал весь уходящий год. Осенью и зимой рекорды обновлялись несколько раз. Однако американцы предпочитали растущий азиатский рынок. Прежде всего Китай, Индию и Японию.Теперь же, когда цены в регионе остыли, курс сменили на Европу. Туда спешат 20 танкеров. Еще 14 — на низком старте. На этих новостях котировки голубого топлива двинулись вниз. Однако по-прежнему превышают прошлогодние в десять раз."Производители СПГ обещают, что обеспечат энергетическую безопасность Европейскому союзу. Но не спешат связывать себя какими-либо долгосрочными контрактами. Предпочитают действовать по ситуации. Американские газовики готовы заполнить любые свободные ниши", — полагает Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Сейчас они просто пользуются благоприятными условиями, которые могут сохраняться полгода или дольше. "Но вряд ли производители и поставщики СПГ из США всерьез рассчитывают захватить долю европейского рынка", – говорит собеседник.За океаном понимают, что с запуском "Северного потока — 2" потребность Европы в СПГ снизится. "К тому же цены упадут раза в три даже с учетом общемировой инфляции по топливу и материалам. Американский СПГ на европейском рынке способен лишь откатить котировки от пиковых значений, что мы и наблюдаем", – отмечает специалист.Запастись терпениемВвод "Северного потока – 2" отложили, на этот раз из-за немецкой бюрократии. В середине ноября Федеральное сетевое агентство приостановило сертификацию проекта. Энергетический регулятор потребовал привести юридическую структуру независимого оператора Nord Stream 2 AG (со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг) в соответствие с местными законами. Надо создать дочернее немецкое предприятие — владельца и оператора той части трубопровода, которая проходит по территории ФРГ.В результате котировки газа в Европе за день взлетели на 17 процентов. Этот тренд сохраняется до сих пор.Требования немцев удовлетворят, уверяют в "Газпроме". Создадут "дочку", переведут на нее активы и вновь подадут документы в Федеральное сетевое агентство. После — решение за Еврокомиссией.Поэтому, скорее всего, газ по трубе пустят не раньше мая, хотя строительство завершили еще в начале сентября. В Кремле призывают набраться терпения.Свет мой, зеркальце, скажи"Европейские власти зависят от договоренностей с американским истеблишментом. Вероятнее всего, задержка сертификации — неофициальная часть сделки с администрацией Байдена. Вашингтону пообещали шесть-девять месяцев продаж в Европу по нынешним завышенным из-за дефицита ценам. В обмен Белый дом прекратит вставлять палки в колеса "Северного потока — 2", — рассуждает Петр Пушкарев.Пока же в адрес "Газпрома" летят одни обвинения. Подозрения в провоцировании кризиса беспочвенны и неприемлемы, "а проще говоря — вранье и ложь", подчеркнул официальный представитель концерна Сергей Куприянов. "Газпром" готов прокачивать дополнительные объемы в Европу в рамках действующих контрактов. Цены там ниже спотовых."Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом "Газпром". Лучше посмотреть в зеркало", — сказал Сергей Куприянов.По его словам, некоторые европейские клиенты, в частности из Франции и Германии, выбрав контрактные объемы, больше не оформляют заявки.В Германию в уходящем году перекачали 50,2 миллиарда кубических метров: на 5,5 процента больше, чем в прошлом. Также увеличились поставки в Италию, Турцию, Болгарию, Сербию, Данию, Финляндию и Польшу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211226/v-gazprome-otvetili-na-obvineniya-v-nedostatochnykh-postavkakh-gaza-v-evropu-1036917937.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Gazovaya-pomosch-reaktsiya-evropeyskikh-zhurnalistov-na-rech-Putina-i-Severnyy-potok--2-1033382898.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/evropa-oshiblas-v-raschetakh-i-sdelala-gazprom-akuloy-rynka-1036502407.html

россия

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, аналитика, россия, газ, сша