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МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T15:15+0300
2021-12-29T15:15+0300
2021-12-29T15:43+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.По его словам, схема региональной безопасности должна формироваться на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье.Руденко добавил, что в практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.Замглавы МИД России подчеркнул, что продвижению именно этого комплекса вопросов Москва уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik
. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в интервью РИА Новости
замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, схема региональной безопасности должна формироваться на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье.
"Это откроет путь к долгосрочному урегулированию отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией, станет ключом к выстраиванию подлинно добрососедских связей между ними", – сказал он.
Руденко добавил, что в практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.
Замглавы МИД России подчеркнул, что продвижению именно этого комплекса вопросов Москва уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.