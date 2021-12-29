https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/mid-rossii-sistema-bezopasnosti-v-zakavkaze-dolzhna-opiratsya-na-slozhivshiesya-tam-realii-1036964841.html

МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии

МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в... 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T15:15+0300

2021-12-29T15:15+0300

2021-12-29T15:43+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.По его словам, схема региональной безопасности должна формироваться на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье.Руденко добавил, что в практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.Замглавы МИД России подчеркнул, что продвижению именно этого комплекса вопросов Москва уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-mid-abkhazii-otchitalis-o-rezultatakh-55-go-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1036653268.html

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политика, мид рф, россия, абхазия, женевские дискуссии, грузия, южная осетия