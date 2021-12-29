Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/mid-rossii-sistema-bezopasnosti-v-zakavkaze-dolzhna-opiratsya-na-slozhivshiesya-tam-realii-1036964841.html
МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в... 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T15:15+0300
2021-12-29T15:43+0300
в абхазии
политика
мид рф
россия
абхазия
женевские дискуссии
грузия
южная осетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102958/58/1029585834_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_7f385187f4b86cdc8b3355a68b710f15.jpg
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.По его словам, схема региональной безопасности должна формироваться на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье.Руденко добавил, что в практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.Замглавы МИД России подчеркнул, что продвижению именно этого комплекса вопросов Москва уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211014/mid-abkhazii-prizval-vlasti-gruzii-k-sovmestnoy-rabote-po-demarkatsii-granitsy-1035896767.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211208/v-mid-abkhazii-otchitalis-o-rezultatakh-55-go-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1036653268.html
россия
абхазия
грузия
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102958/58/1029585834_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_32dc1fb39712f42094d52c2e005d354c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, мид рф, россия, абхазия, женевские дискуссии, грузия, южная осетия

МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии

15:15 29.12.2021 (обновлено: 15:43 29.12.2021)
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Сложившиеся геополитические реалии в Закавказье должны стать основой для формирования региональной системы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2021
В Абхазии
МИД Абхазии призвал власти Грузии к совместной работе по демаркации границы
14 октября, 17:38
По его словам, схема региональной безопасности должна формироваться на основе сложившихся геополитических реалий в Закавказье.

"Это откроет путь к долгосрочному урегулированию отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией, станет ключом к выстраиванию подлинно добрососедских связей между ними", – сказал он.

Руденко добавил, что в практическом плане работа на данном направлении предполагает заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси, с одной стороны, и Сухумом и Цхинвалом – с другой, а также начало делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией.
В Женеве прошел 55-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2021
В Абхазии
В МИД Абхазии отчитались о результатах 55-го раунда Женевских дискуссий
8 декабря, 21:36
Замглавы МИД России подчеркнул, что продвижению именно этого комплекса вопросов Москва уделяет приоритетное значение в рамках Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56Политика, инвестиции и энергетика: пресс-конференция Аслана Бжания
20:15Главные военно-политические события 2021 года для России и СНГ
19:40ВОЗ призвала вакцинировать 70 процентов населения Земли к середине лета
19:10Прогноз погоды в Абхазии на четверг 30 декабря
18:32Центральную районную больницу открыли в Ткуарчале
18:17Избран председатель ЦИК Абхазии
18:04Аслан Бжания рассказал, как отметит Новый год
17:41Посредник: Читанава о сохранении экологии Абхазии
17:25Бжания прокомментировал митинг оппозиции в Сухуме
16:50Бжания назвал сумму, потраченную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии
16:15Андрей Руденко: вступление Грузии в НАТО – "красная линия" для России
15:45Названы объемы беспошлинных поставок топлива из России в Абхазию в 2022 году
15:15МИД России: система безопасности в Закавказье должна опираться на сложившиеся там реалии
14:48Дело в отношении экс-руководства Республиканской больницы передано в суд
14:17Викулов рассказал, когда создадут вакцину против "омикрона"
14:10Аслан Бжания встретился с представителями оппозиции
13:35Парламент Абхазии принял в первом чтении проект закона о бюджете на 2022 год
13:05Мусорный полигон в Гулрыпшском районе откроется в 2022 году
12:35Новую партию вакцины "Спутник Лайт" доставили в Абхазию
12:10Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год