https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/parlament-prinyal-postanovlenie-o-denezhno-kreditnoy-politike-banka-abkhazii-na-2022-god-1036961494.html
Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год
Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год
Документ на заседании Парламента представил председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа. 29.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-29T12:10+0300
2021-12-29T12:10+0300
2021-12-29T12:52+0300
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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял постановление "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год". Депутаты определили аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита годовой финансовой отчетности Банка Абхазии. Аудит проведет АО "Юникон", услуга обойдется в 1,75 млн. рублей.Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что на фоне роста общего оборота транзакций в национальной платежной системе, который составил 25 миллиардов рублей в 2021 году, главный регулятор развернет систему мониторинга и противодействия неправомерным операциям. В основу системы предотвращения неправомерных операций, совершенных с использованием банковских карт, заложен модуль динамического анализа, который предназначен для выявления подозрительных операций. Кроме того, планируется создать мобильное приложение для держателей банковских карт АПРА и предоставлять клиентам онлайн сервисы. Будет проведена работа по усовершенствованию программного комплекса центра персонализации Банка Абхазии, что позволит перейти на выпуск карт АПРА с технологией бесконтактной оплаты.Впоследствии бесконтактная технология оплаты карт АПРА и АПРА World будет действовать и за пределами Абхазии. Другой проект Нацбанка, интернет-эквайринг карт АПРА, позволит осуществлять оплату товаров и услуг картами национальной платежной системы через интернет в адрес различных поставщиков услуг в Абхазии. Банк Абхазии планирует предоставить возможность держателям карт АПРА совершать онлайн переводы со своих карт на карты платежной системы МИР. Такие операции будут осуществляться с применением протокола безопасности 3-d Secure.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/natsbank-abkhazii-zapustit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-kart-apra-v-2022-godu-1036900609.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html
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экономика, абхазия, национальный банк абхазии
Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год
12:10 29.12.2021 (обновлено: 12:52 29.12.2021)
Документ на заседании Парламента представил председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа.
СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял постановление "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год".
Депутаты определили аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита годовой финансовой отчетности Банка Абхазии. Аудит проведет АО "Юникон", услуга обойдется в 1,75 млн. рублей.
Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что на фоне роста общего оборота транзакций в национальной платежной системе, который составил 25 миллиардов рублей в 2021 году, главный регулятор развернет систему мониторинга и противодействия неправомерным операциям.
В основу системы предотвращения неправомерных операций, совершенных с использованием банковских карт, заложен модуль динамического анализа, который предназначен для выявления подозрительных операций.
Кроме того, планируется создать мобильное приложение для держателей банковских карт АПРА и предоставлять клиентам онлайн сервисы.
Барателиа рассказал, что Банк Абхазии также внедрит проект – эквайринг бесконтактных карт, что позволит принимать бесконтактные банковские карты и мобильные устройства с технологиями бесконтактной оплаты в терминальный сети национальной платежной системы "АПРА".
Будет проведена работа по усовершенствованию программного комплекса центра персонализации Банка Абхазии, что позволит перейти на выпуск карт АПРА с технологией бесконтактной оплаты.
Впоследствии бесконтактная технология оплаты карт АПРА и АПРА World будет действовать и за пределами Абхазии.
Другой проект Нацбанка, интернет-эквайринг карт АПРА, позволит осуществлять оплату товаров и услуг картами национальной платежной системы через интернет в адрес различных поставщиков услуг в Абхазии.
Беслан Барателиа рассказал, что этот инструмент даст возможность оплачивать не только товары интернет магазинов, услуги сотовых операторов, интернет провайдеров, но и реализовать проекты по оплате картами АПРА различных государственных услуг.
Банк Абхазии планирует предоставить возможность держателям карт АПРА совершать онлайн переводы со своих карт на карты платежной системы МИР. Такие операции будут осуществляться с применением протокола безопасности 3-d Secure.