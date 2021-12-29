https://sputnik-abkhazia.ru/20211229/parlament-prinyal-postanovlenie-o-denezhno-kreditnoy-politike-banka-abkhazii-na-2022-god-1036961494.html

Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год

Парламент принял постановление о денежно-кредитной политике Банка Абхазии на 2022 год

Документ на заседании Парламента представил председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа. 29.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-29T12:10+0300

2021-12-29T12:10+0300

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СУХУМ, 29 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии принял постановление "Об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022 год". Депутаты определили аудиторскую организацию для проведения внешнего аудита годовой финансовой отчетности Банка Абхазии. Аудит проведет АО "Юникон", услуга обойдется в 1,75 млн. рублей.Глава Банка Абхазии Беслан Барателиа отметил, что на фоне роста общего оборота транзакций в национальной платежной системе, который составил 25 миллиардов рублей в 2021 году, главный регулятор развернет систему мониторинга и противодействия неправомерным операциям. В основу системы предотвращения неправомерных операций, совершенных с использованием банковских карт, заложен модуль динамического анализа, который предназначен для выявления подозрительных операций. Кроме того, планируется создать мобильное приложение для держателей банковских карт АПРА и предоставлять клиентам онлайн сервисы. Будет проведена работа по усовершенствованию программного комплекса центра персонализации Банка Абхазии, что позволит перейти на выпуск карт АПРА с технологией бесконтактной оплаты.Впоследствии бесконтактная технология оплаты карт АПРА и АПРА World будет действовать и за пределами Абхазии. Другой проект Нацбанка, интернет-эквайринг карт АПРА, позволит осуществлять оплату товаров и услуг картами национальной платежной системы через интернет в адрес различных поставщиков услуг в Абхазии. Банк Абхазии планирует предоставить возможность держателям карт АПРА совершать онлайн переводы со своих карт на карты платежной системы МИР. Такие операции будут осуществляться с применением протокола безопасности 3-d Secure.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211224/natsbank-abkhazii-zapustit-mobilnoe-prilozhenie-dlya-kart-apra-v-2022-godu-1036900609.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211021/obem-operatsiy-v-sisteme-apra-dostig-pochti-19-milliardov-rubley-1036010810.html

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